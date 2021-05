El grupo rock Måneskin gana Eurovisión 2021 y da la tercera victoria a Italia en el festival con el tema "Zitti e buoni". Con una propuesta arriesgada y transgresora, la banda italiana ha arrasado en la 65ª edición del certamen europeo. Desde que el cuarteto pisó el Rotterdam Ahoy por primera vez se colocaron primeros en todas las apuestas y han cumplido las previsiones. Su descaro, irreverencia y potente directo le ha valido el ansiado micrófono de cristal en la 65ª edición del certamen europeo, celebrado en Róterdam. Su estilo retro punk incluye prendas diseñadas por la firma italiana Etro.

Los ganadores han recibido 524 puntos en total (318 del público y 206 del jurado), en una de las finales más abiertas y reñidas que se recuerdan. Barbara Pravi le ha dado la segunda plaza a Francia con "Voilà" (499 puntos) y Suiza se ha llevado el bronce gracias al himno de Gjon's Tears, "Tout l'Univers" (432 puntos). El Top Ten lo completan Islandia, Ucrania, Finlandia, Malta, Lituania, Rusia y Grecia. Vuelve a ver la final de Eurovisión 2021 completa.

Por su parte, Blas Cantó ha emocionado a toda Europa con "Voy a quedarme", la canción que ha dedicado a su abuela fallecida a causa del coronavirus. A pesar de ello, el representante español ha quedado en el puesto 24. El murciano ha obtenido 6 puntos del público y 0 por parte del jurado profesional. Por detrás de España han quedado Alemania (3 puntos) y Reino Unido (0 puntos).

“Rock’n’roll never dies, tonight we made history. We love u. @Eurovision #EUROVISION pic.twitter.com/McqdBNPqfX “

Afrojack une a Europa con su música

La final de Eurovisión 2021 ha reunido en Róterdam a seis míticos ganadores del festival. En el número, llamado Rock on the Roof, han intervenido Lenny Kuhr ("De Troubadour", 1969), Teach-In con Getty Kaspers ("Ding-a-dong", 1975), Sandra Kim ("J'aime La Vie", 1986), Helena Paparizou ("My Number One", 2005), Lordi ("Hard Rock Hallelujah", 2006) y Måns Zelmerlöw ("Heroes", 2015).

06.57 min Eurovisión 2021 - Antiguos ganadores del festival actúan en la 65. º edición del festival

Los cantantes ha actuado desde tres escenarios únicos y simbólicos: las azoteas del club Maassilo, el Hotel New York y el museo Boijmans Van Beuningen Depot. Desde las alturas de la ciudad anfitriona, las estrellas eurovisivas ha llevado la música a todo el mundo.

05.08 min "Music bind us", el intervalo del DJ Afrojack con los cantantes Glennis Grace y Wulf

La gala ha estado presentada por Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley y Nikkie de Jager, organizada por las emisoras neerlandesas NOS, NPO y AVROTROS (junto con la UER). Un total de 26 candidatos han actuado sobre el escenario, que ha contado con una enégica actuación del DJ Afrojack y la intervención 'de manera especial' de Duncan Laurence, ganador de Eurovisión 2019. El neerlandés ha interpretado "Arcade" -con el que consiguió el micrófono de cristal- y su nuevo single "Feeling Something".