La vacuna contra la COVID-19 ya es más que una realidad. Forma parte de la nueva normalidad a la que tenemos que adaptarnos y cada vez son más los españoles que han recibido la vacuna. Pues nuestras celebrities no iban a ser menos. Aunque algunos como Miguel Bosé se hayan postulado como negacionistas frente al virus, otros fomentan la vacuna para dar ejemplo publicando una fotografía en sus redes sociales siendo vacunados para concienciar a todo el mundo de lo necesarias que son. Además, los miembros de la realeza también empiezan a vacunarse.

Guillermo de Holanda

El rey Guillermo de los países bajos y marido de la reina Máxima ha explicado que recientemente recibió la primera dosis de la vacuna, aunque no han compartido imágenes del momento. Eso sí: no ha especificado con cuál de las vacunas le han inoculado porque afirma que "no tenía permiso".