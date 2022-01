Ana Obregón se niega a hablar de la sexualidad de Lina Morgan

Ana Obregón ha vuelto a sentarse en un plató de televisión. La presentadora de Telepasión y las Campanadas ha acudido a Lazos de sangre de la mano de su querido Boris Izaguirre para hablar y rendir homenaje a la que fuera su maestra, Lina Morgan.

Obregón, recordemos, fue la estrella que acompañó a la empresaria teatral en una de las series de más éxito en los 90, Hostal Royal Manzanares. Siempre se habló de una posible rivalidad entre divas en el set de rodaje, pero Ana se ha mostrado tajante: "Lina era una amiga y mi maestra. Desde el primer momento fuimos almas gemelas. Cada minuto con ella era un regalo".

El documental ahonda en los aspectos más destacados de la carrera de Lina Morgan, una pionera en el mundo del espectáculo y una destacada empresaria que amasó una gran fortuna que supo disfrutar con los suyos. Por supuesto, como en cada capítulo, la serie recuerda también los aspectos más personales del protagonista.

De Lina Morgan se ha contado y analizado por qué nunca tuvo pareja, si quiso tener hijos o por qué siempre vivió con sus hermanos, hasta el punto de, teniendo casa de sobra, compartir habitación con su hermana Julia.

Otro de los temas que se tratan en el programa es el hermetismo de Lina Morgan al hablar de sus amores. La actriz jamás compartió de quién se había enamorado. ¿Era bisexual? "Si me lo permitís, a mí de esto no me gustaría hablar, no me interesa nada. Si queréis, cuando me vaya habláis de lo que queráis. Ella no quiso hablar de este tema de su orientación sexual y me dijo una frase de Camilo José Cela al respecto: 'El secreto de la felicidad es que nunca sea un secreto'".

Lina Morgan y Ana Obregón coincidieron en momentos vitales delicados de sus vidas: "Yo venía de una separación, de Alessandro Lequio, y ella de la muerte de su hermano. Conectamos y era mi paño de lágrimas en ese momento. Yo me abrí con ella y ella se abrió conmigo, a veces notaba que no se encontraba bien."

Y es que mientras rodaban Hostal Royal Manzanares, Lina Morgan se trataba un cáncer de garganta en secreto. Rodaba de lunes a jueves y ese mismo día, ingresaba en un hospital para someterse a las sesiones de quimioterapia y radioterapia necesarias.