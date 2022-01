Hombre o mujer: ¿quién fue el gran amor de Lina Morgan?

Esta semana Lazos de sangre ha querido homenajear a la gran Lina Morgan, un programa en el que han podido repasar los grandes éxitos de su carrera y descubrir algunos de sus secretos mejor guardados como quién fue su gran amor. Un pregunta que todos sus conocidos y familiares se siguen haciendo a menudo, ya que Lina Morgan quiso proteger el nombre de su enamorado hasta el final. Un secreto que casi se lleva a la tumba, pero que hemos descubierto gracias al programa Lazos de sangre.

Sus novios más famosos

Muchos de sus compañeros de profesión como Mónica Pont, no saben contestar a la gran pregunta: ¿era Lina Morgan bisexual? Para ella, como para mucha gente es un misterio. "El mayor misterio es si era bisexual o no. Estuve tres años día a día con Lina Morgan y no te puedo contestar a esa pregunta. A mí me hablaba de su gran amor que fue un hombre", dice Mónica durante su entrevista en el documental. Eso arrojaría algo de luz a unas declaraciones que hizo Lina Morgan afirmando que había tenido un gran amor pero que no decía su nombre porque podría "hacerle daño a ella o a él". Fue todo un misterio, y hay quien piensa que nunca quiso revelar la verdad porque en aquel momento tu orientación sexual podía definir el éxito en tu carrera. "Tampoco creo que fuera muy sencillo defender el lesbianismo cuando estaba tan mal visto", cuenta Eva Hache.

Si lo era o no, tampoco lo sabremos. Lo único que podemos decir es que Lina Morgan se enamoró en más de una ocasión según Jesús García Orts, su biógrafo: "Sí que se enamoró muchísimas veces. Se enamoró al menos cuatro veces y luego tuvo sus rolletes. Creo que lo mejor de Lina es lo que no se sabe". El biógrafo de la artista no se queda ahí y da nombres. Señala al actor Manolo Zarzo como el primer novio de Lina Morgan, con quien estuvo tres años. Una relación que podría definirse como breve pero intensa.

La lista la continúa el también actor José Sacristán con quien coincidió en algún que otro trabajo, pero el propio Sacristán ha querido dejar claro que «la palabra "novio" hubiera sido una palabra excesiva». El actor ha confesado que flirtearon durante un tiempo, "tomaron unas copichuelas e intercambiaron conversaciones e impresiones". Tuvieron lo que hoy en día se conoce como un "rollete", y habrían sido una gran pareja en el mundo del espectáculo si hubiesen continuado con ese flirteo, pero la vida tenía otros planes.