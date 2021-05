En Como Sapiens, te proponemos una solución ideal para los amantes de la mayonesa, especialmente para las personas que no puedan comer huevo. Es tan fácil como sustituir el huevo por la leche, y lograremos así una salsa más ligera.

Es una elaboración con la que hay que tener paciencia y puede que no te salga a la primera y como tu desees. Pero después de varios intentos, lograrás una textura igualita que la mayonesa original y si no dices nada, seguro que tus invitados no se enteran.

Miguel Ángel Muñoz prepara una lactonesa en 'Como Sapiens' RTVE.es

Fíjate en el video y en los pasos a seguir. Te los dejamos a continuación: