Atún, salmón, sardina, boquerón, emperador… ¿Cuál es tu favorito? Seguro que has oído hablar del pescado azul y sus muchas propiedades, fundamentalmente las grasas cardiosaludables que contiene. Resulta por lo tanto muy interesante incluirlo en nuestra dieta pero qué pasa entonces con el pescado blanco, ¿es menos saludable? ¿Qué los diferencia?

El pescado blanco

El bacalao, la merluza, el rape, el lenguado, el gallo… Ya que no hacen viajes tan largos, y por lo tanto no necesitan almacenar tantas reservas de energía, el pescado blanco contiene menos cantidad de grasa que el pescado azul. Esto no solo hace que su aporte calórico sea menor sino que además su digestión es más sencilla. Pero claro, no nos aportan ese efecto cardiosaludable que sí conseguimos con el pescado azul.

¿Significa eso que debemos priorizar siempre el azul sobre el pescado blanco? Por su puesto que no, simplemente hay que tener en cuenta que destacan por cosas diferentes. Incorpóralos en consecuencia a tu dieta con recetas tan interesantes y saludables como este pastel de bacalao y estas propuestas tan ligeras que nos enseña a preparar nuestra chef Marta Verona.