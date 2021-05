La Noche Temática nos obsequia este sábado con dos documentales de estreno bajo el epígrafe 'Los espías del mundo'. Primero veremos 'Gran Hermano: la vigilancia mundial'. El texto de George Orwell, '1984', se acerca cada vez más a la realidad. Seguro que estamos capacitados para evitarlo, pero a veces parece que ese año ya ha llegado a la actualidad.



El segundo documental se titula 'Oficina 39, la mina de oro de Kim Jong-Un'. Explica las extraordinarias, en todos los sentidos, fuentes de financiación del aparato de estado de Corea del Norte. Pero, ¿Quién es este hombre de tan solo 38 años, corte de pelo y vestimenta militar y que heredó el puesto a pesar de ser el cuarto hijo del anterior líder supremo?

Todos toman notas de las palabras de Kim Jong-un, incluso los militares que forman parte de su séquito Reuters

Tercer heredero de una monarquía comunista No existe una biografía oficial de este joven que reúne los cargos de Presidente del Politburó, Presidente y secretario general del Partido del Trabajo, Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte, Presidente de la Comisión de Asuntos estatales de Corea del Norte, y Líder supremo de la República Democrática Popular de Corea. Por los cargos ya habéis adivinado que se trata de un país comunista, bajo la influencia y amparo de sus vecinos chinos y soviéticos. En Corea se declaró una guerra que se alargó de 1950 hasta 1953 que empezó, como suele ocurrir, porque el Norte invadió el Sur. Las tropas norcoreanas llegaron hasta la capital Seúl. Estados Unidos, Gran Bretaña y Corea del Norte, armado por EEUU, se enfrentaron a a sus enemigos: La URSS, China y Corea del Norte, armado por Moscú.



El conflicto acabo en alto el fuego. Establecieron una zona desmilitarizada entre los dos países, el tristemente famoso 'Paralelo 38'. Es el lugar donde en algunas ocasiones se reúnen las familias separadas por la frontera. Se calcula que son unas 130.000. Como de Corea del Norte nadie puede salir sin permiso, y conseguirlo es muy dificil, a veces se programan encuentros de algunas horas. Por ejemplo, cuando al Norte le interesa salir ante los ojos del mundo por una buena razón. Así lo vimos en el programa de los Servicios Informativos de RTVE en La 2, En Portada, retrató este lugar único en el mundo. 40.57 min Transcripción completa Subtitulado por Accesibilidad TVE. El sur y el norte, el norte y el sur, las dos caras, muy distintas y enfrentadas, de la Península coreana, dividida desde el final de la Segunda Guerra Mundial en la comunista República Popular Democrática de Corea, en el norte, y la República de Corea, en el sur. 25 millones de norcoreanos frente a 51 de surcoreanos. Más de 7 décadas de división frente a siglos de unión. Nos dirigimos desde Seúl a la última frontera de la Guerra Fría, la más tensa del planeta. No es posible pasar al otro lado. La llamada DMZ, la zona desmilitarizada, pero fuertemente militarizada, tiene 4 km de ancho y 250 de longitud. El expresidente norteamericano, Bill Clinton, la calificó como el lugar más tenebroso del mundo. Pero es también una atracción turística. La visitamos como turistas, al no haber durante nuestra estancia visitas para periodistas. Todo recuerda a la terrible guerra que enfrentó a los dos lados. En junio de 1950, Corea del Norte invadió el sur al cruzar el paralelo 38, la frontera establecida por soviéticos y norteamericanos tras liberar la península de la ocupación japonesa. La URSS y China lucharon junto al norte; junto al sur, una coalición internacional bajo bandera de la ONU y liderada por Estados Unidos. 4 millones de muertos, una devastación total y millones de familiares y amigos separados fue su resultado. No hubo acuerdo de paz, solo un armisticio, firmado el 27 de julio de 1953. Hay una situación en la Península de Corea que no es natural. Queremos, realmente, empezar a negociar el establecimiento de un régimen duradero de paz. Es una historia de fronteras, de odios y de desconfianza, con el paralelo 38 como símbolo de la herida abierta. Tras años de tensión por el programa nuclear norcoreano, se abre un atisbo de esperanza tras las históricas cumbres intercoreanas y la de Kim y Trump. Tanto en los 70, como en los 80 y 90, en el 2000 y en el 2007, cinco veces hubo un clima de apertura en la Península coreana. Este talante abierto no duró mucho. Durante nuestro periplo por la frontera, es difícil no pensar en las familias separadas, en los secuestrados por el norte y en sus violaciones de los derechos humanos. Esta foto, la única con él, es