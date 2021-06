Jean-Daniel Lorieux, el archifamoso fotógrafo de moda francés, lleva más de cinco décadas atrapando con su cámara la magia de la alta costura y trabajando con las mejores firmas internacionales. Ahora, a sus 84 años, presenta Azul Azul, una exposición de fotografía que rinde tributo al mar, al azul y a la belleza a través de un recorrido por la moda durante las últimas décadas.

Aprovechando el Día Mundial de los Océanos, escribe una carta de amor al mar a través de más de 35 fotografías en las que refleja que la moda debe de ser un vehículo de concienciación para la protección del planeta. Jean-Daniel se cita con RTVE Digital para repasar su carrera y contar cómo ha evolucionado la moda a lo largo de todos estos años.

Triffie, V de V, Isla Meralda, 1985 Jean-Daniel Lorieux

El fotoperiodista ha visto cómo han ido cambiando la sociedad, la moda y la fotografía durante los últimos sesenta años y ha conseguido plasmar su enfoque vanguardista de todos estos aspectos anticipándose a la sostenibilidad y a la concienciación de las nuevas generaciones: “Los jóvenes me han enseñado algo que en mi generación de los 60 no existía. Mi generación no se preocupaba en absoluto de preservar los océanos, la naturaleza, la vegetación y sobre todo los animales”

Holidays, Djerba, 1980, Lucien Pellat Finet, Sunny Von Furstenberg and Jimmy Smith. Jean-Daniel Lorieux

La industria textil se ha convertido en la segunda más contaminante Después de la industria petrolera, la textil es la más perjudicial para el medio ambiente. Contaminación del agua potable, gasto desmesurado de esa misma agua, fibras y plásticos vertidos al mar… son muchos los factores que hacen que la moda debe de cambiar su producción y convertirse en un vehículo de concienciación sobre la protección del planeta. Y así lo ve el propio fotógrafo, que asegura que antes, nadie se preocupaba por ello: “Yo hacía sobre todo sesiones de fotos de alta costura que no tenían nada que ver con lo que se hace ahora con la moda, que se ha convertido en una industria enorme que lo destroza todo. Por aquel entonces nos preocupábamos de eso y desgraciadamente no sabíamos del terrible daño y contaminación que causaría".

Sus inicios como fotoperiodista de guerra le hicieron dar un giro radical Jean-Daniel empezó su carrera en la guerra de Argelia durante dos años. nos cuenta que aquello fue más que una experiencia de vida que le hizo dar un giro radical: “Desgraciadamente, del equipo con el que estaba no volvimos todos, solo cuatro. Tuve la suerte de que no me mataran y después de unos años, quise dar un giro. Desde entonces siempre he intentado huir de la realidad porque me siento afortunado por la vida”.

Ha trabajado con las mejores firmas, y ha retratado a grandes personalidades Después de su etapa en la guerra, Jean-Daniel se cruzó casi por casualidad con Diana Vreeland, la icónica editora de moda de las revistas más importantes, que no confió en el desde el principio: “Me ofreció inmediatamente una sesión para Vogue y para mí fue absolutamente extraordinario porque empecé en Nueva York y después trabajé con Paco Rabanne en Marruecos”. Las fascinantes memorias de Diana Vreeland: "Disculpe que les interrumpa..." RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa) Desde entonces, el francés ha viajado por todo el mundo y ha trabajado con las mejores firmas de la alta costura hasta convertirse en uno de los fotógrafos más reputados a nivel internacional. Paco Rabanne, Pierre Cardins, Channel, Ricci y un largo etcétera de marcas son las que ha inmortalizado con su objetivo combinando piezas de alta joyería y alta costura con el mar, el cielo y unos paisajes de playas de arena blanca que quitan el aliento. Además, grandes celebrities como Claudia Schiffer, Jaques Chirac o Carolina de Mónaco entre muchas otras han posado para él. Y tras una extensa carrera que le ha permitido conocer a algunas de las personas más famosas del planeta, le preguntamos si le queda alguien pendiente: “Cada vez que he tenido la posibilidad, o que me han pedido fotografiar a un actor o actriz, Nelson Mandela, Frank Sinatra… No tengo a nadie en especial, pero con cada persona nueva que retrato, aunque no sea una celebridad, mi corazón siempre late más rápido”. Katherina, fashion by Christian Dior, French Vogue, Ile Maurice, 1996. Jean-Daniel Lorieux

La evolución de las cámaras de fotos: de las analógicas a las digitales y sus trucos La tecnología ha cambiado nuestras vidas y ha revolucionado por completo el mundo de la fotografía. Las cámaras son muy distintas a las que existían hace treinta o cuarenta años y la manera de hacer las fotos ha cambiado mucho también: “Ahora es totalmente diferente porque todo el mundo se puede expresar haciendo fotos con su móvil mientras que antes nos ocupábamos de las películas, teníamos que aprender las técnicas, como poner las cintas, etc. “ “Todas las fotografías de moda están ligeramente trucadas“ Además, nos asegura que la fotografía especializada en moda es totalmente diferente a cualquier otra y que cada captura necesita una preparación y un trabajo previo que no se acaba de reflejar: “Cuando somos realmente fotógrafos, sobre todo de moda, todas nuestras imágenes están ligeramente trucadas, interpretadas. En la moda real, hay una preparación y una mejora para proteger y valorar la prenda que fotografío y personalmente, también me gusta destacar a las mujeres que capturo con la cámara”.