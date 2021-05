Receta de fideuá de salmonete y langostinos

¡Mira que está rica la fideuá! Pero es de esos platos que, aunque puedan parecer sencillos, si no tienes buena mano puede pasar de ser una auténtica delicia al desastre más absoluto. Pues con esta fideuá de salmonete y langostinos de Marta Verona no tienes que preocuparte. Hay que respetar ciertas cosas esos sí, por ejemplo: utiliza un caldo de pescado casero, se va a notar mucho la diferencia; usa fideos finos, (te contamos un truco para dejarlos justo en su punto) además de que son más rápidos de preparar las medidas de los ingredientes están pensadas para este tipo de fideo, si eliges otro más grueso tendrás que subir la cantidad de caldo y el tiempo de cocción; y no pongas demasiado pronto el salmonete y los langostinos o se pueden quedar secos, un pescado azul y un tipo de marisco que enriquecen mucho la receta y además son muy nutritivos. ¿A qué esperas para probarla?

Ingredientes Preparación PARA DOS PERSONAS

200 g de fideos finos

1 L de caldo de pescado casero (aproximadamente, depende la intensidad del fuego)

50gr pulpa de tomate

3 hebras de azafrán

5 g pimentón de la vera

4 lomos de salmonete

4 langostinos

10 ml aceite de oliva virgen extra En primer lugar, freímos los fideos (con ayuda de un colador) a 160ºC durante 1 minuto exactamente. Retiramos del fuego y escurrimos muy bien para evitar el exceso de aceite. Comenzamos preparando el sofrito de base de la fideua. Para ello, echamos en la paella de hierro (de unos 40 cm de diámetro) un chorrito de aceite de oliva. virgen extra. Añadimos el pimentón, el tomate y el azafrán. Incorporamos los fideos, que repartiremos de forma homogénea y el caldo caliente. Cocinamos a fuego medio durante 8/10 minutos. Cuando lleve 5 minutos incorporamos los salmonetes y los langostinos, y cocinamos todo junto. Para terminar de secar los fideos, cocinamos 5 minutos en el horno, previamente precalentado, a 200 ºC.