el más preciado tesoro que Hwang In-cheol conserva de su padre. Yo tenia 2 años. Era el 11 de diciembre de 1969. Mi padre realizaba un viaje de trabajo y volaba hacia Seúl. Diez minutos después de despegar, el avión en el que viajaba fue secuestrado por un agente norcoreano. Él y su hermana fueron condenados a crecer sin su padre. Su madre, a esperar un ansiado regreso. Cuando veía a otros niños a hombros de sus padres, sentía envidia. Yo quería hacer lo mismo, y una y otra vez le preguntaba a mi madre: ¿dónde está mi padre? Y mi madre siempre me decía que mi padre estaba, por cuestiones de trabajo, en Estados Unidos y que vendría por Navidad. Cuando te dicen que tu padre va a volver en Navidad, esperas el regalo con una gran expectación, unas navidades tras otras. A los diez años, su tío le confesó la terrible verdad: su anhelado regalo de Navidad quizás nunca llegaría. Cuando escuché eso, pensé que nunca volvería a ver a mi padre. Era la época de la Guerra Fría y la relación entre las dos Coreas era realmente tensa. Además..., imaginaba a los norcoreanos con cuernos, como si fueran monstruos. De adulto, lanzó la campaña "Bring My Father home" (traed a mi padre a casa). Es el desgarrador grito de un hijo que ve que el tiempo se acaba para recuperar a su padre, de 81 años, con vida. De los 50 secuestrados del avión, Corea del Norte dejó regresar a 39 por la presión internacional, pero no a su padre, que era periodista. Es uno de los más de 500 surcoreanos que todavía siguen secuestrados, la mayoría pescadores y de más de 70 años. Se ignora cuántos están vivos. Pyongyang dice que se quedaron por propia voluntad. A través de un intermediario, Hwang In-cheol supo hace unos años que su padre estaba vivo y que quería volver. No pierde la esperanza de verlo de nuevo. Deseo abrazarle con fuerza y le diría: Padre, padre... Lo abrazaría con todo mi amor. Llevó su campaña también al Freedom Bridge, "el puente de la libertad", donde se intercambiaron los prisioneros de guerra. Hoy, las familias separadas recuerdan aquí a sus seres queridos a los que no han podido ver en décadas. Desde el observatorio de Dora, también en la zona desmilitarizada, se puede ver Kijong-Dong, llamado "el pueblo de la paz", por el norte, y apodado "de la propaganda" por el sur. Fue construido por Pyongyang para mostrar la grandeza de su régimen. Resulta irónico que esté vacío. Es el escaparate de una dictadura anacrónica, de una dinastía estalinista. Con su masiva militarización, sometida a duras sanciones internacionales, intenta ocultar el hambre, la violación de los derechos humanos y la falta de libertades que sufre su pueblo. Un pueblo adoctrinado para rendir pleitesía y culto a la personalidad de su líder supremo, Kim Jong-un, el tercero de la saga de los Kim que con puño de hierro mantiene aislado a su país. En las contadas ocasiones que permiten entrar a los periodistas, los comisarios políticos no les dejan ni a sol ni a sombra. Te incautan el teléfono, te colocan eternos acompañantes, tan amables y simpáticos como inflexibles. El forcejeo por querer ver y no dejarte que veas. Buen ejercicio de temple y paciencia mutua. Bienvenidos al reino de la incoherencia, la megalomanía y la desmesura. -De cada nuevo edificio que surge en la ciudad de Pyogyang, alguno, por cierto, de estética muy moderna y vanguardista, se hace una réplica aquí, en este parque temático, una especie de panorámica de una ciudad por la que, por cierto, no nos han dejado pasear mucho. El país más cerrado del mundo abre sus puertas cuando necesita dinero, pero, a cambio, solamente da un escaparate del que no sabes nunca qué hay detrás. De ese infierno han huido varios centenares de miles de norcoreanos, sobre todo por la devastadora hambruna de los 90, tras la mala gestión del Kim Jong-il, padre del actual líder, y el colapso de la economía comunista. Murieron entre medio millón y 3 millones y medio de personas. Un 70 % de la población, incluidos 1.3 millones de niños, menores de cinco años, necesita ayuda alimentaria, según Naciones Unidas. Un 41 % de los norcoreanos sufren desnutrición. Y cada vez más huyen en busca de libertad. Fui encarcelado durante 9 meses y torturado de todas las maneras posibles. Las torturas no puedo ni explicarlas, es imposible. Fueron con electricidad y con agua y fui colgado boca abajo. Cuando fui detenido pesaba 75 kg, pero, después de 9 meses, pesaba 36. Así que no podía aguantar más y, al final, confesé que había espiado, aunque no era cierto. Después, me sometieron a trabajos forzados tres años. Jung Gwang Il fue militar del Ejército norcoreano. Luego trabajó en una empresa