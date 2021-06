Hace mucho que dejó de ser una humilde bailarina del Bronx, y Jennifer López sabe cómo mantener a flote su propia empresa. La artista ha sabido convertirse en un icono de los que mueven mareas. Ha cantado frente al público mundial de la Super Bowl, frente al presidente de Estados Unidos y en la plaza más emblemática de Nueva York. Sabe que, allá donde esté JLo, las cámaras están mirando. Y también sabe aprovecharlo.

Si seguimos las redes sociales, los vídeos y las fotos cándidas de Jennifer López que se publican en los medios, instantáneamente nos damos cuenta de una cosa: es muy habitual ver a la cantante de origen puertorriqueño llevando sus propias prendas. 'Merchandising' de la página web de JLo, colaboraciones con marcas de ropa o accesorios tan famosos como el vaso con cristales incrustados con el que la actriz hace de embajadora extraoficial de Starbucks. Y es que, aunque cuando era joven las firmas de moda la ignoraban, a los 51 años es una influencer que acumula un gran poder en sus redes sociales y miles de personas quieren hacerle honor con su ropa.

Estas son algunas de las piezas de merchandising con las que hemos 'pillado' a JLo.

Del vestuario a la bebida

El merchandising de JLo GTRES/JLo/Guess

Hace unos días, los fotógrafos captaban a JLo con una camiseta de JLo. Es de la colección que lanzó en la primeravera de 2019, una colaboración con la firma Guess de merchandising exclusivo para acompañar a la gira It's My Party Tour: la serie de conciertos con la que celebró su 50 cumpleaños por todo lo alto, aún de la mano de Álex Rodríguez y pasando por Fuengirola. La colección, en un rango de precios que oscilaba entre los 35 y los 175 dólares, incluía de todo: camisetas estampadas, y una cazadora vaquera estilo pop-art que causó furor. Aunque ya no está disponible, en su página web también tenemos croptops similares de JLo: cuestan 29 dólares.

La cazadora vaquera de JLo GUESS

Aunque lo más llamativo es el hábito que Jennifer López arrastra desde hace años: el de beber, no de cualquier vaso, sino de los vasos recubiertos con cristales de Swarovsky que le hace a medida la firma TaylorMade Bling, dedicada en cuerpo y alma a llenar de 'brillo' hasta los objetos más sencillos. Una estrella es una estrella, al fin y al cabo, y los labios de JLo sólo se posan sobre los ejemplares más exclusivos.

El vaso de Starbucks x Jennifer López GTRES/Starbucks

El vaso característico de JLo JLo

El caso es que los lleva a todas partes: cuando pasea por Nueva York, cuando se hace fotos en el camerino o en el set de la película Shotgun Wedding... ¡E incluso en uno de sus videoclips! Aunque no es público si JLo tiene algún acuerdo de marca con el fabricante o con Starbucks, su vaso más famoso se hizo un hueco hasta en el vídeo de Dinero, su canción con Cardi B y DJ Khaled.

Jennifer López asa carne en un grill, vestida de lencería y con su vaso de Starbucks en el videoclip de "Dinero" VEVO

La frecuencia con la que JLo hace 'product placement' en sus videoclips no ha pasado desapercibida: ya le llamaron la atención cuando estrenó I Ain't Your Mama e incluyó publicidad de una marca de chubasqueros, una de café, una de cera para el suelo, una batidora de 30 dólares, unos suplementos para perder peso que Lopez también ha anunciado en la tele, una marca de vodka, una aplicación para el móvil o la revista Vogue.

Los vasos tampoco son una excepción, y sirven para hacer publicidad de la publicidad: los tenía con el nombre de su exmarido, con el de su próxima película... y también aprovechó para lanzar uno de la firma Guess que hizo su aparición en redes sociales.