'Habáname', la nueva novela guion de Fernando Sánchez Dragó

Su amor por las letras le llegó cuando todavía era muy pequeño. Con tan solo tres años aprendió a leer, y ya lleva toda una vida dedicado a la escritura. Ahora vuelve con una nueva novela guion que sabe a mojito y a Cuba. Él es Fernando Sánchez Dragó y nos visita en Tarde lo que tarde para presentarnos 'Habáname'.

"Esta novela que es un guion y es un guion de cine que es una novela tiene una historia curiosa. Es una historia que se remonta nada menos que a 1995 y el guion fue escrito en 1996. En 1995 se puso en contacto conmigo un productor de cine y de televisión que tenía una idea, que se expresaba en cinco líneas, que había tenido un amigo suyo. Una idea para desarrollar una posible película que se ambientara en las dos Cubas. Y era una historia de dos hermanos gemelos que habían sido separados e ignoraban la existencia el uno del otro. Y me contaron esta idea y me dijeron que si yo me comprometía a desarrollarla".

La única condición que Fernando Sánchez Dragó puso fue ir a Cuba. Cruzó el charco y alí se enamoró de Cuba: "Me encontré con una España congelada, una España antigua, la España de mi infancia e, incluso, la España del Siglo de Oro. Me cautivó Cuba. Y, entonces, efectivamente me puse a escribir este guion. Visité también la Cuba de Miami, de Estados Unidos, que me gustó mucho menos y, me entró una fiebre creadora al escribir este guion, que me metí en el Hotel Nacional, que sigue existiendo, y nada, me tiraba allí doce horas al día escribiendo a máquina", nos cuenta el escritor.

En menos de un mes y trabajando doce horas al día, la novela la estaba lista. 250 páginas. Aunque la película nunca llegó: "El productor quería hacer una superproducción con Hollywood [...] Era un presupuesto muy caro, muy ambicioso y Andy García que era muy anticastrista y mi novela no es anticastrista ni procastrista. Mi novela no es política, es una novela neutral, aséptica, equidistante y no era lo suficientemente anticastrista. Aunque, por supuesto, es también crítica respecto a las dos Cubas, ambas. Y no quiso hacer la película".

Su destino fue entonces uno de los cajones de su escritorio donde ha estado durmiendo hasta hace poco menos de un año. "Apareció este editor de Valencia, un pequeño editor que quería hacer una colección nueva de libros y me dijo que si yo tenía algún texto. Y los escritores siempre tenemos manuscritos perdidos que hemos arrinconado en un cajón. Eché mano de aquel guion, de aquella novela, que había sido escrita 25 años atrás, se la envié, le gustó mucho y decidimos editarlo", explica Sánchez Dragó.