que comerciaba con China. Allí entró en contacto con unos surcoreanos, algo prohibido. Fue detenido y acusado de espionaje. No puedo... quitarme de la memoria... los recuerdos y el sufrimiento... por la tortura... y los trabajos forzados. Todavía no puedo dormir por esos recuerdos. Sin juicio ni asistencia legal, en 2003 quedó en libertad. Huyó a China con su familia. Consiguió pasaportes falsos y pudo llegar a Seúl. Lucho por los derechos humanos. Fui a Holanda e inicié un proceso ante la Corte Penal Internacional contra Kim Jong-un por crímenes contra la humanidad. Y ya he declarado en varias ocasiones ante las Naciones Unidas. Le preguntamos por una foto con Donald Trump. Es del 2 de febrero de este año, me reuní con él en la Casa Blanca. Me llamó porque quería informarse sobre la situación en Corea del Norte. Han pasado 70 años desde que a los 10 años, de la mano de mi madre, deserté al sur, evitando que nos descubrieran las Fuerzas soviéticas que vigilaban el paralelo 38. Les dejamos a ustedes, padre y abuelos, y sufrimos la guerra coreana, viviendo como refugiados. Estarán muy descuidadas las tumbas de ustedes. Sueño siempre con volver. Es la carta de Yoon Young-il, de 82 años, en recuerdo de su hermano mayor, que estaba en el norte a principios de la guerra. Su rastro se perdió en 1950. Ni una triste foto hay del añorado hermano. Sabemos muy bien que Corea del Norte es un país que tiene un régimen que reprime al pueblo. No sabemos si mi hermano está vivo o muerto y si ha muerto, cómo podría haber muerto. La verdad es que no tenemos muchas esperanzas de volverlo a ver vivo. Su familia ha pedido, una y otra vez, que lo busquen para tener un reencuentro familiar, como el que han disfrutado ya, durante unas horas, algo más de 2.000 familias separadas. Muchos han muerto o morirán sin volver a ver a sus seres queridos. Con más de 80 años, ni siquiera han podido comunicarse. A las familias separadas, como la nuestra, nos da rabia; estamos enojados porque no lo podemos hacer. Cada vez se reúne sólo un pequeño número de familias separadas, unas 100 de las 130.000 que hay. Así se tardará un millón de años para que se reencuentren todas. La desconfianza y la Guerra Fría hicieron imposible, durante décadas, estos reencuentros. En general, las reuniones intercoreanas para negociar cuestiones como ésta se celebran en el Area de Seguridad Conjunta de la zona desmilitarizada, el único lugar donde soldados del norte y del sur están frente a frente, a cara de perro. En Panmunjon se firmó el armisticio. Kim Jong-un y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, se reunieron aquí, por primera vez, el 27 de abril de 2018. Fue el primer encuentro en 11 años entre los líderes de los dos países. Aprobaron la Declaración de Panmunjon para la Paz, Prosperidad y Unificación. Y Kim y el presidente Donald Trump celebraron en junio su histórica cumbre en Singapur. La desnuclearización de Corea del Norte y un acuerdo de paz son los principales temas a negociar, pero no los derechos humanos. Entre el escepticismo y la esperanza se habla del inicio de una nueva era. La desnuclearización del Norte y el tratado de paz son las dos caras de la misma moneda. Lo que quiero decir es que será posible firmar un tratado de paz, cuando haya una desnuclearización suficientemente creíble. Pero actualmente, las dos Coreas y Estados Unidos están conversando, primero sobre la declaración del fin de la guerra; es decir, acabar con ella, antes de firmar un tratado de paz. -Todavía queda lejos una nueva era en la Península Coreana. Todas estas esperanzas y expectativas han sido creadas por nosotros mismos, los países occidentales, incluyendo Corea del Sur. Tenemos que comprobar si Kim Jong Un tiene, de verdad, la intención de abandonar las armas nucleares. La diplomacia del deporte ha dado frutos como el desfile conjunto en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Corea del Sur o las actuales cumbres. Y ya hay intercambios deportivos. Aún así, queda mucho camino por andar. Y hay mucha desconfianza sobre las intenciones de un Kim Jong-un que ha llevado a cabo más del doble de pruebas con misiles que su padre y abuelo juntos. También ensayos nucleares, como los realizados en este silo que fue volado y destruido en mayo de 2018. Cuatro desertores, todos voluntarios, trabajan en Radio Corea del Norte Libre. Emite por onda corta, una hora diaria, sobre todo noticias. Su objetivo es desmontar las mentiras que Kim vende a sus compatriotas. Hay más de 30.000 desertores en Corea del Sur. Cuando vivían en Corea del Norte no tenían información sobre el resto del mundo. Creían que vivían en