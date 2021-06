Alba Santana viajó a Madrid desde Amsterdam para estar con su madre en el momento más difícil de su vida. Ahora, emprenderá el regreso más triste sin ella, pero trasladando los restos mortales que por deseo expreso de Mila Ximénez descansarán junto a ella en Amsterdam. La periodista siempre había deseado retirarse en esta ciudad para estar junto a su familia: la hija y los dos nietos que eran lo que ella más quería.

Por eso, tal y como explicaba su hermano, Manolo Ximénez, Alba se llevará las cenizas que ya ha recibido este viernes en el domicilio en el que vivía Mila. "Ella es donde ha querido estar siempre, al lado de su hija y de sus nietos, pero la distancia no lo ha permitido. Mila todo lo que ha planificado en los últimos años era pensando en el momento en el que viviese al lado de ellos con los que tenía una relación muy cercana. Ese ha sido siempre el objetivo de Mila", decía Manolo.

Una trabajadora de la funeraria ha acudido a su casa y se las ha entregado personalmente a la hija de la colaboradora televisiva, rota de dolor pero fuerte ante los medios en estos días en los que allegados y completos desconocidos se congregan para decir adiós a Mila. Tras la capilla ardiente que durante dos días atrajo a algunos de los cientos que han querido presentar sus respetos por distintos medios, Mila Ximénez era incinerada el jueves siguiendo sus propios deseos.

Alba Santana lleva una vida discreta en los Países Bajos junto a Aviv Miron, un empresario de origen israelí al que conoció cuando realizaba sus estudios universitarios en Suiza. Primero fueron amigos y, después, cuando tuvieron que volver a sus respectivos países (él residía con su familia en Egipto), se dieron cuenta de que lo que sentían era amor verdadero: se casaron en 2006 y no se han separado desde entonces. A la ceremonia, celebrada en Marbella, acudieron Manolo Santana y Mila Ximénez, y tan solo un año después daban la bienvenida a su primer hijo en común, Alexander. En 2012, Mila Ximénez daba emocionada la noticia de que iba a volver a ser abuela, pero esta vez de una niña: la pequeña Victoria, que nacía en octubre de ese año.

Para Alba era importante poder asentarse fuera de España, en un lugar en el que su vida fuese suya y donde nadie la conociera como la hija de Mila Ximénez y Manolo Santana. Pero la distancia nunca ha impedido que los niños tuvieran con su abuela una relación maravillosa. Algo que la periodista le agradecía, en parte, a su yerno, de quien decía en 2016: "Ha sido fundamental en todo. Ha dejado trabajos en Estados Unidos muy buenos para que sus hijos estuvieran con sus abuelas. Él dice que, mientras vivamos, tenemos que disfrutar de los niños".

Algo que ella siempre había puesto por delante de todo y que se mantuvo en su pensamiento hasta sus últimos momentos. Ahora, las cenizas de Mila viajarán a la ciudad que ha acogido a su familia, donde la periodista descansará de acuerdo con sus deseos.

Alba, tremendamente orgullosa de ser su hija

"No habrá otra igual, para lo bueno y para lo malo", aseguraba Alba cuando se dirigía a hablar con los medios por primera vez desde la muerte de su madre. Sus palabras, salidas de su boca con la voz quebrada y mucha emoción por el dolor de su duelo han conmovido a todos los medios: "Hoy estoy con un poco más de fuerza que ayer para daros las gracias a todos por vuestra atención, por el respeto y por el cariño que le habéis tenido siempre", decía. También afirma que aunque a veces Mila Ximénez se enfadaba, la realidad es que tenía mucho aprecio a los medios: "Me quedo con todos los buenos recuerdos que ella me contaba de vosotros".

Alba quiere recordarla con esa sonrisa y "como era ella" y asegura que está tremendamente orgullosa de ser su hija: "Espero continuar haciéndola orgullosa el resto de mi vida allá donde esté", zanja antes de despedirse una última vez de su madre.