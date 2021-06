Subtitulado por ACCESIBILIDAD TVE

(Sintonía)

(Música rock duro)

Hola, soy Nico del Hierro.

¿Qué tal?, Jero Ramiro

Dani Pérez, Tete Novoa.

Somos Saratoga, venimos presentando nuestro discazo "Aeternus"

en los conciertos de Radio 3.

(Aplausos)

#Deseando salir, la vida pendiente de un reloj

Todos a una y por fin la libertad#

#La calle está ahí, pelea por ella una vez más

Lucha para subsistir, mi barrio era así#

#Nada que temer, somos cinco y somos cien

No sé moverán,

no se atreverán#

#Una vez fuimos dioses, la amistad nuestra propia ley

Una vez fuimos héroes, el valor nuestra identidad#

#El primer amor o un solo cigarro a compartir

Todo es de todos y nada de todos también#

#Un día ocurrió, llegó el silencio y se instaló

Mata el caballo que va hasta el corazón#

#¿Dónde quieres ir?

No hay futuro para ti

Todo terminó, deja de llorar#

#Una vez fuimos dioses, la amistad nuestra propia ley

Una vez fuimos héroes, el valor nuestra identidad #

#Una vez fuimos dioses, la amistad nuestra propia ley

Una vez fuimos héroes, el valor nuestra identidad

#Una vez fuimos dioses, la amistad nuestra propia ley

Una vez fuimos héroes, el valor nuestra identidad#

Buenas noches.

(Aplausos)

#Juntos de la mano en un largo camino Nos hemos odiado, nos hemos querido

Has divertido a reyes y mendigos Y muchos creyeron volverse enemigos

No creas amiga que fue fácil, no Tengo mil heridas que jamás curé

Llevo yo tu sangre grabada en mi piel Esa que da fuerzas para serte fiel

Si tú no estás La vida tiene otro valor

Si tú no estás a mi lado

Nuestros sueños, nuestras fuerzas, no se rendirán

Desde que llegaste solo intento alejarme

De ese sendero llamado soledad

Voy por la vida intentando superarme Mantengo la llama de tu eternidad

Eres tú mi casa lejos de mi hogar Con las botas puestas creando emoción

Es el escenario que nos da el calor Sobre los conciertos y sus vatios voy

Si tú no estás La vida tiene otro valor

Si tú no estás a mi lado

Nuestros sueños, nuestras fuerzas, no se rendirán

Notas y canciones que nos marcan destinos

Con sus valores, cercanas emociones

Hoy nos ofrecen los frutos y pasiones Que son el recuerdo de los corazones

Música es tu nombre, por el mundo estás

Unas cuantas horas nos haces vibrar Eres melodía que marca armonía

Bailando tu danza

Si tú no estás

La vida tiene otro valor

Si tú no estás ...

(Canta el público)

Si tu no estás la vida tiene otro valor.

Si tú no estás a mi lado

Nuestros sueños, nuestras fuerzas, no se rendirán#

(Aplausos)

Siempre... siempre hacia el sol.

#Yo te protegeré su solo hazme olvidar

Y te prometo que seremos uno hasta el final.

Ahora que te tengo en mi nuevo amanecer y en mi corazón

He dejado el miedo atrás y siento que vuelo

Fue un capricho del destino, un hechizo que quiso aparecer

En la batalla al desamor no pierdo el tiempo

Si quieres encontrarme solo escucha mi voz

Ve siempre hacia adelante, siempre hacia el sol

Yo te protegeré, tú solo hazme olvidar

Y te prometo que seremos uno hasta el final

Tú solo déjame que vuelva a conquistar

Y yo resistiré No habrá batallas que afrontar

Hay mitades que uno mismo puede completar

Si el anclaje es ...

la confianza que me das

Te miro y siento que la vida puede ser toda la eternidad

Esa es la razón

de que pueda continuar si pierdo mis miedos

Si quieres recordarme solo escucha mi voz

Ve siempre hacia adelante, siempre hacia el sol

Yo te protegeré, tú solo hazme olvidar

Y te prometo que seremos uno hasta el final

Tú solo déjame que vuelva a conquistar

Y yo resistiré

no habrá batallas que afrontar.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Tú ve siempre adelante

siempre hacia el sol.

Yo te protegeré, tú solo hazme olvidar

Y te prometo que seremos uno hasta el final

Tú solo déjame que vuelva a conquistar

Y yo resistiré

No habrá batallas que afrontar

Siempre hacia el sol#

(Aplausos)

#Vivo, sobrevivo, justo es esa la palabra

No sale de mi boca pero explota

Me rompe el corazón en mil pedazos

Sueño mientras duermo casi olvidó mi agonía

Mi alma se traslada con el viento

Mi cuerpo aún espera su momento

Ya no sé quién soy, la oscuridad se cierne sobre mí

Ven, ayúdame, no puedo respirar

Acuérdate de mí,

de aquel que quiso darte el universo

Y ni una sola estrella te entregó,

Acuérdate de mí

Acuérdate de mí,

de aquel que quiso abrir todas las puertas

Y una sola llave le sirvió,

Acuérdate de mí,

Acuérdate de mí.

