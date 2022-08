El 'presunto' romance entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez está siendo el tema de conversación del verano y uno de los más recurrentes para los reporteros de la calle que entrevistan a los famosos. Marta Sánchez, Juan Peña y Marisa Jara, entre otros, ya se han pronunciado pero faltaba conocer la opinión de Lara Dibildos, la ex del jinete, un hombre con fama de donjuán, un conquistador. "Pues me da mucha envidia, porque a mí nunca me sale con nadie, ¡solo le salen a él las novias!", dice tirando de sentido del humor.

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Se conocieron en la Feria de Abril de 2005 y apenas un año después tuvieron un hijo, Álvaro, el segundo para la actriz, ya que tenía otro de su relación con Fran Murcia. En junio de 2007, cuando su pequeño tenía tres meses, ponían fin a su relación. Una relación que pasó del amor al desamor. Lara lo pasó muy mal pero con el tiempo ha ido reconquistando la amistad con el jinete y hoy se llevan muy bien. Por eso extraña que Álvaro no le haya contado a Lara algo sobre lo que tiene o no con María José Suárez. "Mira yo no sé si están juntos o no, que tienen o qué no tienen pero lo que si te puedo decir es que conozco a María José y es una tía estupenda pero bueno, lo que tengan entre ellos lo dirán ellos".

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

María José y Álvaro juegan al despiste pero no se esconden, les sorprendieron en Punta Cana y también en Madrid, cuando llegaban juntos en tren después de pasare unos días en Cádiz y Marbella. "Pues qué envidia me dan...", dice Lara.

- ¿Es posible que tu hijo le conozca...?

- ¡Uy pues no le he preguntado la verdad!, pero bueno...

- ¿Tú te alegras por él claro?

- Yo me alegro de todo lo que le pase, así que si está feliz... mucho mejor.

05.47 min Lara Dibildos cuenta sus secretos para mantenerse saludable

Lara, que es una mujer elegante y educada, tiene unas bonitas palabras para María José Suárez, a quien conoce desde hace muchos años. Y suelta una buena carcajada cuando le preguntan si es el tipo de mujer que le gusta al jinete. "¡Pues claro!, a quién no le gustaría ella. Es una tía espectacular, encima divertida y encantadora. ¡Pero vamos que si tienen algo o no tengo nada que decir!".

- Pero entonces él no te cuenta sus cosas, vaya, no te ha dicho ‘Estoy con María José… qué te parece’ ¿Te cuenta esas cosas?

- Hablamos de todo, pero es que yo no soy quién para hablar de su vida, perdonadme.

- Si está feliz y enamorado tú feliz por eso, ¿verdad?

- Yo me alegro muchísimo pero ya te digo que no soy quién para hablar de sus cosas. Son ellos quienes lo tienen que ver … ¡y menos mal que llego a casa!

04.13 min Lara Dibildos, madre espectacular y ex ejemplar

El tiempo acalló los rumores que relacionaban a Lara con Iker Casillas. Ella ahora está sin pareja, al menos que se sepa, y siempre dice lo mismo, que no está cerrada al amor, más bien todo lo contrario: si alguien tiene el teléfono de Cupido que, por favor, le hable de Lara Dibildos. "¡Eso digo yo!, ¡a ver cuándo me preguntáis a mí, oye que te hemos pillado con uno!", dice entre risas. "No es que me quiera enamorar, pero si llega bienvenido sea. Lo que sí llega, por suerte, es el trabajo y en breve se sube a las tablas del Teatro Gran Vía de Madrid con ‘Hongos’, comedia que hace con Carlos Lucendo. Lara comparte su papel con Carmen Alcayde y esto le permite descansar unos días en verano y ocuparse de su madre, Lara Valenzuela, y de sus hijos. "Sí, ella está conmigo en casa así que muy bien. Ya se queda aquí, y cada vez que venga los fines de semana a actuar estaré con ella y con los niños".