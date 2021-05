Ana Obregón rememora hoy el peor día de su vida, el día en el que perdió a su hijo Aless. Se cumple un año de su muerte, que dejó a la actriz y presentadora destrozada. Durante todo este tiempo hemos sido testigos de su duelo a través de sus redes sociales, donde expresa su dolor y recibe el cariño de la gente que la apoya. Su perfil de Instagram se ha convertido en un un lugar de recuerdo y homenaje a su hijo, tanto que en la biografía se lee: "Mamá de Aless", y justo al lado, un corazón partido en dos desde que se fue. Hoy ha querido compartir con sus casi 800 mil seguidores un vídeo muy especial hecho con fotos que le traen buenos recuerdos. "13 de mayo de 2020. El día que necesitaban un héroe en el cielo", escribre emocionada. "El dia que morí contigo, hijo mío", concluye.

El vídeo que ha hecho Ana lleva el tema 'Now we are free', de Lisa Gerrard, que forma parte de la banda sonora de la película Gladiator, una de las favoritas de Aless. En este vídeo sentimental Ana ha combinado fotos de distintos años, de Aless de niño y de Aless de mayor. En casi todas sonríe a la cámara, una sonrisa generosa, como la de ella, una sonrisa con los labios y unos ojos llenos de vida. Vemos a su 'héroe' vestido con el keikogi de karateka o con la toga y el birrete de su graduación. También con su perra, Luna, que falleció meses después de irse Aless y agudizó el dolor de Ana, y con una sudadera en la que se lee 'Duke', haciendo un guiño a su padre, el Conde Lequio.

Estalla conta el acoso de los paparazzis: "Ya no puedo más"

Este emotivo post llega después del que compartió ayer. En él Ana Obregón pedía a los reporteros que no fueran al cementerio porque quería estar a solas con su hijo, en paz. "Hoy solamente tengo fuerzas para agradeceros de corazón a todos el cariño y amor que me habéis demostrado a lo largo de este año de duelo por mi hijo. No puedo decir lo mismo de los paparazzi que me han acosado durante un año, cada día, cuando voy a ver a mi hijo al cementerio, que es la única salida que he hecho de casa en mi retiro de un año. Tengo que ir a escondidas tirada en el coche como si fuera una delincuente. Lo he aguantado un año en silencio pero ya no puedo más. Solamente quiero estar con mi hijo en paz. Mi mayor repulsa a las revistas que se lucran con el dolor de una madre", decía antes de explotar. "A partir de ahora denunciaré a cualquier medio de comunicación que publique imágenes mías en el cementerio visitando a mi hijo que además está totalmente prohibido por la ley", y con esta advertencia daba por zanajado el asunto.