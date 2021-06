En Dos Vidas estamos de celebración. Hoy se emite el capítulo 100 y no podemos estar más contentos por ello. Por eso hemos decidido realizar algo especial, ¡una entrevista en exclusiva con Laura Ledesma (Julia) y Amparo Piñero (Carmen)!

¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen "se han emitido 100 capítulos de una serie en la que eres protagonista"? AMPARO: Orgullo. No sólo por mí, sino absolutamente por todo el equipo. Desde el primer momento en Tenerife se notaba en el ambiente que iba a ser una experiencia maravillosa, y no me equivocaba. Siento mucho orgullo por todo lo que hemos conseguido entre todos, formando un equipo. Me vienen a la cabeza todos los recuerdos que tenemos, todas las tomas falsas que tenemos, que son maravillosas.

Me parece que estamos haciendo un trabajo muy bonito, muy sensible, y que cuenta un mensaje muy necesario, así que siento orgullo la verdad.

LAURA: Yo estoy viviendo esto con mucha ilusión, porque me gusta pensar que 100 capítulos son, al fin y al cabo, muchas temporadas de una serie convencional. Estoy super contenta al pensar en todo el trabajo que hemos realizado y en todo el equipo, y me parece alucinante que hayamos llegado hasta aquí.

Además, se me viene a la cabeza el momento en el que empezamos, ya que veo todo lo que hemos aprendido. Es muy guay ver la evolución de todos con esta perspectiva y ver que el engranaje funciona tan bien. Dos Vidas

¿Cómo definirías Dos Vidas y qué es ahora mismo para ti? LAURA: Dos vidas es ahora mismo mi casa ya que es el sitio donde paso más tiempo al a lo largo de la semana. No podría imaginarme Dos Vidas sin ese equipo que más que compañeros de trabajos, son familia o amigos, ya que pasamos muchas horas juntos viviendo de la manera más intensa. Cuando me dices Dos Vidas lo que se me viene a la cabeza es eso, hogar.

Me parece una serie diaria fuera de lo común en el que hay un esfuerzo muy fuerte por juntar dos géneros diferentes y que dentro de la propuesta de series diarias es una cosa única.

AMPARO: Definitivamente es una serie necesaria, que conecta a las generaciones entre los nietos y los abuelos, y que me parece que podemos aprender muchísimo de ellos. Cómo podemos evolucionar a raíz de las vivencias de nuestros abuelos. Han vivido cosas que en la actualidad ni siquiera podríamos imaginar, y situaciones que para nosotros serían extremas, y podemos aprender muchísimo de ellos.

Para mí, sigue siendo un sueño, yo me sigo sintiendo en una burbujita que cualquier día va a explotar. Me sigo sintiendo en un sueño. Dos Vidas

¿Dirías que tu personaje ha evolucionado? ¿Cómo lo ha hecho? AMPARO: Sí. A través de todas las experiencias que ha tenido que vivir, lo que ha visto, las injusticias, la desigualdad... Carmen llegó siendo muy ingenua e inocente. Yo diría que estaba cegada por el amor hacia su padre y a esa tierra que siempre había idealizado.

Ha tenido muchísimos golpes de realidad por los que ha tenido que crecer a la fuerza, siendo, me parece a mí, una forma de crecer muy bonita. Y ante estos golpes me gusta mucho que no se lo lleva a la venganza, a hacer el mal, sino que intenta hacer justicia, llevar la vida más honrada y sincera para ella posible. Me parece que ha madurado, que ha crecido, que se ha vuelto menos ingenua, menos inocente, pero sin perder la bondad que la caracteriza.

LAURA: Yo también creo que mi personaje está evolucionando. Julia está evolucionando y cada vez es un poquito menos niña. Creo que, sin olvidar sus “juliadas” y su esencia, cada vez dice más lo que siente, lo que piensa. Diría que se atreve a ir a por las cosas que quiere o decir qué cosas no le gustan. Está saliendo al mundo y está descubriendo que tiene una voz y que es importante que diga lo que le parece bien y lo que le parece mal lo cual me parece precioso. Dos Vidas

¿Es posible una relación con Kiros o con Tirso, tal y como están las cosas ahora mismo? LAURA: ¿Es factible que pase algo con Tirso? Es factible ya que siempre ha existido esa tensión no resuelta. Que vaya a pasar pronto, eso no puedo decirlo, porque no podemos hacer “spoilers”. ¿Podría llegar a acabar con Sergio? También puede pasar. Al fin y al cabo, es su pareja desde hace 10 años y es una posibilidad que el amor triunfe por ahí. Pero también creo que Julia necesitaría estar un tiempo sola, sin hombres, para poder seguir conociéndose a sí misma. Ese es mi deseo para el personaje.

AMPARO: Es muy difícil que una persona negra no emancipada en los años 50 en la Guinea española y una chica blanca de la alta sociedad tengan una relación, es muy complicado, pero yo siempre he pensado que querer es poder, y se lo intento transmitir al personaje de Carmen.

¿Llegará pronto? Para Carmen espero que sí, pobrecita mía, pero es muy difícil. Dos Vidas

¿Tenéis algún mensaje la una para la otra? AMPARO: Que estoy muy orgullosa de ella, que está interpretando a Julia de una forma increíble, que siga así, que siga esforzándose, que la entiendo muy bien, en sus agobios y alegrías y que me alegro de poder compartir esta experiencia con ella.

LAURA: A Amparo lo único que puedo decirle es que es maravillosa. Que es un lujo coprotagonizar esta serie con ella y que es una pena no poder trabajar juntas porque es un cielo. Y que a la distancia la quiero desde el “Plató Madrid”.