¡Horror! Llegas a casa y no tienes nada para cenar. O tienes antojo de algo y te has quedado sin ideas de picoteo saludable pero no te apetece ponerte a cocinar. Pues este paté de sardinas, cebollino y queso crema con crudités es la solución a tus problemas. Lo puedes preparar en apenas cinco minutos solo necesitas una lata de sardinas en AOVE, queso crema (ahí va otra propuesta de receta con este producto: una tarrina de salmón ahumado con verduras) y cebollino. Pero es que si encima lo acompañas con verduras crudas como zanahorias y calabacín, que también nos puede servir para preparar estas propuesta de pasta vegetal, o unas tostas integrales, si prefieres algo un poco más contundente, tendrás un plato redondo, nutritivo y muy saludable. Pruébalo, ¡te va a encantar!

Ingredientes Preparación 1 lata de sardinas en aceite de oliva virgen extra

150 g de queso crema light

Cebollino fresco

(Para acompañar):

Zanahoria

Apio

Tostas integrales de pan Esta receta es muy sencilla y versátil. Los untables nos encantan así que, ¡hagamos una versión saludable! En un vaso de batidora incorporamos las sardinas en lata, con su aceite de oliva virgen extra, el queso crema y el cebollino al gusto. Trituramos todo muy bien hasta obtener una textura cremosa. Acompañar con los crudités que más nos gusten y ¡disfrutar!