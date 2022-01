Frederic TravÃ©: un colÂ·leccionista polifacÃ¨tic

Frederic Travé va ser l'artífex, a mitjan segle XX, de la gran transformació d’una casa situada al bell mig de Cubelles i coneguda amb el nom de Can Travé. En Frederic va ser mestre, advocat i fins i tot directiu d'una multinacional d'informàtica. Tanmateix, el seu tret característic era la seva passió extrema pel col·leccionisme i la va demostrar en el que era la casa d'estiueig de la seva família, provinent de l'alta burgesia barcelonina.

Quan l'Ajuntament va comprar la casa l'any 2014 va trobar-hi prop de 18.000 objectes. Molts dels mobles de la casa eren disseny del mateix Frederic i també n'hi havia que provenien de l'antic Cafè del Liceu de Barcelona, on treballava el seu avi fins que el local va tancar als anys vint.

El seu amor pels animals s’evidencia inclusivament als exteriors de la casa. Al Jardí de Can Travé , els gossos tenien la seva pròpia casa i avui en dia encara es conserven algunes làpides amb el seu nom. Tanmateix, a banda de gossos, els Travé també tenien adoptats altres animals, com cignes o paons .

Travé va ser un home polifacètic que va projectar les seves múltiples aficions en aquesta finca, fins al punt de convertir-la en una casa museu . En primer lloc, va fer construir a la casa un gabinet d'història natural , on exposava una gran col·lecció d' animals , com ocells , papallones o cargols de mar. Travé també hi col·leccionava minerals o fòssils .

Aficions peculiars

Amb el temps, Travé va anar omplint la casa d'objectes molt diversos, des d'animals i plantes a maquetes de vaixell, bastons o mobles. Una altra de les grans aficions d'en Frederic era la mitologia grega i romana, fins al punt de confeccionar una biblioteca mitològica. A dalt del portal d'accés encara es pot llegir la mateixa inscripció que figura a l'antiga Biblioteca de Parma: Ingredere, Musis sacer, nam et hic Dii habitant. Aquest espai -que avui dia està buit- va ser durant anys una gran biblioteca que va albergar una col·lecció amb prop de 4.000 llibres.

La biblioteca mitològica de Can Travé RTVE Catalunya

Finalment, cal destacar que Travé també va voler mostrar la seva debilitat per personatges concrets, dedicant espais a coses relacionades amb ells. Per exemple, el col·leccionista va dedicar exclusivament una sala -a la qual s’accedia a través d’una porta secreta- a Jules Verne, i també va idear una sala basada en Apol·lo, presidida per una escultura del Déu de la medicina, de la música, la poesia i també de l'endevinació. Nosaltres recordarem a Frederic Travé com el déu del coleccionisme.