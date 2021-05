Esmeralda Moya ha recibido el alta hospitalaria una semana después de haber dado a luz a su segunda hija, Amalia, en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. La actriz de la serie 90-60-90 no podría estar más contenta y feliz con el que considera uno de "los regalos de su vida". Tanto ella como la niña se encuentran en perfecto estado y han salido del centro sanitario para irse a casa a descansar y... ¡a conocer a Bastian! El primer hijo de Esmeralda debe de estar como loco por conocer a su hermanita.

Esmeralda Moya abandona el Gregorio Marañón con su alma gemela

Así lo ha dicho en sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía a las puertas del hospital con Amalia en brazos: "Después de una semana ingresada vuelvo a casa como una rosa", dice. Y es que al parecer llegó algo malita a la hora de dar a luz, lo que le ha supuesto una recuperación más lenta del parto.

Esmeralda Moya está feliz y se nota. Con un vestido primaveral azul estampado con margaritas y unas alpargatas de tacón de cuña, Esmeralda Moya mira directamente a su hija y rebosa ternura en esta fotografía donde, además, conjunta la mantita rosa de Amalia con su mascarilla. La actriz ha optado por dar a luz dentro de uno de los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid sin irse a una de las clínicas de maternidad de lujo que tanto están triunfando entre famosas e influencers.

Así que Esmeralda ha agradecido de corazón a todos los sanitarios del hospital cómo han cuidado de ella y de Amalia: "Gracias a todo el equipo del hospital Gregorio Marañón por cuidar de mí y de mi hija", escribe. Dice que se ha sentido completamente arropada durante el proceso final del embarazo: "Gracias por los abrazos, por los ánimos, por el cariño y por el apoyo. Ha sido una semana complicada pero me siento tan agradecida que no me acuerdo de lo malita que he estado", asegura. También ha recibido una lluvia de mensaje de cariño y felicitaciones de famosos como la cantantes Merche y Pastora Soler, el presentador Christian Gálvez o la actriz Elena Furiase, quien ya tiene fecha y lugar para su boda.

Esmeralda Moya sale del Hospital Gregorio Marañón de Madrid La actriz recibe el alta con su bebé Amalia sana y salva en sus brazos @emeraldmoya en Instagram

Esmeralda Moya, que repite en maternidad años después de haber tenido a Bastian con su anterior pareja, el actor Carlos García Cortázar, se queda con lo mejor de todo este proceso y, sobre todo con el amor y el equipo maravilloso que la han atendido. Pero sobre todo se queda con el amor que ha recibido de quien considera su alma gemela: su marido, el militar Jaime Llopis Juan: "No me ha soltado la mano ni un segundo, es mi alma gemela y la persona que sé que daría la vida por mí. Me lo ha demostrado desde el primer día y esta vez más que nunca".

Con estas bonitas palabras de amor, Esmeralda Moya nos deja claro que la vida que tiene ahora mismo junto a Jaime es la más maravillosa y perfecta que ella podría desear. Ahora solo falta que lleguen a casa para presentarle a Bastian a su nueva hermanita, Amalia. Además, como dato curioso, ambos hermanos se llevan tan solo unos días en celebración de cumples y parece que a partir de ahora, Esmeralda tendrá que empezar a preparar unas superfiestas en mayo para los cumpleaños de sus dos hijos.

