"Llego a Sevilla, capital de Andalucía,

una preciosa ciudad con 3000 años de historia.

El humor andaluz, su guasa,

conocida, legendaria, entrenada a diario

y honrada por cientos de humoristas a lo largo de la historia.

La comedia es cultura y aquí hay cultura de comedia.

Y es que hay que tener muy buen humor

para sobrellevar 3000 veranos como los de aquí.

Deslumbrado por tanta belleza,

pienso que es una lástima haberme dejado las gafas de sol en casa.

Y es que Sevilla tiene un color especial,

pero tan especial que me deja ciego".

Que sí, Jaime, que sí, que yo también voy fastidiado.

Por lo menos llevas la tapa para taparte,

pero yo no me he traído ni un mísero sombrero,

ni gafas de sol y me aguanto, ya está.

A mí me dijeron "Un país para reírlo"

no "Un país para freírlo".

Dios mío, qué calor.

Tranquilo, mira, si he quedado con Pablo ahí delante

y va a traer el coche para recogernos.

Y, a partir de aquí, todo va a ser comodidad y disfrutar de Sevilla.

Ya lo verás, ya.

¡Goyo!

¡Eh!

¡Goyo!

¡Goyo!

¡Soy Carbonell! ¡Ven!

Me dijiste coche. ¡Sube, sube!

Desde luego, coche es.

(Canción en inglés)

Pero, bueno, Goyo... Permiso para subir a bordo.

Esa maleta... ¿Verdad?

¿En Albacete usáis esa maleta? Sí.

Este es del patrón San Sonite.

"Torero muerto y gaditano caiga quien caiga,

hubo una época en la que los políticos

se peleaban por ponerse las gafas que regalaba.

Qué bueno es estar con el único e incomparable: Pablo Carbonell".

Cuando me dijiste que me ibas a hacer un recorrido turístico,

no pensé que me ibas a hacer un recorrido turístico.

Es que es lo mejor.

Así te puedes hacer una idea general de todo el cotarro.

Mira...

Bueno, esto es la Torre del Oro.

Y allí enfrente estaba el Zarabanda,

donde Pedro Reyes y yo,

después de muchas funciones en la calle, en Sevilla,

en la plaza del Duque o en la Alameda de Hércules,

actuábamos.

Pero... vamos a intentar poner algo... orden en esta entrevista.

Tú naces en Cádiz.

Decidí que Cádiz era una ciudad perfecta para que naciera yo.

Cádiz capital, no... Cádiz capital.

Pero viví fuera de las murallas.

Y mi padre era abogado y mi madre profesora de inglés.

Con lo cual yo tengo un acento gaditano muy escondido,

muy recóndito.

Y la gracia, digamos, el salero

que todo el mundo le presume a los gaditanos

pues carezco de él.

Naces en Cádiz, no tienes gracejo gaditano,

por lo cual no sé si eres la persona adecuada para hablar

de la diferencia entre el humor de Cádiz y el de Siberia.

Eh... Aparte de que el público de Cádiz es muy exigente,

en Cádiz el carnaval es como el reseteo del humor.

Tú puedes ser un genio del humor y...

En un país sudamericano siempre serás un genio del humor.

Aquí en España, igual el iconoclastismo,

te obliga a renovarte con cierta frecuencia.

Pero en Cádiz todo el mundo se resetea.

El tipo más gracioso del carnaval del año pasado

no tiene ni puta gracia

hasta que se suba al escenario y me haga reír.

Y no eres nadie, pero nadie.

¿Cuándo dices esta es la profesión adecuada para mí?

¿O soy la persona adecuada para esta profesión?

Yo entendí que en esta profesión había una vía de escape.

A mí la realidad, no sé si a ti te pasa,

me provoca sarpullidos. Sí, sí.

Supongo que soy una persona con necesidades... de fuga.

Y entonces conoces a un señor llamado Pedro Reyes,

en algún momento, antes de tomar la decisión de irte con los payasos,

y formáis dúo y os vais a Madrid.

Ciertamente, Pedro Reyes era...

el hombre más gracioso que yo había conocido

nunca jamás.

Era un tipo que tosía y te descojonabas.

Es más, cuando empezó el mundo del stand up comedy,

la gente que hacía chistes

envidiaban a Pedro porque no necesitaba chistes.

Nosotros éramos digamos...

el reverso de Tricicle.

Tricicle no hablan, pero tienen elementos.

Nosotros hablábamos y no teníamos nada.

¿Cómo es ese color ultravioleta?

Imposible. El color ultravioleta es un color

invisible al ojo humano.

Por lo tanto, no se puede describir, ni explicar de ninguna manera.

¿Y entonces por qué dijeron que era un traje mágico

que solo podía verlo la gente inteligente?

Porque la gente inteligente ve con los ojos de la imaginación.

Nosotros, por ejemplo, que vemos

con los ojos de la imaginación y somos muy inteligentes, la verdad,

pues vemos el traje del emperador precioso.

¿Hay un humor andaluz?

Sí.

El precursor es Federico García Lorca.

Ah, ¿sí? ¡Hombre!

El gran humorista que tenemos en Andalucía.

Lo adoro.

¿No te parece?

No sé, eres tú el que lo estás diciendo.

¿Sabes lo que pasa? A mí me gusta defender a Falla.

Me gusta defender a Federico García Lorca.

Y me gusta defender a Antonio Machado.

Porque el tópico del humor andaluz

que habla mal, me irrita.

¿Cómo...? Ah, del andaluz que habla mal.

Sí. Que es cateto, es paleto. No me gusta.

No me gusta, me parece que nos ofende.

Cuidado, porque estamos en un momento

en que el humor ofende a mucha gente.

¿A ti lo que te ofende es eso? No es que me ofenda,

pero me da un poquito de lastimita.

¿Entonces te escondes en el humor?

Puede que haya algo de eso.

Y esto hay que mirárselo.

Mira, ahora me acabo de terminar la autobiografía de Woody Allen.

Hay chistes que me sobran.

Porque yo quiero...

Una autobiografía tiene que ser un desnudarse,

tal...

Un chiste tiene algo de escondite, ¿sabes?

Entonces, es lógico que la gente

piense que un tipo que hace muchos chistes no es sincero.

Que es más sincero el que llora,

o el que se fija en el drama.

Pero... esto puede cambiar.

Algún día una comedia ganará un montón de Goyas o de Óscars.

Y puede ser que alguien se dé cuenta o alguien sea capaz de hacer

un humor muy profundo. Woody Allen lo ha hecho.

¿Usted cree que alguien podría vivir

tan ricamente y tan naturalmente bajo el agua

como vivimos sobre la tierra?

Por supuesto. Claro, claro.

Igual que una persona se come una vaca,

pues se puede comer una merluza.

Igual que se come una lechuga, se puede comer un alga.

¡La Alameda de Hércules!

Perdón, ya estoy haciendo cosas de...

Vamos a enseñar la Alameda de Hércules.

Mírala. ¿Ves?

De repente ves esto, tío,

y no puedo evitar emocionarme y poner

me tomavistas mental

a funcionar y a rodar...

y ver ahí a dos chavales en pijama

haciendo reír al personal.

¿Por ahí os poníais?

Por ahí en medio cuando esto estaba igual que lo de los árboles.

Era tierra blanca, ¿no? Sí, sí.

Y ahí estábamos Pedro Reyes y yo en pijama

ganando dinero para irnos a desayunar.

