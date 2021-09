La primera vez lo guardó en secreto, y ahora Kylie Jenner ha anunciado su embarazo en un vídeo de 90 segundos que está arrasando en Instagram: la pequeña del clan Kardashian, de 24 años, espera su segundo hijo junto al rapero Travis Scott. La pareja ya tiene una niña, la pequeña Stormi Webster, que pronto se convertirá en hermana mayor para alegría de toda la familia: Kourtney Kardashian, Travis Barker, Kriss Jenner, Kendall Jenner, Brandon Jenner, Kim Kardashian y las hermanas Hadid, Gigi y Bella, se han apresurado a comunicarle su enhorabuena.

También esperan un hijo la actriz Olivia Munn, conocida por su papel en la serie de Aaron Sorkin The Newsroom, y John Mulaney, el cómico norteamericano que triunfa con sus monólogos en Netflix y este mismo año salía de la clínica de desintoxicación en la que daba un giro 360º a su vida. Nada más formalizar su divorcio, Mulaney conocía a Olivia, con quien rápidamente han dado el siguiente paso: ella está embarazada, tal y como ha anunciado en el programa norteamericano Late Night With Seth Meyers, donde ha explicado que Olivia y el bebé han sido lo que ha logrado "salvarle de sí mismo".

La top model Rosie Huntington-Whiteley y su marido, el actor Jason Statham, han anunciado que están esperando un bebé. La pareja lleva más de una década juntos y ya tienen un niño, Jason Oscar, que pronto tendrá un retoño en casa para poder jugar. La supermodelo se suma ahora así a compañeras como Gigi Hadid, Karlie Kloss, Emily Ratajkowski, Elsa Hosk, Romee Strijd y Ashley Graham. ¡Es el Baby Fashion La top model curvi ha anunciado la buena noticia y las redes han estallado de alegría. Hace unas semanas dijo que tanto ella como su marido, el director de cine Justin Ervin, deseaban aumentar la familia y ... así ha sido.

Christina Ricci está embarazada e inicia una feliz etapa para olvidar el terror y la violencia que sufrió de su anterior pareja. La actriz vuelve a tener motivos para sonreír junto a su novio, el peluquero Mark Hampton: ¡van a ser papás! Es el primer hijo de su pareja, pero el segundo de Christina Ricci, quien tuvo a Freddie en su anterior matrimonio con James, una relación que pasó del amor a la violencia y se convirtió en un verdadero terror para la actriz: "La vida sigue mejorando", asegura en el anuncio de su embarazo. Lo ha hecho público en Instagram con una imagen de unas de las ecografías que le han hecho.

Del cine a la música

También anunció su embarazo la cantante Soraya Arnelas, exconcursante de Operación Triunfo, que está feliz de anunciar que será mamá por segunda vez junto a su pareja, el bailarín Miguel Ángel Herrera. La cantante espera una niña a la que llamará Olivia, un regalo que pensaba que no llegaría: "Pensaba que no podía quedarme embarazada", dice. Soraya padece un estrés crónico que hizo complicado su primer embarazo, con el que trajo al mundo a Daniela, de cuatro años. Se habían planteado recurrir a métodos de fertilidad para ampliar la familia, pero no ha hecho falta.

