Cada vez son más los famosos que se suman a la corriente de concienciación sobre las vacunas contra el coronavirus subiendo vídeos y fotografías del momento en el que reciben su dosis. La última celeb en hacerlo ha sido Sara Sálamo, quien ha aprovechado su influencia en las redes para tranqulizar a sus seguidores y animarles para que pidan cita para inmunizarse. Además, Sálamo ha compartido no solo este mensaje tan importante, sino también una anécdota muy graciosa con el 'enfermero molón' que le ha pinchado en el brazo.

Sara Sálamo se vacuna contra el coronavirus

"Hoy tengo este brazo un poco más 'moderno' que de costumbre", escribe Sara Sálamo al principio de su post en Instagram. La influencer ha contado cómo fue su experiencia para recibir su primera dosis: "Me preguntó el enfermero que si venía nerviosa por si me ponía un microchip… Le respondí que obviamente me daba igual que me pusiera quince microchips, que lo único que no quería era morirme", asegura, a lo que el enfermero le contestó: "Pues esta vacuna es para evitar eso".

De esta manera, Sara Sálamo se posiciona a favor de las vacunas y lucha contra el negacionismo de la COVID-19 que defienden otros famosos como Miguel Bosé. "Ojalá pronto haya inmunidad de rebaño y salgamos de esta pesadilla. Recordad que en la UCI hay jóvenes. Incluso niños", zanja la influencer en su mensaje concienciador que acompaña a la imagen donde señala con su dedo índice el lugar del pinchazo de la vacuna y añade dos emojis: el de una jeringuilla y un chek, al lado del hashtag #primeradosis.

“De parte del enfermero molón que me ha puesto la primera dosis: pic.twitter.com/Up1H5aJPa4“ — Sara Sálamo (@SaraSalamo) August 4, 2021

Además, Sara Sálamo ha compartido a través de su cuenta de Twitter el momento del pinchazo con el 'enfermero molón' que le ha tocado, quien también ha mandado un importante mensaje y le dice: "Ahora subes esto y dices 'vacunaros cabrones", a lo que la influencer no ha podido responder con otra cosa que una carcajada. Un momento muy divertido y concienciador que nos deja para el recuerdo.