Cuántas risas, ¿eh?

Cuántas risas, sí, cuántas risas.

Y mira, nosotros cuando hacíamos eso la gente decía:

"Es que lo que vosotros hacéis es muy moderno".

Ah, ¿sí?

Nosotros éramos muy modernos y hacíamos mimo hablado.

Pedro era muy de ir a trabajar, tú eras más festivo.

Sí. Es que Pedro...

Bueno, yo vendía revistitas...

Y con lo que sacaba con Pedro

pagaba 5000 pesetas al mes.

Pero es que hacía la cama caliente. ¿Sabes lo que es?

Como los submarinos, que duerme uno, se levanta y viene otro.

De hecho, he oído decir que tú te duchabas en "La Bola de Cristal".

Ah, sí, me vino muy bien.

A mí y a mis amigos.

No, pero que estabas...

Sí.

¿Pues sabes qué pasa? Ahora porque ha bajado la luz,

pero me he venido sin gafas de sol.

¿No me jodas?

Y, claro, con este... ¡Por qué no me lo has dicho a mí?

Tengo una óptica. Desde "Caiga quien caiga"

abrí una óptica. ¿En serio?

Vamos a ver. Mira, toma.

Fíjate, nuevas, hasta con la pegatina.

Para ti, Goyo.

¡Eh! Reto conseguido.

Reto conseguido.

(Música animada)

(Música animada)

"¿Qué es la buena comedia?

¿Hay un humor inteligente? Y si lo hay,

¿son los demás estúpidos?

La comedia se vive de diferente manera en las diferentes culturas,

pero todas tienen una cosa en común: la inteligencia.

Porque es inteligente relativizar y reírnos

de las tragedias que nos toca vivir".

(Música animada)

Americanos...

"Sin importar de dónde venga, detrás de cada chiste

hay un drama.

Y dentro de cada cómico

un payaso que se rebela contra la tristeza del drama".

(Música animada)

Recuerda, que aquí el guiri eres tú, mi arma.

¿De qué se ríe un americano que no se ríe un andaluz,

o al revés? Bueno, ¿qué diferencias hay de verdad?

No hay tanta diferencia.

Yo creo que la gente se ríe igual en todas partes, ¿no?

Pero es verdad que los andaluces, yo creo que son

mucho más callejeros, hay más humor en la calle,

mucho más social, ¿no?

Muchas más cervecerías.

Y a mí me encanta eso de España.

Hombre, claro, lógicamente,

si está nevando como en Wisconsin y esto,

es difícil hacer vida en la calle.

Como te gusta mucho la cerveza, lo que hago es que te veo

en el bar en el que trabajas. Perfecto.

Y allí seguimos con esta entrevista. ¿Te ayudo con algo?

No, no hace falta. Estoy acostumbrado a cargar.

Los americanos decís de ayudar

y luego queréis montar una base militar.

Mañana te veo en el bar.

Llamándote Kent, ¿el bar no será Bar Bie Superstar?

Es la primera vez que escucho este chiste.

Vale, entendido.

"Los cómicos interpretamos constantemente personajes

en series, obras de teatro o sketches.

Uno hace un día de frutero, otro de barbero...

Los papeles pasan sin más.

Sin más salvo que seas Santi Rodríguez, claro.

Porque en ese caso lo mejor es montar una frutería

y jubilarte en ella".

¡Hola!

Goyo. Santi.

¿Qué pasa, crack? ¿Nos van a peinar y afeitar?

Claro, tío, siéntate.

Esto es... Vas a flipar.

¿Lo haces tú o cómo?

No, nosotros vamos a hablar. Tengo aquí yo profesionales.

Ah, vale, qué susto.

(Ópera)

Goyo, ya verás Rubén y Marta

qué bien nos van a dejar en esta barbería. Es maravillosa.

Ay, qué a gusto.

Que... Fíjate que nombre, El Babero de Sevilla.

Más propio... Hubo ahí un braimstorm.

"Brenquistinguin".

Dijeron cómo le ponemos.

A la hora de poner nombres hay veces que no te complicas y sale bien.

Por ejemplo. ¿Cómo llamamos a este personaje? El frutero.

Sí. ¿Eh?

Ostras...

Además, tío, yo cuando llevaba

pues dos meses o tres

decía a los guionistas: "Tío, que no quiero yo molestar,

pero ¿me podéis poner un nombre ya de una puta vez?".

Fíjate. Y decían ellos:

"Tío, Santi, haznos caso, que yo creo...

creemos que esto va a ser un pelotazo".

Y qué guay, tío.

¿Te sigue llamando frutero la gente?

Sí, sí, sí, sí. Por todos lados.

Además, siempre es: "Frutero, qué feo eres, cabrón".

Es muy bonito todo lo que te dicen por la calle.

Y encima era curiosamente un personaje

digamos extremista, ¿no?

Con una ideología un poco radical.

Goyo, ese personaje no sé si hoy en día se podría haber hecho.

Porque conforme está todo, que tú haces

un chiste de almendras

y te llaman los productores de almendras

diciendo que por qué has cogido almendras y no nueces.

Pues en aquel tiempo

se podía hablar de un montón de cosas.

Pero hoy en día, fíjate.

El frutero que era misógino, homófobo...

Era completito. Era un prenda.

Es curioso porque... porque...

se supone que es un personaje que se hace para...

o, por lo menos, para odiar a quien son así,

y antes se entendía. Y ahora se cree...

De repente, se ha llegado a sostener intelectualmente

que esos personajes son una defensa de esos personajes.

Tú lo entiendes, ¿verdad?

Lo has definido perfectamente.

Se interpretaría como una apología

del xenófobo, del misógino, del homófobo...

No, tío, que lo que estamos es poniéndolo

de vuelta y media. Pero no, no, no lo entendían estos.

Nada más lejos de tu propia personalidad, Santi.

Porque yo te conozco, tú

tienes un corazón que no te cabe en el pecho.

¿En algún momento te han confundido con...?

Sí. ¿Sí?

Sí, sí. Mira, yo voy de vez en cuando a Nerja,

a pasar unos días de descanso. ¿Sí?

Resulta que un camarero me atiende y delante mía llama a la mujer.

Dice: "Nena, que estoy con el frutero".

"Oye, que es normal".

Y dices: "¿Perdona?".

"Sí, es que mi mujer dice que menudo...".

Con perdón.

"...que menudo hijo de puta estás hecho".

Y yo: "Pero si yo soy normal".

"Ya, ya, pero hasta que yo no te he visto

yo pensaba lo mismo que mi mujer".

Tío, hay gente que piensa que el Coche Fantástico habla...

¿Y en qué momento tú dices...

voy a subirme a un escenario o...

para contar esto...? Yo descubrí...

Yo descubrí esto... El culpable de todo esto es Paco Gandía.

Mi Marina y su familia,

que son de Málaga...

Mi Marina, Carmela,

pues vino a verme en Navidad.

Y mi primo traía una cinta de casete de las de entonces de Paco Gandía.

Grabé de cinta a cinta, aquello fue horroroso,

el chiste de las magdalenas,

que duraba una barbaridad. Me lo aprendí porque me gustó mucho

y empecé a contárselo a la peña.

Perdóname, no, el chiste de los garbanzos.

El de los garbanzos de Pago Gandía.

El de las magdalenas es tu clásico. Sí.

El chiste de los garbanzos de Paco Gandía.

