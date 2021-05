Hace veinte años que Cuéntame cómo pasó, la serie que narra la vida de los Alcántara -una familia trabajadora de un barrio humilde de Madrid- llegó para quedarse en nuestras casas y emocionarnos con sus tramas cotidianas. Esta simpática y divertida familia a la que le pasa de todo, conquistó el corazón de miles de seguidores que, a día de hoy, siguen siendo fans incondicionales de la serie Cuéntame. Se ha convertido en la serie más longeva de la televisión con casi cuatrocientos capítulos a su espalda.

Anoche, despedimos a uno de los mejores personajes de la ficción española, y el protagonista incuestionable de la serie: Antonio Alcántara. A la edad de 95 años, Alcántara, perdía su batalla contra el tiempo y nos daba una lección de vida a todos; disfrutar de la familia, de las pequeñas cosas, aunque soñemos a lo grande.

Este padre de familia, testarudo, protestón, pero generoso padre, ha muerto habiendo cumplido su objetivo, que era dejarle a los hijos un buen legado y haber compartido su vida con Mercedes Fernández, la mujer de su vida. En Sagrillas (2021), en sus viñedos y después de mirar pa'rriba, nos regaló su último aliento y una última reflexión: ¿Sabes por qué las uvas crecen en racimos? Porque son una familia.

Las frases más míticas

Antonio Alcántara ha dejado míticas frases y expresiones para la memoria de Cuéntame, que le convierten en único. Desde insultos con cariño, expresiones para partirte de risa, cariñitos para el ligoteo, y alguna que otra regñina a sus hijos. Desde "Me caguen la cuna que me arrulló", "Me caguen la leche, Merche", "Torva, que eres una torva como mi madre", "Cuidado con La loba, hermano" hasta el clásico, "Cállese, Herminia".

¿Tienes alguna frase favorita de Alcántara y la utilizas en tu día a día? Vota en este ranking, porque queremos descubrir cuál es la expresión o frase que más le gusta a nuestros fans de Cuéntame.

.

Tienes este y otros contenidos disponibles en la web oficial de Cuéntame cómo pasó..