Carmen Gallardo: "La reina Sofía ha estado muy sola"

La periodista y escritora Carmen Gallardo ha estado en Tarde lo que tarde de RNE presentado su nueva obra, La última reina: "No es una biográfia al uso, no es un cuento, pero tiene un poco de cada género. Es una crónica periodística. Sofía de Grecia es la última reina de un perfil de reina. Unas princesas creadas para llevar al corona, tiene un linaje muy azul aunque ella sepa que la sangre es roja", ha afirmado la escritora ante los micrófonos de RNE.

La fotografía es el elemento que vertebra esta obra que habla sobre la reina Sofía: "Cuando trabajé en una agencia aprendí a conocer el alma de los fotógrafos en un momento en el que la foto empezaba a tener relevancia. Me sirve para entender y que la reina hable. Las fotos te ayudan a hacer un diagnóstico. Los reyes no hablan ".

Las infidelidades vividas por la reina

Muchos han sido los comentarios, noticias e informaciones que han salido a la luz con las supuestas infidelidades del rey Juan Carlos I: "imagino que no ha sido fácil. He intentado evitar la parte del adulterio, excepto cuando el adulterio atacaba a la institución. Como por ejemplo, en el capítulo de cuando el rey conoce a Corina. Pero en el libro está envuelto de cierta manera porque yo no me he querido meter debajo de la cama de nadie. Pero ese día comienza el final del "juancarlismo". Entiendo que es desagradable, ella lo acepta y el pacto es que no humille a la reina".

La reina y el rey Felipe VI siempre han tenido una buenísima relación: "En todos los posados siempre le dedica un guiño a su hijo Felipe. Cuando ha sido su acompañante miraba a su pareja que era su hijo con la baba caída. La relación que tiene con Leticia es una relación difícil. No quiero comparar ni una ni a la otra. Ambas han intentado trabajar por la corona. Leonor llegará a ser reina, la sociedad española cada vez está más separada de la institución pero depende de un solo partido político para que esto se cumpla.

La última reina una historia de sangre real y de una reina que ejerció como tal sin importar las circunstancias.