Y me lo aprendí de memoria, palabra por palabra.

Y un día me dio por contarlo, y oye...

vi que la gente se reía.

Y ya sabes tú la sensación tan maravillosa, mejor que nadie,

que tú digas algo y te responda todo el mundo con una risa.

Y, oye, empecé, empecé... Y un día, ya en Granada, me dice

un tío: "Mira que actúo hoy en un pub

y... ¿por qué no te vienes y en el intermedio

te haces unos chistecillos?".

Y dije: "Hostia, pues me voy".

Entonces llega "Siete vidas" y lo petas.

Fue la locura, Goyo.

Hay que reconocer que tú generaste ahí

el carisma que tenía ese personaje, el tirón...

Pero porque estaba... Yo lo comparo siempre con la mujer de Roger Rabbit.

Decía: "No soy mala, es que me han escrito así".

Y a mí me pasaba igual.

Si el frutero no lo llegan a escribir los guionistas

tan bien como lo escribieron,

hubiera sido antipático.

Estaba ahí, en el filo de la navaja.

Había veces que decía: "Perdona, esto no lo puedo decir".

"Sí, Santi, sí, es que el personaje...".

"Ya, ya, pero esto es una barbaridad, tío".

Si es que lo que de verdad hace daño a los demás

son las pistolas y las piedras cuando se las tiran,

no los chistes. Correcto.

Yo hay muchas cosas que hacen compañeros que dices:

"Yo esto no lo haré en la vida".

Pero además, tienen su público,

pues para ese público va dirigido

y, tío, vamos a dejar que cada uno haga lo que quiera y ya está.

Y un día te vas a Costa Rica...

Si no tengo mal entendido.

Estás allí, en Costa Rica, en el desayuno...

No, fue en la cena. En la cena.

Perdona, tenía el horario cambiado.

El jet lag.

¿Y qué te pasa allí?

Pues nada, que me empiezo a encontrar regular...

Fui al hospital

y resulta que había tenido un infarto, pero un infarto

de marca blanca,

porque es un infarto "esplénigo"...

Se lo decía a la gente... "Hostia, un infarto".

Pero un infarto de bazo.

Vaya puta mierda de infarto... ¿De bazo?

Se puede tener infarto de bazo.

Es una mierda de infarto,

porque infarto bonico es de corazón.

A mí no me lo han quitado, pero está ahí como...

con subvenciones.

Con un ministerio de esos.

¿Este qué pinta ahí? Pues ahí está el bazo.

Y al cabo de un tiempo pensé hacer de todo esto...

Un show.

Esto... "Infarto. ¡No vayas a la luz!".

"Has estado a punto de morirte".

Muchas gracias, doctor.

"Pero ya sabes que bicho malo nunca muere

y que se van los mejores".

Total, que te queda claro que no te has muerto

porque eres un mediocre.

Fíjate, iba a preguntarte... el humor andaluz...

Para el humor andaluz necesitaríamos un monográfico creo.

Me encanta la mala "follá granaína", tío.

¿Por ejemplo?

Es increíble, tío.

Siempre pongo el mismo ejemplo.

Entramos un amiguete y yo a un bar en Granada

y nos quedamos al principio de la barra.

Y el dueño en la otra punta con un palillo de dientes metido.

Nosotros, esto que lo miras y piensas inconscientemente:

"Ya vendrá".

Y nos ponemos a hablar.

Y al cabo del rato viendo que el tío seguía en el mismo sitio,

le digo: "Jefe, perdone, ahora cuando pueda, dos cervezas".

Y me dice el tío:

"Yo creía que no me lo ibais a pedir nunca".

Esa es la mala "follá granaína".

Hacíamos incluso mucho la broma de...

"Sevilla, las 16 la tarde, una caló que no se aguantá".

Si no empieza así un chiste...

O ese pedazo de... Ese pedazo de...

Porque eso lo hizo famoso el Chiquito,

pero "ese pedazo de..." es de todos los chistes,

o de muchos chistes andaluces.

Y el humor andaluz si tuvieses que diferenciarlo de...

o la forma de ver la vida con humor en Andalucía

del resto de la península,

ya sé que es difícil generalizar, pero...

Yo creo que tú lo has dicho directamente, que es...

la forma de ver las cosas con humor.

Yo lo he mamado en mi casa.

El... Siempre, siempre, siempre de todo

hay un lado bueno y un lado malo.

Y si tú ejercitas te quedas con el lado bueno.

Yo de esto he escrito...

Cuando tienes, por ejemplo, un infarto

puedes decir: "Qué chungo

que me ha tocado la china". O "qué guay,

que he tenido el infarto y he salido para adelante".

Fíjate.

Y otra cosa, a ver si coincidimos.

La exageración, que también es muy famosa.

Eso es increíble esta cosa.

Pepe da Rosa hacía un monólogo sobre eso,

sobre la exageración de la copla andaluza.

"A tu puerta hemos llegao... 400 en cuadrilla,

si quieres que te cantemos saca 400 sillas".

Y decía: "Te crees que la niña es un cine de verano".

Esa niña decía: "Mama, vamos a comprar 400 sillas

por si un día vienen a cantarme".

Esa cosa exagerada a la hora de las réplicas...

Pues eso... "Un caló que no se puede aguantá, un no sé qué...".

Siempre conviviendo...

Van las ranas con cantimplora. Esas metáforas...

He tenido que pegar el sello con un imperdible.

Fíjate...

Tenía deudas para alicatar cuatro cuartos de baño.

¿Eso es muy andaluz? Sí.

La exageración absoluta. Sí, sí, sí.

Sí, pero además todo desde el humor y...

Muchas veces dices es que...

que no es que queramos vacilar de nada,

no, no, es...

Siempre pensando en cómo ser graciosos.

Es la metáfora.

Evidentemente, el primero que sabe que no es así es el emisor

andaluz que lo está contando.

¿Qué te voy a decir? Te dejo aquí.

Voy a ver si me crece la barba y vuelvo.

Te dejo...

¿Por qué no te animas a contar uno de esos...?

Venga.

Un chiste de estos...

Que me han hecho reír desde que te conozco,

que no sea el único afortunado. Vale.

Goyo, te quiero mucho, ya lo sabes.

Y yo a ti, ya lo sabes.

Al final pago yo el pelao, ya lo veía...

Eso también tiene que ver.

Ya, ya.

Tú lo llevas todo con ilusión. Sí, claro... Ja, ja, ja.

¡Hasta luego! Hasta luego.

Dice: "Papá, papá,

he engañao al conductor del autobús.

Le he comprao el billete y no me he montao".

¿Qué tal? Yo soy Kent.

Sí, Kent, como el novio de la Barbie, como hay dicho Goyo antes.

Y aquí estoy en Andalucía,

una tierra que a mí me encanta, no solo por el calor...

Que sí, en verano hace muchísimo más calor que en Michigan,

que hace un frío que no veas.

Y aquí me pongo como un salmonete.

Pero me encanta aquí el calor de la gente.

Y sí, el humor es muy diferente aquí,

sobre todo, el tema de los dobles sentidos, ¿no?

A mí me dicen aquí: "¿Quién eres?". "Kent".

Dicen: "¿Kent? Kent".

Al final digo: "Soy Bernardo". "¿Qué Bernardo?".

"De los calzoncillos largos y el carajo largo".

"La comedia influye en toda nuestra cultura.

