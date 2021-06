Otra semana más llena de acontecimientos impactantes tanto en Río Muni como en Robledillo de la Sierra. ¿Esperabais otra cosa de Dos Vidas? Si te perdiste cómo Erik consigue hacer que Tirso no venda el hotel, a Julia viéndose en la quiebra, a Kiros recriminando a Carmen haber cambiado y a Patricia descubriendo a Ventura maquinar una auténtica revolución, estás de suerte porque te lo explicamos en esta noticia.

Erik, una caja llena de sorpresas

Desde su llegada al pueblo, Erik, ha demostrado ser todo un torbellino. Incluso podríamos llegar a decir que su llegada a Robledillo es similar a la llegada de Carmen a Río Muni. Salvando las diferencias, esta semana la hemos empezado con una escena muy emotiva entre Tirso y Erik. Donde Erik, enfurecido por haber oído hablar a Tirso con Helena sobre la venta del hotel, comprende que Tirso, su tío, le llevará ahí donde él vaya. El abrazo que se dan es indescriptible. Lo dejo por aquí abajo para que puedas disfrutar ese momento tan mágico.





01.59 min Tirso convence a Erik de quedarse



No solo eso, si no que el mismo Erik ha convencido también esta semana a Tirso para quedarse en Robledillo y no vender el hotel. Todo un doblete que el joven se ha echado a sus espaldas ganándose así el cariño de no solo las personas del pueblo, sino de sus espectadores.