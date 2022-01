Lazos de sangre aborda esta semana la vida de la gran Lina Morgan: su soledad, sus amores secretos, su relación con sus hermanos, la enfermedad que escondió hasta el último momento y, por supuesto, un arte que no conocía límites. En la intimidad era una mujer tímida. Sobre las tablas, la artista más divertida que ha visto nuestro país. Pero a Lina, cuyo nombre real era María de los Ángeles López Segovia, no sólo le interesó lo que podía hacer en los escenarios, sino también entre bambalinas.

¿Cuánto dinero ganó Lina Morgan?

Lina Morgan ganó muchísimo dinero con el teatro, como cuentan sus allegados, porque cada una de sus obras resultaba ser un pelotazo en taquilla. La gente a su alrededor vivía muy bien a su costa y ella no se privaba: "Me gusta ir a una fiesta e ir bien vestida y me gusta llevar cosas si no caras por lo menos con clase", decía Lina en las entrevistas que le preguntaban por su gusto y su elegancia. Cada día llevaba un abrigo de bisón distinto: "Reconozco que las pieles son lo que mas me gusta, debe ser por el frío que he pasado. Yo he pasado mucho frío".

Lina jugaba al casino, salía al bingo y disfrutaba recibiendo ganancias del juego, aunque su mayor acierto, si bien misterio, empresarial, fue la venta de La Latina. "Nunca entendimos que ella luego vendiese el teatro porque era su mayor ilusión y el objetivo de su vida", dice Jesús Mariñas en Lazos de sangre, aunque Norma Duval no está de acuerdo: "Lo de vender La Latina ella lo tenía muy claro. Era una carga para ella".

07.42 min La actriz Lina Morgan ha fallecido en Madrid a los 78 años después de varios meses de enfermedad que la mantuvieron nueve meses internada en un hospital, del que salió el año pasado. Nacida como Ángeles López Segovia en el madrileño barrio de La Latina en 1937, la actriz de cine, teatro, televisión y revista, además de empresaria teatral, se ganó el cariño de los españoles con sus personajes en películas como La tonta del bote (1970) y series de televisión como Compuesta y sin novio y Hostal Royal Manzanares. Retirada ya de la actividad artística, el 18 de noviembre de 2013 ingresó aquejada de una neumonía en el hospital madrileño Beata María Ana, donde estuvo nueve meses en la UCI, hasta que a finales de agosto fue trasladada a planta, y desde allí a una residencia geriátrica, aunque ha fallecido en su domicilio.

Su teatro se vendió por 7,5 millones de euros, una cifra importante que refleja el trabajo de su vida: no sólo lo que hizo Lina, sino todo lo que dejó de hacer para darse al oficio. "He dejado muchísimas cosas particulares, personales, años, muchas cosas, pero creo que ha valido la pena, yo acepté esta profesión con todas sus consecuencias", decía en vida.

Con todo a su favor y con el éxito al alcance de su mano, un acontecimiento inesperado pone de manifiesto lo efímero de su triunfo y la fragilidad de la persona detrás de la artista: la enfermedad, que le empujó a ir deshaciéndose de sus propiedades. En 2010 vendió el teatro, aunque los nuevos propietarios le dejaron un palco de por vida. Y allí la despidieron sus compañeros de oficio cuando murió Lina.