En cómo nos expresamos, en cómo nos relacionamos

y hasta en cómo hablamos.

¿No me creen?

(CHIQUITO) "No puedo, no puedo...

Por la gloria de mi madre. ¿Te das cuen?".

Acuérdense entonces de aquel genio inclasificable

capaz de transformar el humor

y la forma de hablar de un país entero.

Un "fistro" de la pradera, en definitiva".

(CHIQUITO) ¡Cántate "argo"!

¡Que trabajas menos que el sastre de Tarzán, cobarde!

Eres un "fistro" pecador de las cenizas.

Que naciste después de los dolores.

"De todas las formas en las que da en manifestarse la comedia,

puede que el chiste sea

la más extendida en la cultura popular.

El buen contador de chistes sabe que lo que se cuenta

es tan importante como la forma en que se le cuenta.

A eso se le llama tener gracia, salero, aje...

Y Manolo Sarriá tiene una "jartá" de todo eso".

(Música)

A mí es que me apuntaron

a un concurso de contadores de chistes,

que eso era muy típico en Málaga.

Al menos antes era típico en Andalucía.

Y me apuntaron sin saberlo yo.

Y el día que me tocaba a mí de contar los chistes

en el bar de copas,

pues me dice el grupo de amiguetes: "Vamos a ir que...

que hay un sitio que cuentan chistes".

"Vamos a ir".

Y cuando llego allí, estamos todos sentados...

"El siguiente concursante es Manolo Sarria..."

"¡Venga!". Y me empujaron.

Y así empecé yo en el tema, pero...

Lo que te lleva a contar chistes es la calle.

Porque aquí, en Andalucía, somos muy de calle.

Aquí en Andalucía todavía

la gente se sienta en la casa puerta,

que le dicen aquí,

y ahí se empiezan a contar anécdotas, vivencias reales...

Y de esas vivencias reales que tú ves que la gente

se está riendo, porque son simpáticas,

de lo que le ha pasado,

tú lo captas eso, lo capturas,

y entonces lo pones a tu forma y lo dices.

(Canción en inglés)

La Sala Cero.

Emblemática, de aquí de Sevilla.

¿Esto cómo sale? ¿Por qué 22 y no 23?

Lo primero que quiero preguntar. Sí, bueno, era...

Eso es un chiste...

muy malo, malísimo...

Lo que pasa que nosotros,

antes de ir al "Un, dos, tres", este chiste lo cantábamos.

Era un chiste cantado. Ah.

Y lo que procurábamos es...

al ser muy repetitivo

conseguíamos que el público lo cantara también con nosotros.

Claro.

Esa era la gracia del chiste, no otra.

Tú pasas... Estás en Málaga... Vamos a empezar por el principio.

Juegas al fútbol, entre otras cosas.

Estás en Renfe, de carpintero de Renfe.

Y pasas, de repente, a ser humorista, ya me has adelantado,

por un concurso de chistes que te meten tus amigos.

Sí, sí.

De repente, entra Juan en tu vida.

Juan era el entrenador de un equipo de fútbol de Málaga.

Y yo lo conocía de eso.

Entonces el día que nos presentaron al festival de chistes,

al concurso, yo llego allí y lo veo allí también.

Y le digo: "¿Tú qué haces aquí, Juan?".

"No, que voy a presentarme aquí en el concurso de chistes...".

"¿Te vas a presentar?".

Llegamos a la final, no ganamos ninguno de los dos.

Lo que pasa cuál fue el éxito...

que uno era muy alto y otro era muy bajito.

Por contraste ya... Claro. Y el dueño...

del bar de copas,

que sí era amigo de mi compañero,

dice: "Venirse aquí los sábados

y estáis aquí con nosotros y...".

Dice: "Yo no os voy a pagar".

Era muy listo. Solamente las copas.

Digo: "Conmigo vas a ganar, pero con este...

pierdes seguro".

Y así fue como empezamos.

¿No has escuchado el refrán que dice:

"Quien a buen largo se arrima, buena sombra le cobija"?

¡Quien a buen árbol!

Tú lo sabes todo. -Tú eres el único perfecto aquí.

Tú eres el hombre perfecto, el hombre diez.

...te pegaba yo a ti.

No te vaya a colar.

Eres perfecto. Fijaos si es perfecto,

que el otro día se metió en un restauran,

se comió una sopa de letras

y como es tan perfecto se la comió por orden alfabético.

Y entonces os ponéis ahí, tú no te quieres dedicar a esto,

pero ves que te funciona la cosa, que...

Sí... Sí y no.

Yo en principio esto no me gustaba,

porque no me había dedicado a esto nunca.

Llegó un momento que le dije a mi compañero que me iba a ir,

que buscara a otra persona que me sustituyera.

Lo que pasa es que casualmente

nos llaman para ir de figurantes a una cosa

a un acto que iba a haber

en el Puerto de Santa María, en Cádiz.

Y llegamos allí y era Chicho.

El que estaba allí era Chicho,

que estaba organizando una movida,

un descontrol organizado.

Mi compañero teníamos un diálogo entre los dos

de toreros...

Los dos éramos toreros muy malos.

Entonces ese diálogo que ya lo teníamos muy hecho,

se lo contamos a Chicho y se divirtió muchísimo.

A Chicho.

Y entonces nos puso en una mesa muy grande que allí había...

Allí estaban todos los del "Un, dos, tres".

Todas las grandes figuras del "Un, dos, tres".

Tú veías la televisión y te quedabas...

Mayra Gómez Kent... Allí estaban todos.

Y nos hizo de contarles allí a aquellos señores

lo que le habíamos contado a él.

Y la gente se divirtió mucho, se lo pasó muy bien.

Y entonces nos llevó al "Un, dos, tres" y hasta hoy.

Triunfas en el "Un, dos, tres", triunfáis...

Me imagino que os hincharíais a hacer bolos, funciones...

El año del "Un, dos, tres" hicimos 217 bolos.

Madre mía.

En un año. No me quiero ni acordar.

¿Cómo estaba la plaza, Linterna?

¿Que cómo estaba la plaza?

¡Abarrotá!

Estaba... Estaba la plaza... ¿Cómo estaba la plaza?

Estaba la plaza que daba... Habría... unas 500 personas.

¿Sabe usted cuántos leperos nos querían currar?

No, ¿cuántos?

# 22, 22...

# 22, 22, 22... #

Tú imagínate que eres una persona anónima hoy

y a la semana siguiente

estás en todas las portadas de las revistas.

Y yo tenía una sensación, digo:

"No me puedo creer qué me está pasando".

Que llegue a una actuación y que tenga que sacarnos la policía,

porque no se cabía...

La gente te quería ver, tocar, te quería...

Porque ahora son las cámaras, pero antes no había nada de eso.

Antes la gente quería tener algo tuyo,

un recuerdo, y era firmar cosas...

Y entonces aquello fue muy fuerte. Durante...

dos, tres años fue muy fuerte.

Luego ya cae un poco porque ya la gente se acostumbra.

Ya te va quedando eso. Entonces es, bueno,

dejas de ser anónimo

para ser parte del público y para ser parte de todo eso.

Y después pierdes a Juan.

Sí. Bueno, perdemos todos a Juan.

Sí, sí. Lo perdimos...

El humor de este país perdió a un genio.

Cuando muere mi compañero,

yo ya había dejado la empresa.

Yo tenía dos niños pequeños.