Solo, caminando siempre al lado del diablo

Me acecha, me provoca, me atormenta

Me dice nunca más serás feliz

Y lucho por cortar las malas hierbas de mi mente

A veces veo un hilo de esperanza

A veces siento que voy a morir

Ya no sé quién soy la oscuridad se cierne sobre mi

Ven ayúdame no puedo respirar

Acuérdate de mí, de aquel que quiso darte el universo

Y ni una sola estrella te entregó,

Acuérdate de mí

Acuérdate de mí,

de aquel que quiso abrir todas las puertas

Y una sola llave le sirvió,

Acuérdate de mí, acuérdate de mí.

Un extraño hay, no se quiere ir,

sé cuándo llegó, sé que vive en mí

No sabe esperar,

sabe cómo hacer para aparecer en cualquier momento

Cada amanecer, cada despertar,

sé que sigue ahí, no se va a marchar

Solo hay una opción y es continuar

e intentar ganar esta gran batalla

Un extraño hay, no se quiere ir

sé cuando llegó sé que vive en mí

No sabe esperar

sabe como hacer para aparecer en cualquier momento.

Cada amanecer, cada despertar,

sé que sigue ahí, no se va a marchar

Solo hay una opción y es continuar

e intentar ganar esta gran batalla#

(Aplausos)

#Perro traidor

No quiero hacer canciones Sobre amor y paz, no hay razón

Me siento incapaz de volver a engañar

Dentro de mí hay algo Que no sé explicar, es mortal

Como un desgarro de rabia interior

Es una espina en el corazón

Fuiste tú quien mentía

Despreciando mi amistad

Convirtiendo el cielo en el infierno

Y ahora todo acabó

Perro traidor, no vales nada

Siembras veneno al hablar

Reventarás, y tus entrañas Para los buitres serán

Sólo hay que hacer promesas En televisión y ganar

Somos borregos, creemos en tí

Los jefes de la guerra Te venerarán sin dudar

Y cada día aprietas aún más La última gota de sangre caerá

Fuiste tú quien mentías

Despreciando mi amistad

Convirtiendo el cielo en el infierno

Y ahora todo acabó

Perro traidor, no vales nada Siembras veneno al hablar

Reventarás, y tus entrañas Para los buitres serán

Perro traidor, no vales nada Siembras veneno al hablar

Reventarás, y tus entrañas Para los buitres serán#

Vamos Jero

# Fuiste tú quien mentías

despreciando mi amistad

Convirtiendo el cielo en el infierno

Y ahora todo acabó

Perro traidor, no vales nada Siembras veneno al hablar

Reventarás, y tus entrañas Para los buitres serán

Perro traidor, no vales nada Siembras veneno al hablar

Reventarás, y tus entrañas Para los buitres serán#

(Aplausos)

Muchísimas gracias a todos,

los que estáis aquí y los que estáis en casa.

Hemos venido presentando nuestro disco "Aeternus"

Os dejamos con nuestro single "El olvidado de Dios"

#Dónde queda tu última oración

esa que susurraste hace tiempo

Olvidaste tudevoción por buda, cristo, alá y sus templos.

Hace tiempo que no leí de esas plegarias algún pasaje

Donde queda el getsemaní, evangelios sin linaje.

Se arrodilla en el pecado flagelando su perdón

Ahora dime donde esta tu señor,

Si no ha aceptado tu oración

y ese perdón que has implorado se esfumó

Tu fe no sobrevivirá al dolor

Fuiste olvidado por tu dios

Solo encontraste crueldad en tu camino

y es tu prisión

Hoy reniega a la santidad,

colgando el hábito de su dios

Apóstata sin identidad que no imploró la absolución

Hoy mendiga el milagro

que renazca a su dios

Ahora dime donde esta tu señor,

Si no ha aceptado tu oración.

y ese perdón que has implorado se esfumó

Tu fe no sobrevivirá al dolor

Fuiste olvidado por tu dios

Solo encontraste crueldad en tu camino

y es su prisión#

Vuestras almas

#Ahora dime donde esta tu señor,

Si no ha aceptado tu oración.

y ese perdón que has implorado se esfumó

Tu fe no sobrevivirá al dolor

Fuiste olvidado por tu dios

Solo encontraste crueldad en tu camino.

#Ahora dime donde esta tu señor,

Si no ha aceptado tu oración.

y ese perdón que has implorado se esfumó

Tu fe no sobrevivirá al dolor

Fuiste olvidado por tu dios

y es su castigo

y es tu prisión#