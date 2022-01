David Bisbal celebra sus 20 años de carrera con una entrevista en 'Corazón' en la que repasa los momentos más especiales de su trayectoria profesional y de su vida privada. El almeriense más internacional, intérprete de éxitos como "Bulería", "Ave María" y "Corazón Latino", vive su sueño como el primer día. "Me gusta mucho que me animen a seguir explorando rincones de mi voz que no conozco. Por lo tanto, queda la ilusión de seguir explorando y sé que me quedan muchos proyectos por venir", afirma Bisbal.

Para conmemorar este aniversario publica "20 años contigo", un recopilatorio con colaboraciones de artistas consagrados. Duetos junto a Pastora Soler o Rosa López, que ha aprovechado esta fecha para recordar una anécdota que ocurrió en un spa.

La cantante lo pasó un poco mal: "Yo iba algo acomplejada, con el rollo de '¡uh, que me tengo que poner un bañador!'". "¡Ay, mi Rosita", le dijo Bisbal. "Me abrazó y yo ahí con el gorro, que parecía una lentejilla. Recuerdo aquello con mucho cariño y mucha vergüenza. Lo quiero muchísimo, pero me daba mucho corte", reconoce Rosa ahora con una sonrisa en los labios y su desparpajo habitual.