Y me encuentro

que yo no tengo trabajo en mi empresa porque me había ido,

que tengo mi casa, mi familia con dos niños pequeños

y que el trabajo que tengo echa el cierre en un momento dado.

Se me muere mi compañero, mi hermano, todo.

¿Y entonces eso qué ocurre?

Que tengo que estar casi dos años de psicólogos.

Porque te vuelves...

No sabes lo que hacer.

Claro, ¿qué ocurre? Cuando yo me quedo solo,

que fallece mi compañero y me tengo que reciclar otra vez de nuevo,

me pilla la época ya nueva. Claro.

La época nueva. Entonces,

yo tengo ahora un problema añadido,

que es que yo tengo que ir

a un público para hacerle cosas nuevas,

pero el público me quiere ver como antes,

y ya no está mi compañeros.

Entonces, ¿ahora qué haces?

Pegando palos de ciego y dando vueltas...

Y a ver qué voy a hacer y a ver qué hago.

Hasta que di, para ese público mayor,

digo la horma de su zapato que es hacer lo mismo,

pero, además, que no pudieran comparar.

Porque si yo pongo a otro hombre conmigo, comparan y pierde.

Claro.

La gente está acostumbrada a mi compañero,

que tenía una vis cómica que solo tienen los genios.

Entonces con nosotros venía una chica

que es actriz, amiga nuestra.

Raquel Rubiales.

Y hacía sketches con nosotros. Entonces se me ocurrió

que venga ella, que ya el público sabe quién es,

pero no puede comparar porque es una mujer.

Y entonces eso es lo que sigo haciendo.

Recuerdo que cuando empecé a hacer monólogos,

la gente esperaba que contara un chiste y decía: "¿Esto qué es?".

Sí.

Me refiero a que había una especie, entre algunos compañeros,

fruto de la juventud, supongo,... Claro.

...de despreciar a la gente que hacía chistes.

A eso me refería. Sí, sí, sí, totalmente.

Pero que el chiste es muy difícil.

¡Por supuesto! El chiste es muy difícil.

Tú pones un monologuista porque ahora es el boom.

Hay muchísimos monologuistas, pocos humoristas,

pero muchísimos monologuistas.

Pones a un monologuista a contar un chiste y son cuatro

los que cuentan un chiste bien.

Un buen contador de chistes,

como era Paco Gandía, por ejemplo,

como era Arévalo en su momento,

es muy difícil.

Con un monólogo, si tú lo trabajas bien,

tiene muchísimos gags, muchísimas cosas que le puedes meter.

Pero el chiste es el chiste.

¿Qué ocurre?

El chiste lo armas desde el final.

Tú oyes una anécdota, una carcajada,

y desde esa carcajada empiezas

a montar el chiste desde el principio.

Y el chiste corto es el más difícil.

Porque tienes que provocar la carcajada en cinco segundos.

También tiene la ventaja de si es malo, pasa rápido.

Rapidísimo, ¿no?

Los chistes y el sexo si son rápidos...

Mira, ha sido horrible, pero ha pasado rápido.

Ha pasado pronto.

¿No ves, por ejemplo, matices

que diferencia el humor o lo que les hace gracia

en Almería, Granada, Jaén,

de lo que les hace gracia en Cádiz, Huelva, Sevilla...?

Sí, pero esos matices

tú tienes que tener cuidado, porque cuando tú estás hablando,

a nivel popular, entonces te salen muchos modismos,

o muchos "palabros",

que son de una zona determinada.

Es un error que cometemos los de fuera siempre.

Te crees que quedas bien diciendo "pisha" en Sevilla.

Dices: "Chico, no... Te has equivocado".

Claro, claro. Por eso te digo. O tú dices, por ejemplo,...

en Almería, que te has referido tú.

"Se tiró un niño por una 'chorraera'...".

¿Una "chorraera" qué es?

Por ejemplo.

Una "chorraera" es un tobogán. Claro, claro.

Un tobogán en tu... En Málaga.

En Almería igual una "chorrera" igual no saben lo que es.

Ese gag que tú habías metido ahí, resulta que...

Se queda la gente así. ¿Por qué no se han reído aquí,

cuando se ríen en otros sitios?

Entonces ahí sí lo notas y tienes que tenerlo en cuenta

para arreglar los textos tuyos.

Pues mira, gente como él, gente como Jaime.

Ya sabes, va en esta lata porque...

era eso o dedicarla a la costura. Sí.

Como no he cosido nunca... Jaime se murió de un ataque de risa,

no sé si te enteraste. No me enteré.

Se murió de un ataque de risa.

Estoy buscando un sitio para depositar sus cenizas.

En Sevilla perfecto, Málaga... Podría ser cualquiera,

cualquier sitio de Andalucía

reúne los requisitos de ser el sitio más divertido.

¿Te pasó algo con Jaime? Tú lo llegaste a conocer.

Hombre... Yo tuve varias anécdotas.

Vamos a hacer una cosa. Yo me tengo que marchar.

Te dejo que se la cuentes... Venga.

...a la cámara. Se la cuento.

Era un tío extraordinario. Sí.

Te dejo con el equipo.

Vigila la cartera, que son de televisión.

No te preocupes. Gracias, Manolo.

Adiós.

(Música animada.)

Conocí a Jaime

y era un tío muy peculiar. Lo conocí aquí en Sevilla.

Y fuimos a tomar un café con un pastel

en un sitio muy conocido aquí en Sevilla.

Y dice Jaime, me dice a mí:

"Manolo, mira que he visto de pasar ahora mismo

por lo alto de los pasteles una cucaracha".

Y le dice un camarero de Sevilla con mucha guasa, dice:

"No, por un euro que cuesta el pastel,

querrás ver a Induráin con la bicicleta".

"Si hay una forma de comedia típicamente andaluza,

concretamente gaditana, es la chirigota.

Mi teoría es que los andaluces perfeccionaron tanto la comedia

que ya no les divertía solo contar chistes y dijeron:

"Oye, ¿y si además los cantamos?".

"A ver qué me cuenta El Selu.

cantaor y contador de la comedia por antonomasia".

(Música animada)

Ayer te vi, Kent, vestido de villano,

hoy ejerces de sevillano.

Y encima camarero. No sabía que eras camarero.

No, yo soy actor, pero me meto en cualquier fregao.

Nunca mejor dicho.

No sé EE. UU, pero en España camarero-actor...

van cogidos de la mano. Sí.

¿No os conocíais?

Sí.

-Yo soy muy fan. -Desde que llegó Clark Kent.

Y yo suyo.

A mí me hace mucha gracia porque, claro,

tú llevas 14 años aquí, pero tiene que ser un shock.

O sea, la cultura... Ver, por ejemplo,

las piernas de los animales colgadas.

Sí, no... La primera vez que vi

esos jamones con las moscas dando vueltas, la verdad... asusta.

-Hasta que lo probaste. -Ahí se pierde uno.

¿Cómo se lo explicas a la gente de Michigan?

No se explica. Hay que vivirla, hay que probarla...

el jamón y saborearla.

¿Y la chirigota qué? ¿La chirigota?

Yo flipo contigo. -A él le gusta, le gusta.

Hablad mas para que pueda comer.

La chirigota... ¿Cómo harías tú una chirigota

en EE. UU? Yo no haría.

Solo dejo a los gaditanos y a los andaluces

porque tienen un arte que no se puede aguantar.

