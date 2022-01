Lina Morgan ha protagonizado uno de los últimos programas de Lazos de sangre de la temporada. La cómica y vedette ha vuelto a conquistar con sus ojos en sus últimos espectáculos y ha hecho reír a los espectadores, pero también se han descubierto algunos de los secretos mejores guardados de su vida. Daniel Pontes, su fiel chófer y ahora su heredero universal, ha respondido, junto a otros amigos de la actriz, todas esas incógnitas que siempre la rodearon. Una de ellas, por qué vivió siempre con sus hermanos y por qué nunca tuvo hijos a pesar de adorar a los niños.

Durante el documental de Lazos de sangre se ha hecho referencia al valor que Lina Morgan le daba a la familia . Sus padres y sus hermanos fueron su único mundo . Eran un pilar imprescindible de la artista, pero sobre todo de la persona, María de los Ángeles López Segovia. Una persona con una gran vida interior, que sufrió mucho en su soledad y que según sus amigos tenía dos caras . Una de ellas, era la de la artista, una persona alegre, divertida, extrovertida, sin miedos; y otra, la de la persona, una mujer encerrada en su soledad, llena de miedos y muy tímida. Norma Duval se atreve a decir que esas dos versiones no tienen nada en común: "Mari Ángeles no tiene nada que ver con Lina Morgan, ni Lina Morgan con Mari Ángeles".

Lo intentó, pero no pudo tener hijos

Lo único que habría podido salvarla de aquellos últimos momentos de angustia en los que también se enfrentó a la enfermedad en soledad, habría sido un hijo. ¿Por qué no tuvo hijos si Lina adoraba a los niños? Es una de las grandes preguntas en la vida de la artista, y aunque algunos de sus amigos como Norma Duval afirman que nunca sabremos los motivos, Jesús García Orts, su biógrafo, tiene claro que Lina Morgan habría querido tener hijos, pero que no tuvo la oportunidad. "Ella decía que habría sido madre pero adoptando un niño, nunca siendo madre soltera. Pensó adoptarlo, pero con José Luis y con Julia, pero cuando pensó adoptarlo no se podía, cuando ya se podía pusieron mil trabas y cuando ya no había trabas tenía 60 años…", dice Jesús García en el documental. Una serie de normas y circunstancias que le impidieron cumplir uno de sus deseos, pero que con el tiempo no lo lamentó, llegó incluso a bromear con que para ser una buena madre hay que sufrir mucho y ella no quería sufrir.

Zanjaba toda polémica con estas declaraciones en unas de sus apariciones en televisión: "En algún momento de mi vida me habría gustado tener un hijo, hoy en día tampoco me siento frustrada por no tenerlo". Una mujer, sin duda, adelantada a su tiempo, que fue capaz de luchar por sus sueños, dirigir su propio negocio, vivir por y para su profesión y su familia, dejar a un lado la idea del matrimonio y los hijos y defender que la soledad era una opción tan digna y respetable como otra cualquiera: "Estoy sola porque quiero estar sola, porque yo lo elijo". Una mujer que se convirtió en ejemplo para el feminismo sin saberlo y que, a día de hoy, seguiría siendo aplaudida por sus logros.