el mejor país del planeta, en la sociedad comunista como el paraíso, el único lugar donde vivir felizmente. Después de escapar, se han dado cuenta de que aquello es un infierno en vida, en el que se mata a la gente en virtud de su fidelidad o no al régimen. Ahora sé que Corea del Norte es un país que no puede existir en este siglo XXI. Kim Seong-min es su presidente. Era capitán del Ejército norcoreano y comisario político. Eso le permitía escuchar la radio surcoreana. Un día de 1999 se convirtió en el primer capitán de artillería en desertar. Como muchos amigos desertores, lo que hice... fue ir primero a China, en un barco..., ilegalmente, pero me capturaron. Me llevaron a Corea del Norte, otra vez. Allí, cuando detienen a una persona como yo, que comete este delito, la fusilan, nadie se libra. Mientras me llevaban en tren a matarme, salté... y conseguí volver a China. Con pasaporte falso pudo llegar a Corea del Sur. Pero no es fácil, como saben bien en LINK, Libertad en Corea del Norte, una ONG que ayuda a los refugiados. China, realmente, no los reconoce como refugiados. Así que, cuando son pillados por la Policía china, son expulsados a Corea del Norte. En China, muchos viven en la clandestinidad. Son vulnerables y objeto de explotación. Muchos deciden dejar China y continuar su camino hasta Corea del Sur. Este video muestra a uno de los muchos norcoreanos que hemos rescatado y él escapó de Corea del Norte porque quería vivir una nueva vida y quería libertad para perseguir sus sueños. La huida por la frontera intercoreana no es posible. Por China es su única salida. Pero luego, como irregulares, tampoco pueden volar a la capital surcoreana. Podrían ir a Ullan Battor, en Mongolia, una ruta muy peligrosa, y volar a Seúl. Lo más viable es a través del sureste asiático y desde allí a Seúl, donde son reconocidos como surcoreanos. Es un periplo, largo, complicado y peligroso, atravesando China con el miedo a ser descubiertos. En autobús, furgoneta, coche... ¿De qué trata este video y quién es Joy? -Su historia es realmente muy desgarradora porque en China fue... explotada. Fue vendida... y forzada a un matrimonio que no quería. Y estuvo atrapada en ese matrimonio muchos años, antes de escapar de su familia china y venir a Corea del Sur. Muchas mujeres son vulnerables a ser traficadas. No ocultan su orgullo por haber rescatado ya a más de 800 desertores. Pero, podría haber miles ocultos en China. Lo sabe bien Sokeel Park, director de LINK en Corea del Sur. Su contacto con refugiados norcoreanos le ha permitido conocer a una generación de jóvenes como los del documental "La generacion Jangmadang" que muestra que en Corea del Norte han proliferado mercados callejeros y puestos ambulantes privados, incluso con productos traídos de contrabando desde China. Jangmadang es la palabra norcoreana para mercado. Se trata de mostrar la generación del mercado. Una forma de capitalismo nativo en Corea del Norte, que creció durante la muy severa hambruna en los 90 cuando los norcoreanos se dieron cuenta de que no podían ya confiar en el Estado. Y así, esta generación milenial creció desde temprana edad con esta economía de mercado en aumento, teniendo más acceso a medios extranjeros, películas de Corea del Sur, medios chinos, etc... cosas que eran pasadas al país de contrabando. El propósito de hacer este documental es humanizar a los norcoreanos, mostrar a audiencias internacionales que Corea del Norte no es solo Kim Jong Un y los misiles y las armas nucleares, sino también personas normales, como tú y yo, que tienen creatividad, son dinámicos, tienen ambición, son divertidos y sí, también tienen tragedias personales. Aún así, reconoce que no es previsible la pronta caída del régimen totalitario de los Kim. No hay disidencia dentro del país, no hay oposición, que sepamos. Esto no quiere decir que no esté habiendo un cambio y que el Gobierno no sea sensible hacia lo que ocurre. Una de las razones por las que Kim Jong Un actualmente está interactuando con la comunidad internacional es porque se enfrenta a una confluencia política diferente a su padre. Él va a permitir cierto desarrollo económico y va a involucrarse en mejorar las relaciones con el mundo exterior para rebajar las sanciones al comercio y a las inversiones. Sun Mu reconoce su adoctrinamiento. La hambruna le llevó a buscar trabajo en China y ya no pudo volver. Estudiaba Bellas Artes. Mantiene el anonimato por miedo a que su familia sufra represalias. No quería abandonar Corea del Norte. Estaba dispuesto a morir por el régimen. Por eso, no me resultaba tan fácil abandonarlo. Todos los años, por sus