A nosotros nos vio una vez José Andrés, el cocinero,

una actuación con la chirigota, y nos dijo:

"Esto hay que llevarlo a Las Vegas".

Es verdad. ¿Cómo no hacéis un show de Broadway?

Digo yo, porque con el arte, con el humor...

-Dice que allí fliparían. -Con lo bien que cantáis.

Con las Pepis que es un personaje, una limpiadora,

dice que allí, en América, eso sería...

Lo único que me dijo que lo tradujera al inglés

todo el repertorio. Entonces ya... acabó el sueño americano.

¿Chirigota cómo sería en inglés?

Yo creo que no tiene traducción.

No sabemos qué significa. Yo no sé lo que significa chirigota.

¿Cuántos años llevas tú con las chirigotas?

Yo llevo en chirigotas escribiendo llevo 31 años,

y de carnaval llevo 40.

O sea que... Aunque no lo aparente.

¿Y cuál es tu...? ¿Hay un año...

que más te ha gustado...

o algún personaje que más te ha gustado?

Últimamente ha habido uno, bueno, Los enteraos,

es para nosotros...

Porque es un riesgo,

porque un enterao es una persona que sabe mucho de todo,

y entonces un repertorio entero podía quedar un poco pesado.

Pero no, se hizo corto, porque...

porque sabe de todo, pero te daba para escribir mucho.

¿Hay ese personaje en EE. UU., el enterao, el que sabe de todo?

Sí, como un pedante, uno que sabe de todo

y que cae mal... Donald Trump.

Un Donald Trump, es verdad.

El enterao es el que sabe de todo,

el maestro liendre... y no sabe de nada.

Yo soy un poco enterao.

¿Te has dado cuenta? Tú sabes de lo que hablas.

¿Tú entiendes cuando escuchas las chirigotas

los juegos...? Entiendo la mitad,

pero eso es lo bueno también, que tengo una pareja maravillosa

para explicarme un poquito...

Cuidado, porque a los demás de la península hay juegos

que nos cuesta entenderlos

porque forma parte de la idiosincrasia

explícita...

Pero él está en el caldo de cultivo con Jorge y con César,

que son unos cracks.

Fomentamos mucho en las conversaciones...

Los humoristas vamos a Cádiz como el musulmán a La Meca.

Va un poco a ver cómo me juzgan aquí porque...

Pero gracia hay en todos sitios.

En Cádiz a lo mejor... o en Sevilla, somos gente que estamos...

con la gracia, con el chiste...

No puedes saludar al alguien por la calle y decir: "Hasta luego".

Tienes que decirle una gracia.

Es una competición, es un resto. Él te dice una gracia...

"Y... no se me ha ocurrido nada".

En el humor, por ejemplo, hay una corriente...

Nosotros hemos estado con los Morancos,

pero hay una corriente ahora...

Yo flipo con Broncano, con Raúl Cimas,

con toda esta gente, que son para mí... bueno...

Ernesto Sevilla.

Son gente que tiene una corriente de humor nueva, que no son andaluces,

por eso digo que hay que desmitificar también

el que el humor sea de un sitio.

¿En Cádiz es una actitud social, una actitud ante la vida?

Te vas a una hamburguesería y se llama "El Menos Donald".

Sí, "Menos Donald".

Es una forma de plantearte la vida.

Que a tu negocio le hagas una guasa...

Le pongas un nombre de guasa ya es como...

El último suspiro era el bar que había al lado del cementerio.

Es que son cosas...

Eso me encanta. Uno tiene que reírse de sí mismo,

antes de reír de otro.

Aparte de reírnos de las desgracias. Cádiz es la capital europea del paro.

Y es donde más fomentamos el humor.

Yo creo que eso lo que nos lleva a sobrellevar las cosas,

el humor.

El carnaval es como fruto de todo esto.

Esa filosofía de "comer no comeremos,

pero y lo que nos reímos".

Claro. Claro.

Entonces es reírnos, también hay la parte...

melancólica, sentimental, crítica del carnaval.

Porque nosotros hacemos las chirigotas

pero las chirigotas llevan una parte crítica muy importante.

Eso es muy importante también. El humor como herramienta de...

Claro, es como más duele, la ironía. -Claro.

Ahora está el carnaval en la universidad, porque ha habido

crítica social importante en Cádiz,

cuando cerraron el astillero, cuando...

Y se le cantaba con crítica o se cantaba con ironía,

o se cantaba... Y hay muchas maneras de...

de... el prisma del carnaval es muy amplio.

¿Hay más humor en el sur de EE. UU. que en el norte?

Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.

El único sitio raro es Gran Bretaña.

Creo que los escoceses son más graciosos...

¿Sí? En el norte, sí. Todo al revés ahí.

Igual que conducen al revés. -Han hecho un Brexit del humor.

¿En Inglaterra?

Se supone que son los inventores... el humor inglés.

Hombre, por favor, Monty Python...

Son los top, los mejores de...

Yo el otro día, hace dos días,

estuve viendo por enésima vez, con mi hijo el mayor,

Alejandro... Hola.

"Los caballeros de la mesa cuadrada", tío.

Esa película es... es...

lo más grande. -"La vida de Brian".

-"La vida de Brian". -Cuando están cantando ahí...

Maravilloso. ¿Eso es una chirigota?

Ese final de "La vida de Brian" cantando...

¿En el fondo es una chirigota?

Es la versión inglesa...

Es la filosofía. De hecho, no sé si lo habéis visto.

Recomiendo a todos los que nos ven que lo vean.

El sepelio de uno de los Monty Python que falleció...

y le leyó el compañero... Y eso te tiras al suelo, tío.

El cabrón este que se ha ido y no sé cuánto y tal...

Y todo el mundo muerto de risa en la lectura de...

Y eso es una maravilla esa filosofía de vida.

Esto... Fuera ya del humor y todo esto.

¿Mejor el jamón o el "burguer"?

El jamón. El jamón, ¿no?

Además, es más sano.

¿El burguer? ¿Qué es el burguer? "Hamburguer".

Creía que era un barbero, coño.

¿Qué pasa? -¿Cómo estás?

Bien.

¿Qué pasa, Selu?

El de la gorra que corra...

Un placer. Igualmente.

Estabais hablando del jamón y del queso.

Te veo igual que siempre, lo cual no es un cumplido.

No...

No, estoy mejor.

Yo, en cambio, te veo peor.

No, tío, no.

¿Qué quieres tomar?

Sí, venga...

Es un choque de trenes de gaditanos.

Ponme una sin.

Tú también eres gaditano. Él es de Cádiz.

Una sin.

Atención a cómo tira las cañas un estadounidense.

Fatal.

-No, perfecto, tío. -Lo he tirado fatal, ¿eh, Pablo?

-Gracias, hermano.

No, está muy bien... A mí me gusta así, con... espumilla.

Tú te quieres creer que siendo yo de Cádiz...

Te lo crees perfectamente.

Yo no sé tocar a la guitarra un tanguillo.

¿Tú sabes tocar...? -Hombre, por favor.

¿A quién le voy a preguntar?

Yo toco...

-Porque yo sé... A ver...

¿Tú qué has estudiado? -¿Yo?

Lo mismo que tú, "na".

No, tú has estudiado la calle,

que este año es un año estupendo para estudiar la calle.

Claro, tío.

La gran diferencia con El Selu en mi modesta opinión,

con los demás,

es que este hombre no necesita disfraz.

Es simplemente... -Bien, Pablo, tío.

...es el carácter.

Necesitaba que alguien lo dijera alguna vez.

Es el carácter. El tío se fija en los caracteres.

El Selu es el mejor, yo lo adoro.

Yo me rodeo de este tipo de amigos, que son los mejores.

Luego me tienes que...

Me tengo que marchar que quedé con unos compadres...

Estoy pensando, ya que estoy aquí... ¿Vas a pelarte?

...dos de Cádiz... Sí.

Ya se ha despertado el gaditano que llevan dentro.

Ya que estáis dos de Cádiz y uno de Michigan

que menos que hagáis una chirigota juntos.

¿Por qué no pensáis en algo?

Lo preparáis, yo me voy...

Joder...

(Música animada)

Macho, qué calor que das.

Ya, ya sé que la culpa es mía.

A quien se le ocurre venir a Sevilla en verano

y traerte en una lata metálica que transmite por termodinámica

que el ardor canicular este de los chistes sevillanos.

Te tenía que haber traído en una caja de cartón.

¿Sabes qué? Cuando suba a la entrevista a los compadres,

que es una terraza, te pondré hielo para que refresques,

pero tranquilo, que más quemado no puedes estar.

No te lo tomes a mal, un poquito de guasa.

"Precisamente, de aguantar la calor del verano sevillano

en una terracita, nadie sabe más que Alfonso Sánchez

y Alberto López, Los Compadres.

Que lo mismo te arreglan el mundo junto a un gin-tonic,

que te ganan un Óscar.

Eso sí, mientras el Óscar os va llegando,

vamos a refrescarnos un poco".

No se nota nada el croma, macho. ¿Eh?

Parece que estamos sentados

delante de la catedral, la Giralda, espectacular.

Esta mañana ahí no había nada.

Ese es el humor andaluz, ¿no?, esa exageración.

Tenemos una conclusión

sobre el humor andaluz, que creemos que no existe realmente.

¿No? No.

No hay humor andaluz.

No... Se habla de humor andaluz, pero es que...

hablar de humor andaluz

en un sitio que somos 9 millones de personas

y tan grande como es Andalucía,

desde Huelva hasta Almería...

Varía mucho el carácter y lo que se cuenta y cómo se cuenta

en Punta Umbría o como se cuenta en Cabo de Gata.

Entonces,

me quieres decir que hay en función de las provincias,

¿hay humor provincial, o hay 9 millones de humores?

Eso es lo bonito, yo creo que lo bonito del humor

es precisamente eso. Al final

es un punto de vista personal de cada uno.

Cada uno pone su... Y yo creo que...

aquí hay muchos puntos de vista, todo el mundo quiere hablar,

tiene necesidad de contar cosas y de... y de curarse.

Y acentos, ¿no? Hay humor con acento.

Más que un humor territorial en sí.

Hay un humor con acento andaluz que trasciende fronteras.

Y que luego, dentro de la misma Andalucía,

tiene muchos acentos a la vez.

Creo que esa es la riqueza del humor

y del sentido del humor. Porque más que humor,

y arte y gracia,

creo que es una tierra que tenemos sentido del humor

para sobrellevar una carga de alguna manera cultural

de casi un país entero.

Es como una defensa,

el humor es como un arte marcial para la defensa...

Totalmente... -Un mecanismo de adaptación,

al fin y al cabo.

Hoy porque hemos tenido suerte.

Tú llegas a Sevilla...

"Estupendo, voy al sur, qué maravilla".

Lo alegre que es, estupendo...

Sales de Santa Justa que está el aire acondicionado,

vienes en tu AVE...

Se abre la puerta y es como si se abriera

un horno de pan a las 8 de la mañana,

que te pega en la boca... -37 grados.

Es el infierno. -Te lo tienes que tomar con humor.

Hay un humor...

de Almería, de Granada, de Jaén, humor... hasta Cádiz,

de Cádiz, Sevilla, un humor con más...

Tú lo has vivido...

Mira, yo por ejemplo... Es curioso. Yo sí es verdad,

tengo una visión externa porque soy medio cántabro,

medio sevillano. Entonces claro...

Claro, yo... mi... mi...

Yo todos los veranos me iba, mi abuela me recibía...

Y, claro, tengo un metabolismo que tengo...

Me pongo fuertecito de vez en cuando. Entonces, claro,

llegaba aquí... Mi abuela de aquí me daba de comer lo más grande

y ella, castellana, Castilla la Vieja...

Entonces yo llegaba al aeropuerto,

me veía y me decía: "Estás más gordo".

Era humor cántabro.

La guantada, el mazazo castellano... sin concesiones.

Pero claro, aquí en Sevilla sería un poco más como...

"Hombre, ¿qué pasa? Estás más fuertecito, estás más...

Te va bien, estás ganando dinerito...

Estás comiendo. Estás de buen año".

Te vas a Granada.

Es más fácil saltarte que darte la vuelta.

Eso sería en Cádiz.

En Granada te ven y te dicen:

"Una cosa te voy a decir... eh...

te visto entrar por la puerta y no sé

si la puerta se ha hecho más estrecha o tú estás más gordo".

Sería... La mala "follá granaína".

Luego el malagueño te ve y te dice:

"No ve, te estabas bañando y creía que eras una boya".

Claro...

Cada sitio tiene su punto. Su metáfora.

Su estilo.

Y vosotros... Porque...

Tú das el aspecto más andaluz,

él parece... Te lo han dicho,

es como Chuck Norris. Total.

Yo doy patadas que no veas.

Yo decía: "Y ese sueco que hay ahí...".

"No, no, es de Triana".

Está siempre por aquí. Se ha quedado aquí.

"Ragenark" López.

Y me llamaba la atención.

Entonces cuando hicimos lo primero no nos conocíamos...

Voy a buscar a alguien muy distinto a mí.

Tú sabes, el contraste funciona.

Y le dije: "Hacemos una cosa juntos que se me ha ocurrido".

Y ahí se tiró al lío... Dijo: "Bueno...".

Esto vale una pasta en Casa Loli hacérselo.

Eso vale una rasta.

Illo, esto se pudre con el agua.

Al agua cada vez le echan más mierda.

¿Tú me has visto beber agua alguna vez?

En la vida. -Anarquía y cerveza fría.

¡Es mi filosofía!

Y es verdad que no pensábamos que estábamos haciendo comedia.

Estabais haciendo un retrato social.

Un drama social chunguísimo.

Una reflexión de cómo veíamos las cosas en esos momento

que estaban bastante... oscuritas.

Pasó una cosa muy curiosa.

Y es que, claro, nosotros hicimos el primero de los...

de los cortos, de los dos personajes, el Culebra y el Cabeza y, de repente,

la gente empezó a llamar

a la productora y a Sevilla buscando al Culebra y al Cabeza

porque no sabían que eran actores, creían que eran de verdad.

Es difícil superar la realidad para hacer humor,

porque el humor está en la realidad.

Lo que hacéis es un retrato...

Esa es la cosa.

Tú fíjate en el paradigma de lo que se creó...

que creía la gente que era el humor andaluz,

que son los Álvarez Quintero.

Realmente, los Álvarez Quintero tenían un punto de comedia, tal,

pero, realmente, eran estampas, retratos

superfiables de lo que era la realidad de la época...

Ellos te creaban la imagen tanto en la escritura

como en el diseño de la imagen del andaluz.

