María Toro, este viernes en 'Las noches del Monumental'

El último trabajo de María Toro ‘Fume’ (humo en gallego), incluye melodías nacidas del flamenco y colocadas sobre el colchón del jazz, en los que María también canta, junto a la banda que la acompaña en este proyecto: David Sancho al piano, Toño Miguel al contrabajo y Andrés Litwin a la batería. Este concierto se podrá ver en La 2 el viernes 4 de junio

Puedes comprar aquí las localidades para este concierto



La flautista y compositora coruñesa María Toro lanza su tercer trabajo, ‘Fume’, grabado en Madrid tras su regreso a España después de un periplo vital y profesional que la llevó a grabar ‘A contraluz’ (2014) en Nueva York y ‘Araras’ (2017) en Río de Janeiro. Fume ("Humo" en gallego) es la vuelta a sus orígenes y el cierre de un círculo que ella misma define como "una trilogía creativa en el que se retroalimentan experiencias y aprendizaje". El ¬flamenco jazz de Toro cobra una nueva dimensión en ‘Fume’, así titulado en honor a la aldea donde pasó parte de su infancia, en Galicia, y en la que aprendió, frente al fuego de su casa familiar, los secretos del folclore, a la vez que se formaba en el clásico. La oralidad de lo popular acoplado a la formación académica es una constante en la música de la ¬flautista, que en este disco además incorpora la pandereta gallega y su propia voz, incluyendo una canción tradicional.

Actuarán junto a María Toro, David Sancho al piano, Toño Miguel al contrabajo y Andrés Litwin a la batería.

Walking Jazz Ensemble, el próximo concierto en Las noches del Monumental



El grupo Walking Jazz Ensemble traerá el viernes 21 de mayo ‘Un viaje del bolero al swing’, con temas tan conocidos como ‘Quizás, quizás’, Bésame mucho, ‘A night in Tunissia’, ‘The way you look tonight’ o ‘Body and soul’. El grupo es un quinteto formado por el contrabajista de la Orquesta Sinfónica RTVE Luis Bregel, el pianista Carlos Bolaños, el guitarrista Juan Carlos Delgado, el batería Sergio González, y la cantante Virgina Hippisley.