cumpleaños, pintaba un poster gigante, de ellos..., de los líderes. Yo quería que ellos me admirasen por mis obras. Creía que vivía mi propia vida en Corea del Norte, pero aquí me he dado cuenta de que eso no era mi vida sino la del régimen, donde cada uno vive con las ideas del régimen. Yo no existía en Corea del Norte. Ha expuesto en Corea del Sur y otros países. Le ayuda y financia la coleccionista de arte, Hyunjoo, cuyos padres eran del norte. Y este diseñador, Kangcheol, le presta el espacio para crear. Mi sueño es visitar Corea del Norte libremente y ver a mis seres queridos y a los amigos, a los que echo muchos de menos. De momento, es tan difícil que ese sueño se haga realidad como que entre en funcionamiento la estación de Dorosan, impecable, en silencio y sin uso. Uun día deberá unir los dos países por ferrocarril. No lejos, en nuestro recorrido por la frontera, bajamos a uno de los cuatro túneles descubiertos entre los años 70 y 90. Construidos por militares norcoreanos, debían servir al régimen de Pyongyang para infiltrarse en el sur. Este tercero fue descubierto en 1978. Ahora está bloqueado. En la oscuridad, Corea del Norte. Una Corea del Norte, cuya violación de los derechos humanos no se cansan de denunciar en la ONG PSCORE, cuyo objetivo es la reunificación. La dirige desde su fundación, en 2006, Kim Young-il. Huyó del norte con sus padres y hermanos. En ella trabajan juntos nor y surcoreanos y voluntarios extranjeros. Se afanan en identificar dónde están los campos de reeducación y trabajos forzados de presos políticos. Podría haber más de 150.000 detenidos. El régimen norcoreano lo niega. Desde el aire, estos campos parecen poblaciones. Están en áreas completamente aisladas. A una persona la pueden sentenciar a muerte, sin abogado y sin juicio. No hay mecanismo legal que proteja su vida. No existe la protección de un abogado. Si quieren matar, matan, y desprecian el derecho a la vida. No hay ninguna protección posible. Si hablas mal del régimen, te acusan ilegalmente de un delito político y te mandan a la cárcel. Además, el sistema consiste en lo siguiente: si acusan a una persona, mandan al resto de la familia también a la cárcel y al campo de trabajos forzados. Sabe que la reunificación será complicada por las enormes diferencias. Los desertores se enfrentan, por eso, a problemas de adaptación. Se piensa que hablamos el mismo idioma pero en coreano del sur hay muchas palabras que derivan del inglés u otros idiomas. En Corea del Norte, como está aislada, no conocía esas palabras, por eso, cuando veía aquí las noticias en televisión, no entendía casi nada. Me costó bastante. -Cuando llegué al aeropuerto de Incheon, en Corea del Sur, me sentí en un paraíso. Lo que más me gustó fueron las luces y que había muchos coches en las calles. Los niños también tienen problemas por los distintos sistemas educativos. Para ayudarles, esta desertora, Ryuyoun, organiza clases de apoyo. Su hermano fue acusado de un delito político en Corea del Norte y como familiar, ella también fue detenida y torturada. Mis padres eran de Corea del Sur pero, por la guerra civil, les llevaron a Corea del Norte y para el Sur mis padres constaban como secuestrados. Por el caso de mi hermano, a mis padres les echaron del partido, acusándoles de haber dado una mala educación a su hijo. Y a mi madre la torturaron. Después, mis padres murieron por la presión. -Soy Casey Lartigue. Soy cofundador de TNKR. En la ONG americano-coreana TNKR ayudan a jóvenes norcoreanos refugiados a mejorar su nivel de inglés. Los ponen en contacto con voluntarios que les dan clases. La familia de mi padre eran polacos que se refugiaron en América. Se les llamaba desplazados. Llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Soy muy afortunada y quiero compartir esa fortuna. Siempre me ha apasionado la responsabilidad hacia la sociedad.y Ayudaba a personas surasiáticas en Singapur. Y ahora, de vuelta en Corea, quiero hacer algo más por Corea. -Ahora, que se presenten los estudiantes. -Abandoné mi país en 2012. Soy estudiante de empresariales en la Universidad. Me uní a TNKR hace tres años porque mi ingles era el de un bebé de tres años. Ahora puedo conversar con todo el mundo. -Tengo planeado ir el próximo año a América para mi doctorado y tengo que estudiar más. El norte vive aislado del progreso y el desarrollo. El sur es la tercera potencia asiática, puntera en Ciencia y Tecnología. El instituto KIST es uno de sus exponentes, con investigaciones que van desde la tecnología en 3 dimensiones hasta la inteligencia robótica. Debido a su falta de recursos naturales y de capital, la única esperanza de