Entonces había un problema,

que cuando se iban a Madrid a representar sus obras

a los actores andaluces

no se no trabajábamos porque no se nos entendía.

Los actores madrileños imitaban el acento andaluz.

Seguíamos con... Eso fue lo que creó un poco

el cliché. Porque, claro, el acento andaluz

sobrepasado, con cara de estreñido

y un sombrero cordobés, te crea

ya una imagen cliché de lo que el andaluz ha sido

para el resto de España durante muchos años.

España se está convirtiendo paulatinamente

en un país de servicios.

Tú eres mongolo. Eso se sabe hace 10 o 12 décadas.

Illo, pues ya vamos tarde.

Illo, hay que amoldarse a las nuevas idiosincrasias,

que la vida es como un tren. Tú estás en la estación

y pasa el tren y está ahí...

y coge el tren o no lo coges.

"Aro", eso es así. -Eso es así.

Illo, se lo están cargando "to".

Se lo están cargando "to", "to". Se nota en "to".

Tú sabes dónde se ve eso claro, Cabeza,

en el planteamiento urbanístico.

"Aro". "Aro".

Vete a echarte una vuelta por ahí.

Todo lo que están haciendo, todo, de las 200 000 obras que hay, illo,

"to" es nuevo. -"To" es nuevo, "na" es antiguo.

Y ha seguido siendo así hasta...

Hasta que ha habido médicos en series españolas.

Comedias a médicos sevillanos.

¿Ese cliché os ha fastidiado?

¿Os ha perseguido?

Recuerdo una vez que nos dijo

un maestro de la interpretación sevillano,

que es Antonio Dechén. Nos dijo:

"A ver ahora cómo os quitáis a los Compadres de encima".

Y la verdad es que al final

es cierto que España es un país que te encasilla,

que te pone la etiqueta, como que...

Haces humor, haces comedia...

ya eres cómico para toda la vida y es imposible que te salgas de ahí.

Incluso cuando dimos el salto al teatro los dos juntos,

que veníamos del teatro pero por separado,

hicimos una adaptación de artículos de Pérez Reverte.

Claro.

Terminaba el show y decían: "Oye, me esperaba otra cosa,

pero me ha gustado mucho".

¿Qué esperabas? Está el cartel, el pase de mano,

hemos hecho prensa, tal...

Da igual. Pérez Reverte. No, da igual.

Yo... Hasta el minuto último

tuve la esperanza de que dijerais: "Eso es así, compadre".

Dios mío...

Pero bueno, ya haremos películas, tú tranquilo.

Es que esto es una responsabilidad muy grande.

Rafi, que me da un "gladiator" ahora mismo.

Ni "gladiator" ni "na", nosotros vamos a triunfar,

vamos a salir por la Puerta del Príncipe...

Y vamos a llenar las plazas de todo el mundo.

Y luego ya cuando tengamos el taco gordo, en el taco bueno,

entonces ya haremos películas

y les pegamos una patada a los de Mundo Ficción

y traemos a Spielberg, que haga una película de toreros.

Tú lo que tienes que hacer es enfocarte.

Cuando llegues a la plaza tú te pones así.

Te pones tu montera.

Y cuando tú ves salir al toro,

tú no le mires el asta al toro, tú le miras los huevos...

Le miras... ¿Cómo son los huevos del toro? Gordos, ¿no?

Y negros. -Pero son gordos, ¿no?

Ya sabes que a huevos te gana el toro.

Tú lo que tienes que tener es cabeza.

¿Esto os fastidia los chistes sobre andaluces

constantes que si la siesta...?

Yo creo que ya está superado.

De hecho, fíjate, cuando nos llegó el guion de...

de "Ocho apellidos vascos"...

Recuerdo que cuando nos llegó lo leímos,

cada uno por nuestro lado.

Llamé a Alberto y los dos dijimos a la vez por teléfono:

"Esto no lo hacemos ni de coña".

O sea, ni de coña. Porque era como de alguna manera...

Otra vez el tal...

Y nos llamó Emilio Martínez Lázaro.

"¿Cómo que no lo hacéis? Esto hay que hacerlo.

Esto lo tenéis que hacer porque sois vosotros".

"Hacéis lo que queráis".

Y le damos una vuelta, vamos a darle una vuelta al tópico,

vamos a ponerlo... -Que lo hizo Karra también

con su personaje, Dani también opinó mucho.

Clara también tenía

algunas lagunas y entre todos

reconstruimos un poco, con la ayuda de Borja y Diego...

Y, la verdad, es que al final fíjate. -Precisamente, por eso,

porque a mí no me parece... Creo que hay mucho complejo.

Hemos tenido mucho complejo

de identidad...

Y yo creo que al final, en proyectos como ese,

fue como devolvernos nuestra identidad

para que a partir de ahí empezar a crear, ¿no?

Y creo que hemos avanzado mucho.

Fíjate que se pusieron de moda

las despedidas de soltera vascas en Sevilla,

a raíz de la película.

Qué fuerte. -Qué cosa más loca.

Bueno, pareja,

me marcho con la mochila a otra parte.

Como me habéis invitado vosotros a venir aquí, total un café no...

Estáis espléndidos que vais a hacer películas,

para un café...

Sí, sí... Porque somos Alberto y Alfonso,

si llegan a estar aquí Los Compadres hace un rato que se hubieran ido,

te hubieran dejado solo.

Víboras, me marcho.

Mejor por la escalera... Por la escalera mejor.

Chicos, un placer.

Venga. -Igualmente.

Que te mejores. Gracias.

Si no estoy "empeorao".

Ea, ¿por qué llevará la caja de costura?

Eso digo yo.

# El otro día el coche

# se me estropeó... #

Si a priori tuviera que elegir un sitio

en el que dejar a Jaime reposando para siempre,

este sería, sin duda, Andalucía.

Lo que pasa que como hay que hacer un programa con más comunidades,

vamos a darle alguna vuelta más al asunto por justificar el sueldo.

Ser cómico en Andalucía es como ser futbolista en Brasil

o superhéroe en Kripton,

algo inherente, natural, implícito".

# ...del cojinete del cilindro de detrás del cigüeñal,

# y hace masa si lo tocas...

# Y le dije yo: "Me lo has quitado de la boca". #

¿Qué es para ti la comedia?

La forma de ver las cosas que yo

he heredado desde chiquitito de mi abuela,

de ver que gracias a nuestro trabajo la gente tiene una vida mejor.

Te quita el trauma, te quita el miedo...

Y ahora mismo necesitamos quitarnos el miedo imperiosamente.

Uno de los antidepresivos

más potentes que hay en el mundo de la farmacia.

Yo creo que es el mayor mecanismo de adaptación

que tiene el individuo

para superar muchas vicisitudes de la vida.

"Para un humorista manchego como yo,

actuar en Andalucía supone siempre una presión añadida.

Me siento como si hubiera tenido que explicarle

qué es el universo a Stephen Hawkins.

Con esto no pretendo decir que todos los andaluces

sean graciosos, ni que tengan la obligación de serlo,

pero creo que no yerro si digo que el humor está

omnipresente en su cultura,

y en sus relaciones personales, en su día a día.

Y que, en la mayor parte de los casos,

ven la vida desde la perspectiva del humor.

Y eso,

eso es algo de lo que creo que pueden sentirse muy orgullosos".

# ...esperándote... #