Doris Day, una de las últimas leyendas de Hollywood, triunfó en el glorioso Technicolor y Cinemascope de los años 50 y 60 con comedias románticas que ejemplificaban el ‘American Way of Life’.

Fallecida en 2019 a los 97 años, cosechó una larguísima carrera como cantante y actriz. Aunque se movió por muchos registros, siempre la recordaremos por la trilogía formada por ‘Confidencias de medianoche’, película que podrás ver esta noche a las 22h en ‘Días de Cine Clásico’ por La 2, ‘Pijamas para dos’ y ‘No me mandes flores’. También triunfó con títulos como ‘Pijama para dos’ o ‘El hombre que sabía demasiado’, dirigida por Alfred Hitchcock.

La actriz era tan popular en la época que incluso el film ‘Calamity Jane’ se estrenó en España como ‘Doris Day en el Oeste’ y fue un glorioso icono de la cultura popular del siglo XX. ¿Sabías que los Beatles la citaron en 'Dig It' o ABBA en 'Thank you for the music'? ¿Qué más sabes sobre Doris Day? Te explicamos 7 curiosidades que quizás desconozcas sobre la estadounidense.

1. Problemas con su fecha de nacimiento Su nombre era Doris Mary Ann Von Kappelhoff y era descendiente de inmigrantes alemanes. Nació en Cincinnati (Ohio) y aunque ella siempre defendió que había nacido en 1924, en 2018 se demostró a través de su certificado de nacimiento que había nacido el 3 de abril de 1922.

2. Quería ser bailarina Desde pequeña Doris Day quería dedicarse al mundo de la danza, pero un accidente de coche frustró sus ambiciones a los 13 años. Fue durante su convalecencia cuando empezó a tomar clases de canto lo que le llevó a ganar un concurso de radio a los 16 años. Publicó su primer single 'Sentimental Journey' en 1945 y su último álbum, titulado ‘My heart’ 60 años más tarde. Grabó más de 600 canciones y 28 álbumes en solitario. En 2008 recibió un premio Grammy en reconocimiento a su carrera artística.

3. Nunca ganó un Oscar Aunque fue una de las grandes estrellas de Hollywood de todos los tiempos, nunca ganó un Oscar pero sí consiguió seis Globos de Oro. Fue nominada como mejor actriz por ‘Confidencias de medianoche’ y dos de las canciones que interpretó ‘Secret Love’ y ‘Qué Será, Será’ obtuvieron un Oscar.

4. Desafortunada en su vida En la pantalla, nunca dejaba de encontrar el amor pero en la vida real tuvo menos suerte. Se casó en cuatro ocasiones, su primer marido la maltrataba y el tercero le robó. Además, en 2004 vio morir a su único hijo de cáncer.

5. Rechazó películas éxitosas La última película con la que Doris Day se retiró del cine en 1968 fue 'El Novio De Mamá'. No quiso participar en diferentes películas cuando consideró que el cine de la época ya no iba con ella. Rechazó formar parte de ‘La calumnia’ junto a Audrey Hepburn, tampoco quiso ser María en ‘Sonrisas y Lágrimas’ porque se sentía demasiado americana para interpretar a una monja austriaca y declinó ser la señora Robinson en ‘El Graduado’ porque la historia de seducción no coincidía con sus valores.

6. Tuvo su propio programa de televisión Su tercer marido la dejó en la bancarota lo que le forzó a hacer su propio programa de televisión ‘The Doris Day show’ con el que cosechó un rotundo éxito desde 1968 hasta 1973. Aunque realizó alguna entrevista esporádica, desde que dejó el cine y la televisión, no quiso volver a estar en el foco mediático.

7. Era una amante de los animales Apartada del ojo público, la cantante estuvo cuatro décadas luchando por la defensa de los animales. En 1978 puso en marcha una fundación para ayudar a buscar hogar a perros abandonados. 10.37 min Doris Day (1924-2019)