Nervios, muchos nervios. Es lo que sintió María Jesús Martin cuando se sentó por primera vez ante un teclado. “Estaba más nerviosa que en el escenario del auditorio nacional”, ha recordado, porque no sabía si sus manos le responderían y podría volver a tocar como siempre ha hecho.

Es soprano y profesora de piano. Se contagió de coronavirus en septiembre de 2020 y aún está recuperándose de las secuelas del virus. A sus 46 años creía que no volvería a cantar porque había perdido movilidad corporal, oído, vista y hasta la capacidad para respirar, pero lo que a ella más le entristecía era que había perdido la música.



Chusa, que así la llaman sus amigos, dice estar animada porque “pensaba que no iba a volver a tocar el piano y que no iba a poder cantar. Me tire dos meses que no podía ni mover los dedos, pero los bajo con el peso del brazo y así puedo tocar”, ha indicado.

El reencuentro con la música ha sido clave en su recuperación, según ha afirmado el equipo multidisciplinar que la ha atendido. Vicente Lafuente, médico en el hospital La Fuenfría de Madrid, ha asegurado que se trata de “una terapia más que hemos incorporado dentro de la rehabilitación funcional, que es muy completa. La terapia ocupacional se adapta mucho a lo que la persona necesita”.