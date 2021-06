Imanol Arias lleva en el mundo de la interpretación 45 años dando vida a multitud de personajes, tanto en la televisión como el cine, un medio que siempre ha estado muy ligado a él como espectador, pero también como actor. Se hizo conocido por dar vida a El Lute en la gran pantalla, y también ha sido un superhéroe español: Anacleto, agente secreto. De esta manera, el eterno Antonio Alcántara de Cuéntame cómo pasó, nos cuenta sus recuerdos del cine, y de paso, ¡recuerda con nosotros las películas en las que ha aparecido!

El Padrino, la película que le “volvió loco”

“Yo pertenezco, por edad, el cine que veía de chaval era muy poco. Hasta que no vine a Madrid no vi cine, realmente. Con lo cual, las películas, todas son posteriores. Yo diría que a mí El Padrino me volvió loco, pero recuerdo toda una tanda de películas, Midnight Cowboy, El Padrino, Tarde de perros, las de Hoffman, Al Pacino… Toda esa generación, Scorsese… Pero si tuviera que decir solamente una película, sería El Padrino. Y si tuviera que decir dos, sería El padrino y Blade Runner, que vi la noche que estrenaba, no había estreno oficial en Madrid”, comenta el actor en el vídeo que abre la noticia.

Además, Imanol tiene otros muchos más recuerdos sobre el cine en la gran capital. Por entonces, Madrid estaba repleta de salas de cine y se podía salir de una para meterte en otra. Así lo cuenta Arias en el vídeo: “Hemos tenido otras experiencias en mi generación muy bonitas, como ver Érase una vez en América, que eran dos películas y ponían en el cine Luchana y enfrente. Entonces veías dos horas y cuarto en una, y salías, tomabas una cerveza, te comías un perrito, y te metías en la segunda. La veíamos el mismo día. O sea, que pasábamos cuatro horas y medias o cinco en el cine viendo una película, viendo cómo envejecía De Niro”.