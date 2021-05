¿Qué une a Alicia de MasterChef 9 y a Dulceida?

Pasadas cuatro semanas, seguimos descubriendo secretos de los aspirantes de MasterChef 9. Este último programa, desde el perfil de Twitter de MasterChef, os enseñamos una foto de Alicia junto a una cara muy conocida. Y la reacción no se hizo esperar: “¿Esa es Dulceida?” “¿Qué hace Alicia con Dulceida?”. Hoy os contamos qué une a la aspirante catalana con una de las principales influencer de nuestro país.

Ya en su video de presentación Alicia nos contó que era periodista, y durante el programa hemos podido saber que ha dirigido muchos equipos en diferentes trabajos y acciones de marketing. De hecho, esa fue una de las razones por las que Ofelia eligió a Alicia como capitana en la última prueba por equipos, en el puerto de San Isidro, en León. Su labor en el departamento de advertising en 'Fucking Young' le ha permitido a Alicia conocer a diferentes rostros conocidos, como es el caso de Dulceida, Juan Avellaneda o el chef Martin Berasategui.

Hace unas semanas Alicia, junto a Jiaping, nos enseñaron sus trucos de belleza y vestuario. La aspirante de la ciudad Condal habló de los diferentes vestidos firmados por la diseñadora y jueza de Maestros de la Costura que esconde en su armario. Pero no solo destacan sus vestidos, también presumió de zapatos o botas de cowboy. Por su parte, Jiaping confesó que ha llevado a la casa mucha menos ropa que Alicia, pero para contrarrestar tiene muchos más productos de belleza que ella.

Además de su trabajo y sus trucos de belleza y vestuario, Alicia sigue compartiendo sus sentimientos en MasterChef 9. Y para muestra, un botón. Su madre es un pilar fundamental en su vida, y así lo demostró dedicándole el plato de legumbres que preparó en el cuarto programa: receta de cocido de la Soni. “Es la mujer más maravillosa que conozco. Me ha enseñado a hacer todo en esta vida, a ser educada, a ser respetuosa y a cocinar. Por eso me daría mucha pena que no estuviese a su altura”. Con estas preciosas palabras presentó Alicia su elaboración ante los jueces y los invitados y exaspirantes de MasterChef Abuelos, Guadalupe, Aurelia y José. ¡Nos encanta ver a nuestros aspirantes compartir experiencias tan bonitas!