Corea del Sur para superar la pobreza eran la Ciencia y la Tecnología. Ojalá sean, incluso más esenciales para el futuro que en el pasado. La economía global se ha convertido en más competitiva. Espero compartir un día nuestra experiencia con Corea del Norte y contribuir así a la paz y prosperidad. Paz y reconciliación es lo que piden también estos jóvenes de la asociación Peacizen, "Ciudadanos por la paz". Se concentran los miércoles en una plaza de Seúl. Es también tema de debate entre los alumnos de Estudios Coreanos de la Universidad de Corea. Necesitamos reflexionar sobre si las intenciones norcoreanas de desnuclerizarse son auténticas y sinceras. -Trump es una persona muy franca, habla claramente y mostró mucho entusiasmo y seguridad sobre lo que habían conseguido. -Corea del Norte muestra una fuerte voluntad para que se la reconozca como un estado soberano y desea realmente tener crecimiento económico porque Kim Jong Un quiere mantener su régimen. -¿Qué pensáis sobre la separación y nuestros dos sueños? -Vivo cerca de la línea militar donde las cuestiones sobre Corea del Norte y las nucleares son bastante sensibles para los coreanos. Es, de alguna manera, una amenaza para ellos. A largo plazo, pienso que debemos hablar también sobre la reunificación. -Tenemos que construir un ambiente de seguridad estable, de forma que la gente no tenga que vivir con miedo a una guerra nuclear. -Las personas de mayor edad, que vivían en el Norte antes de la división o que experimentaron la división del país, piensan que el Sur y el Norte son un mismo pueblo. Quienes vivieron la guerra son muy críticos con el régimen norcoreano, pero creen que la unificación ha de hacerse. Los jóvenes que han vivido la abundancia material y el desarrollo y el bienestar en Corea del Sur, constituyen las generaciones que no ocultan su preocupación sobre las supuestas cargas económicas que creen que tendrían que asumir a la hora de la unificación. Para los surcoreanos, la unificación coreana ha de hacerse sobre la base de la democracia liberal y la economía capitalista. Para los norcoreanos, sobre la base del socialismo a la norcoreana. Las dos Coreas... han estado en una relación llamada... de confrontación, en las últimas siete décadas. Lo primero que hay que hacer es mejorar las relaciones intercoreanas en distintos campos. Y tras un periodo de mejores relaciones, podemos pensar en las posibilidades de hablar sobre la unificación coreana. Grupos de desertores envían, desde hace años, por diversos medios, información a los norcoreanos. Piensan que es clave para contrarrestar la propaganda del régimen. Lo hacíamos también a través de comerciantes privados, pero tras llegar Kim Jong-un al Gobierno esto cambió. Él es mucho más estricto. Además, los ha matado. En memorias USB copian todo tipo de contenidos: películas, noticias, documentales, o también el discurso de Trump ante la asamblea nacional surcoreana. O videos de extranjeros que han estado en los dos lados. Te voy a enseñar esto... sobre Estados Unidos. No es nada especial, es gente normal. O cómo es un mercado estadounidense, y lo que cuentan. En Corea del Norte, esto es perjudicial, porque los norcoreanos no lo conocen. No existen mercados como estos. Junto a otros desertores, prepara un nuevo envío. Introducen arroz y una memoria USB en cada botella. Quieren ayudar a paliar el hambre, física y de conocimiento de sus compatriotas. Lo financian, sobre todo, desertores e iglesias protestantes surcoreanas. Pero el gobierno surcoreano no nos ayuda ni con un euro. Tiene miedo de Kim Jong Un, así que no contamos con su apoyo. Dos días más tarde, les acompañamos a la isla surcoreana de Ganghwado. Allí, pegan a cada botella una biblia envuelta en plástico. Corea del Norte está en esa dirección, detrás de un poste eléctrico... y la montaña. El arroz que hay en cada botella pesa 1 kilo 300. Su valor, en moneda norcoreana, es de unos 7.000 wons, el sueldo de dos meses de un norcoreano. Oran por la paz y para que llegue el mayor número posible de botellas a su destino. Ni la lluvía les detiene. Lanzamos botellas dos veces al mes, a una hora concreta, cuando hay marea fuerte y entra más agua. Así, las botellas pueden flotar y la fuerte corriente las lleva hacia Corea del Norte. Más allá de fronteras y paralelos, "las botellas de la esperanza" flotan hacia su destino. El de la Península Coreana sigue tan abierto como el ancho y vasto mar. Subtítulos realizados por Chus Suárez Liaño. En portada - Paralelo 38 - ver ahora Tras la Guerra de Corea toma fuerza un nombre: Kim Il-sung, que significa 'El Sol'. Hijo de una família de Manchuria que