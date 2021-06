Tontxu: "No puede ser que una comunidad odie a otra"

Invental, es una palabra inventada, que significa una experiencia y algo más. Así lo entiende nuestro invitado de hoy en el programa de RNE, De pe a pa, Tontxu: "Es lo que hacen en Cuba cuando están arreglando algo y no encuentran una pieza, se lo inventan". Pero también, es el título de su próximo disco.

Bajo un buen ritmo cubano podremos revivir algunos de sus mejores temas de sus 25 años de carrera: "Es increíble cómo una canción dependiendo del arreglo, del vestido, del sastre, puede cambiar del todo. La historia que se cuenta en la canción, "En el medio" es sobre el terrorismo. Unos amigos dejaron de hablarse tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco . Como una canción triste, porque su contenido es triste, la tenía aparcada. Decidí dejar de cantarla porque ETA entregó las armas , y vimos el final del terrorismo. [...] Y pasan los años y nos encontramos en Barcelona , en Madrid , unos odios que yo no sé de donde vienen, pero que deberíamos de vivir por encima de ese rechazo. Y creo que se está cometiendo un delito de odio a diario . Es intolerable que nos acostumbremos. No puede ser que una comunidad odie a otra, por su acento y sus costumbres . Precisamente, esta canción espero que ayude a acabar con eso", ha reflexionado el artista ante los micrófonos de Radio Nacional .

"Necesitaba impregnarme de otros ritmos"

Siempre ha buscado la inspiración en otros lugares. Él es del norte y ha buscado los arreglos musicales de su nuevo disco en Cuba. Pero este no es el único sitio que le motiva para crear nuevos ritmos: "Andalucía, Cádiz, Canarias... son la Meca. Las personas que crecen en estos lugares tienen unos conocimientos sobre música desde que tienen uso de razón. Tienen algo que...yo nací en Euskadi y musicalmente necesité buscar fuera de esas montañas. Necesitaba impregnarme de otros ritmos".

Y en este punto emprendió su camino hacia la búsqueda de arreglos nuevos, frescos. De esa música que al escucharla te pone feliz: "Me llamó Juanma Arnaiz, le recordaréis por la mítica canción "La casa de Inés", del grupo Guaraná, y me dijo: por qué no cantamos la canción de "En el medio". Y le dije que me daba mucha pena cantar esa canción. Pero entonces se lo dejé Edgar Olivero, que es el arreglista de Cuba. Y le dije que me arreglase mis canciones con la base de las canciones cubanas. Lo hiimos con 11 canciones más y una inédita", ha relatado Tontxu.

Por aquí os dejamos la versión caribeña de En el medio, para que podáis disfrutarla tanto como nosotros.