Miguel Bosé, multado por Hacienda

Miguel Bosé vuelve a ser noticia. Pero esta vez no por sus comentarios negacionistas sobre la pandemia, sino porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de desestimar un recurso del cantante contra una multa de la Agencia Tributaria. ¿El motivo? Deducirse indebidamente gastos personales como gastos de empresa. El organismo le reclama 55.350 euros, más otros 23.536 euros de sanción.

Gastaba ese dinero en jamones, fisioterapias, coches…

El cantante trató de reducir su factura tributaria con la factura de los servicios de seguridad o la reparación de dos coches. Pero no es lo único, Bosé también intentaba desgravar ese dinero en la compra de jamones y otros embutidos, la contratación de su entrenador personal, tratamientos de fisioterapia, el servicio doméstico o ciertas reparaciones en el jardín de su casa, entre otras cosas… El artista ha alegado "total indefensión" porque "no se pueden deducir con exactitud cuáles son las cuotas soportadas que han sido consideradas como no deducibles".

Además, no es la primera vez que protagoniza trifulcas con Hacienda, también apareció en la lista de morosos en 2018 con una deuda de 1,8 millones.