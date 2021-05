La competición sigue en ‘The Dancer’ en "La decisión final", el séptimo programa que Televisión Española emite este lunes a las 22:10. Tras una fase de audiciones espectacular en la que los capitanes tuvieron muy difícil elegir a los concursantes que se quedarían en sus equipos, esta jornada llega dispuesta a retarlos a todos a enfrentarse a la noche más complicada del programa.

Los seis concursante elegidos por los capitanes en las audiciones se enfrentan al voto del público de nuevo. Esta vez los dos menos votados serán los primeros eliminados del concurso. Después, el más votado por el público del plató se clasificará para semifinales. Y al final de la noche todos los capitanes podrán elegir entre los concursantes restante el bailarín que quieren que continúe en el concurso. ¿Quién lo logrará? Para descubrirlo no puedes perderte el programa de esta noche.

El gran cambio de Leandro

Si no puedes esperar más y quieres adelantarte a la emisión del programa, RTVE Digital te permite ver en exclusiva una de las actuaciones de "La decisión final" de ‘The Dancer’. Como cada semana, en el canal de Youtube de RTVE ya está disponible una actuación del programa que podrá verse esta noche en la séptima entrega de 'The Dancer'. En esta ocasión, Leandro sorprenderá con un gran cambio radical y con un look inspirado en la cultura japonesa, de la que quiere ser un embajador en 'The Dancer'. Él ha explicado que gracias al programa puede ser él mismo y que quiere seguir apostando por esa desnudez en el programa. ¿Conseguirá el voto del público?