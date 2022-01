¿Quién es Daniel Pontes, el heredero universal de Lina Morgan?

Esta semana en Lazos de sangre hemos recuperado a una de nuestras grandes artistas, Lina Morgan. La actriz y vedette que conquistó al público español a final del siglo pasado, ha vuelto a nuestras vidas por unas horas gracias al programa presentado por Boris Izaguirre. En el documental ha aparecido una de las personas más cercanas a la artista para contarnos algunos de sus mayores secretos, como quién fue su gran amor, pero también para mostrarnos más de él mismo. Daniel Pontes es el heredero universal de Lina Morgan y, a pesar de ser su fiel confidente, poco se sabe de él, pero hoy también es el protagonista.

Daniel Pontes fue el chófer de Lina Morgan durante toda su vida, desde los inicios de la actriz en su profesión y poco a poco pasó a formar parte de su familia. No fue solo su chófer, también fue la persona que la acompañó en los peores momentos de su vida, como la muerte de sus padres o de su hermano. Su relación se estrechó tanto que la vedette acabó nombrándole tutor legal para que se encargase de velar por sus intereses, no solo los económicos, también los más afectivos.

En sus últimos momentos la actriz enferma de cáncer, le pidió a Pontes que mantuviese su enfermedad en secreto y él como buen amigo cumplió con sus órdenes, nunca dejó que nadie se acercase a Lina Morgan mientras ella estaba ingresada en el hospital. A pesar de las peticiones de sus amigos, él se mantuvo firme nadie la vio en sus últimos días. Suponemos que para Lina Morgan habría sido un horror dejarse ver por sus seres más queridos en sus últimos momentos, debilitada, siendo la sombra de lo fue. Y ese fue solo uno de los grandes gestos que caracterizaron a Daniel Pontes, le acompañó durante toda su vida, en las muertes de sus padres, en la de su hermano del alma, José Luis, y también en la de muerte de su hermana Julia, su última esperanza. Detrás de ella se fue Lina, que nunca supo cómo gestionar las muertes de su familia, su mayor pilar en la vida.

¿Por qué a él?

No tenía a nadie más, no hablaba con sus sobrinos y era poseedora de una gran fortuna. Una gran cantidad de dinero que recayó en la única persona de confianza que quedaba con vida, Daniel Pontes. Fue una sorpresa para todos cuando en el testamento se le nombraba como el único heredero de la actriz. “Ella me decía que toda su herencia la iba a dar a las monjitas”, decía Mónica Pont en el documental, pero lo cierto es que al final se lo dejó todo a Daniel Pont lo explica así en el documental: “Al final se lo dejó a Dani porque fue agradecida. Suena raro lo que voy a decir, pero él fue un perro fiel”. No podría ser más sencillo de entender. Al final, Lina quiso recompensar a la única persona que estuvo a su lado en las malas y en las buenas sin esperar nada a cambio.

Daniel Pontes no ha recibido una gran fortuna, porque como él mismo dice, gran parte del dinero desapareció en los últimos años y además, “al no ser herederos directos tengo que pagar el 70% a Hacienda”. Él sigue viviendo en el mismo sitio de siempre con su mujer y asegura que no le ha cambiado nada la vida en los últimos años desde la muerte de su jefa y amiga, ahora vive del recuerdo y solo quiere que se recuerde a Lina Morgan con se merece, como la gran mujer y artista que era.