huyó de la ocupación japonesa de China, luchó contra los japoneses y en el ejército soviético en la II Guera Mundial. Al finalizar la contienda, crea la República Popular Democràtica de Corea del Norte y se nombra a sí mismo su líder supremo. Como 'Sol', sigue iluminando el camino, porque le sucedió su hijo Kim Jong-il, El Querido Líder, y a este, en Kim Jong-Un, y ya tenemos monarquía. ¿Pero porque es el pequeño y cuarto hijo del anterior líder quien ha heredado el poder? La mayor es Kim Sul-song, 'Pino de la Nieve', hija del primer matrimonio y con grado de teniente coronel según Wikipedia (sí, poca información hay). Kim Jong-chul, su hermano, tiene un año más que el líder actual, 39 años. Lo pillaron de turista en Tokio, a todo tren, con un pasaporte falso. Descartado. Y llegamos a la hermana pequeña: Kim Yo-jong. Parece ser que es la mano derecha de Kim Jong-un y la mujer más poderosa del país con tan solo 33 años. A veces es la emisaria diplomática de su hermano y suele aparecer a su lado a menudo, según la BBC. A estas alturas de la dinastía, os aclaro que Kim es apellido, no nombre. Kim Yo-jong, hermana pequeña, mano derecha de Kim Jong-un y la mujer más poderosa de Corea del Norte Reuters Pero en la familia hay también un tío traidor: Kim Jong-nam. Ocupó lugares muy destacado en el gobierno del país peri en 2001 le pillaron intentando entrar en Japón con un pasaporte falso y le exiliaron. Solo se le ocurrio meterse a informante de la CIA. Según contó The Wall Street Journal, dos mujeres se le acercaron en Malasia y le asesinaron con un arma química, el agente nervioso VX. Además, una prima de Kim Jong-Un se suicidó en París: Se negó a abandonar la capital francesa, donde estudiaba danza, su gran pasión. También había asistido a la misma escuel uiza que él. Le obligaban a volver a Corea y no lo soportó.



Pero todo esto pasó antes de su llegada al poder. Kim Jong-Un se ocupó de que ejcutaran a otro tío carnal: Jang Song-thaek. No tuvo otra idea que crear una facción crítica dentro del partido único. Hasta aquí los familiares. Por lo que respecta a altos funcionarios, parece que ha mandado ejecutar a unos 70 desde wque llegó al poder en 2011. Cuatro de ellos eran ¡sus jefes de Estado Mayor! También hizo matar en 2014 al viceministro de Seguridad Público, O Sang-hon, con un lanzallamas. También en este año fueron asesinados cuatro miembros de la Orquesta Unhasu, la más prestigiosa de Corea del Norte. Entre ellos, Mun Kyong Jin, uno de los directores generales que estuvo involucrado en un escándalo por difundir pornografía. Se publicó en la prensa del Corea del Sur, su enemigo acérrimo, que también había perecido así su ex-novia cantante, Hyon Song-Wol, pero se la volvió a versela en la prensa en 2018.



Estudiante en Suiza, dictador plenipotenciario Kim Jong-Un subió al poder en 2011. Viste siempre igual, con uniforme o estilo militar, aunque con trajes a medida y de gran calidad. En las pocas fotografias que se difunden de él, comparado con cualquiero otro ser humano, porque todas deben pasar el filtro de sus servicios de comunicación, siempre aparece rodeado de militares, trabajadores o agricultores. Y siempre en actitud de explicar cómo se debe llevar a cabo el trabaja, impartiendo conocimientos. Kim Jong-Un en el campo, una de sus pocas fotos sin traje militar Reuters Por lo que respecta a sus estudios, de joven asistió durante uno años al centro Internacional Liebefeld de Berna, en Suiza. Le inscribieron con una identidad falsa que conservó hasta su vuelta a su país. Allí era Pak Un, hijo de un trabajador de la embajada de Corea del Norte. Se afirma que Kim Jong-Un habla inglés y alemán.



El carnet de estudiante de Kim Jong-un en la escuela de Suiza BBC Sus compañeros de clase se enteraron de quién era en realidad años después, cuando subió al poder. En distintas entrevistas que algunos han accedido a contestar en sus países respectivos, le recuerdan algunos con cariño por su sentido del humor, y otros por su mal genio. Lo cierto es que jugaba muy bien al baloncesto, su deporte preferido -es un fanático de la NBA-, pero odiaba perder y quería ganarlo todo. Incluso hay quien destaca que 'actuaba sin medir las consecuencias'. La escuela internacional Liebefeld de Berna, Suiza, donde Kim Jong-Un estudió con un nombre falso Getty Images En Suiza todos se quedaban sorprendidos por su extensa colección de zapatillas Nike. En los partidos intentaba emular a Michael Jordan, de quien era ya un gran seguidor, y como jugador destacaba a pesar de su estaura baja para el baloncesto, 1,70 metros. Actualmente mide lo mismo y esta en 130 kilos de peso...



