Falten psicòlegs i molta gent no ho vol anar. La llista d'espera per aconseguir visita al psicòleg pot allargar-se tres mesos, perquè el nombre de psicòlegs clínics de la Seguretat Social no és ni la meitat de la mitjana europea i la majoria no se'n pot pagar un de privat.

Tanmateix, molts tenen por a què diran o bé a exterioritzar el que senten. El psicòleg Omar Rueda exposa alguns dels motius del silenci sobre salut mental, sobretot entre els joves, que ha canviat amb la pandèmia: "El confinament va provocar l'aturada de totes les activitats que fan els joves. Això ha generat un malestar emocional en una franja d'edat on es construeix la identitat personal i l'autoestima". És per això que s'ha de demanar ajuda en cas de tenir la més mínima sensació de sentir-se malament mentalment.

Un estudi internacional sobre l'impacte de la pandèmia en la salut mental diu que de l'any 2019 al 2020, més de la meitat de la població ha patit algún problema. La majoria eren dones, i pel que fa als joves, dels 4 als 14 anys també es triplicaven les afectacions de salut mental.

A més, un estudi del Departament de Salut de la Generalitat diu que el 2020 es va triplicar la xifra de persones que se sentien malament amb si mateixes.

Com podem prevenir problemes de salut mental?

Omar Rueda comenta que a casa és important mantenir una comunicació positiva, "un acompanyament on es doni permís per expressar i identificar processos de malestar. La castració emocional no serveix perquè no dona peu a identificar què està passant".

Deixar de socialitzar per les restriccions de la pandèmia ha estat clau per fer sorgir bona part d'aquests trastorns, segons explica la sociòloga Cristina Sánchez: "Hem estat tancats a casa sense estar acostumats a conviure. La gent que viu sola té les relacions fora de casa i s'han tallat o són per internet que no és el mateix. Ara, suavitzada la situació, tornem a estar moltes hores fora fent coses i continuem sense dir als altres com ens sentim".

Cristina Sánchez i Omar Sánchez, a En Línia. RTVE Catalunya

Un altre dels problemes, segons comenta el psicòleg Omar Rueda a En Línia, és que no exterioritzem les nostres emocions. Això no ajuda a prevenir els problemes de salut mental: "Si em preguntes com estàs, et diré que molt bé, però potser estic molt malament. Tothom lluita una batalla personal i estem acostumats a interioritzar-la".