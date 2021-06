Nos ponemos al día en sostenibilidad con la periodista Laura Opazo, quien se ha convertido en gurú de la moda slow. La experta comunicadora nos invita a crear un armario justo y respetuoso que concilie consumo y sostenibilidad. Muchos son los diseñadores que defienden este tipo de armarios inteligentes y la tendencia de moda slow.

El auge de la moda low cost ha dado paso a una forma de consumir más compulsiva y a la vez más efímera en las tendencias. Cansada de vivir en esta rutina de compras, la periodista nos cuenta cómo decidió rebelarse contra un modelo de sociedad donde consumir está premiado. Esa transición hacia el consumo responsable queda reflejada en su último libro, una publicación que nos invita a crear un armario justo y respetuoso.

La idea es aprender a elegir prendas básicas, funcionales y atemporales que nos van a permitir crear múltiples combinaciones para cualquier ocasión. De esta forma evitaremos tener el armario lleno de ropa que en muchas ocasiones no utilizamos y que además no nos permiten tener orden ni ver con claridad de lo que disponemos. Debemos concienciarnos que “menos es más” y aplicarlo a nuestro armario.

Vintage, On Demand y Upcycling, son las tres tendencias de shopping sostenibles que vamos a descubrir y que se están convirtiendo en imprescindibles. Lo primero que hay que hacer es ser un poquito más racionales en el consumo y descubrir otros modelos productivos muy interesantes.

On Demand

Hay una pequeña parte de diseñadores que fabrican On demand, traducido al español es fabricar bajo demanda. En vez de fabricar a gran escala lo que hacen son pequeñas producciones y, además, crean en función de lo que la gente va demandando y va pidiendo, de forma que no se produce y no se genera un stock, que luego muchas veces no saben qué hacer con él.

Otrura, cuya colección fue la ganadora en la última edición de Madrid Fashion Week, es un ejemplo de esta forma de fabricar. Una firma que no tiene stock y que produce bajo demanda. Se trata de un tipo de moda que camina a paso lento sin atender a temporadas o tendencias, diseños artesanos y de calidad.