Mientras vivió en el país alpino cuidaba de él una tía suya, pero no debió quedar muy contenta con el chico porque se quejó de que a menudo buscaba problemas. Dicen que llegó a declararse en huelga de hambre cuando no le permitían jugar con sus videojuegos, aunque fuera su madre quien le ordenara ponerse a estudiar. Puede que estos datos sean ciertos, pero otros, como los que expande la propaganda norcoreana, seguro que no: Conducía a los tres años y que a los nueve años le ganó a un mandatario extranjero en una competición de velocidad de yates. Vale.

Una esposa y aficiones muy caras Su esposa se llama Ri Sol-yu. Se desconoce cuándo y cómo se conocieron, pero sí el año de su boda, 2009. Pero la alta adminsitracion norcoreana esperó bastante a que se la conociera. La primera vez que se publicó una imagen de la pareja fue en 2012, juntos, sonrientes y en un concierto. Parece ser que Ri Sol-yu estudió canto. Tampoco se sabe cuántos hijos tienen: Se especula que tres, y que Kim Ju-ae, el mayor, es niña. Por supuesto que ha tenido novias, una de las cuales fue la cantante Hyon Song-Wol, de la que hemos indicado que se la creyó muerta, y que canta orgullosa una canción en la que muestra a las mujeres norcoreanas como grandes trabajadoras que salen de una jornada entera en la fábrica todavía con mucha energía. El estribillo es 'Dicen que soy virgen en un semental, Montando un semental que me dio mi querido líder, Toda mi vida viviré para defender su nombre', en la canción Excelente mujer montando a caballo. Además de ser líder de un país, una de sus aficiones es ser productor musical. Formó una banda pop, Moranbong, que quería emular a las Spice Girls y en las que las chicas, que escogió personalmente, tocaban el violín. Sus canciones se titulan 'Estudiemos' o 'Nuestro querido líder'. Dicen que Kim Jong-Un intentó vender más discos que Psy, el multimillonario número uno en ventas mundial del país archienemigo, Corea del Sur, con su Gangnam Style.

Un país que puede visitarse, siempre en compañía Mientras el país de Psy, Corea del Sur, es un país moderno y avanzado, con una renta per cápita superior a la de España, en el Norte se sigue labrando con bueyes y el trabajo infantil es algo tan común como necesario para que las familias puedan llearse algo a la boca. Capítulo aparte merecen los derechos de las mujeres, otra triste situación apenas rebelada. Esperaremos para saber más sobre el Gran Líder. Podemos leer sus biografías extra oficiales, como The Great Successor: The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong Un, de la periodista neozelandesa Anna Fifield. Dicen que es de los más fiables. En español no existen. Los que sí proliferan en nuestro idioma y en los idioma occidentales desde hace unos años son las guías turísticas de Corea del Norte.



Cada vez hay más interés en visitar este curioso país. Eso sí, con guía y estrecha vigilancia, por supuesto. En grupo siempre, en autocares donde hasta el chófer debe ser policia por lo menos. Quienes han logrado la proeza de tramitar los visados y pagar el importe, han viajado como en un excursión del colegio, bajando donde te dicen y sin salir de la zona destinada a los visitantes. También hay establecimientos adecuados para pernoctar y comprar artesanía.



Sin duda, este documental de La Noche Temática será interesantísimo. Descubrireos cómo es posible una vida de lujo y extravagancias para los más allegados al dirigente supremo, político, militar, dictador y gran líder. Un hombre misterioso que vigila como un Gran Hermano a todo lo que sale de sus fronteras, sea publicidad, propaganda, ideas, informaciones... Y que ejecuta también a quienes intentan cruzar el río que les separa de la otra Corea. Mientras, su población vive casi como en la época medieval, son un pueblo de 25 millones de habitantes absolutamente desinformados y por supuesto totalmente subyugados. Una dictadura totalitaria con sus elecciones supuestamente libres cada 5 años y que se proclamada autosuficiente.



Además, son el cuarto país con un ejército más númeroso, casi 10 millones de personas, entre activos, paramilitares y reservistas, porque la política del país es 'lo militar es lo primero'. Durtante tres años, entre 1995 y 1998, Corea del Norte sufrió una hambruna a consecuencia de la cual, según el gobierno, murieron 220.000 personas. Las organizaciones humanitarias lo dudan y calculan que murieron hasta unos 3 millomnes de personas.