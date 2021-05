Las quintas audiciones de 'The Dancer' han estado repletas de momentos divertidos e inolvidables. Los catorce concursantes han demostrado tener un gran nivel, por eso ha sido tan difícil para los capitanes decidir quién entraba en su equipo. Como siempre, Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez han escogido a los tres concursantes que más les han gustado para sus equipos, y han sorprendido con algunas de sus elecciones que han hecho muy afortunados a algunos de los bailarines.

Sin embargo, si alguien ha tenido suerte en esta noche de audiciones han sido Guillem y Rosa, los concursantes que se han llevado el Pase Directo de Miguel Ángel Muñoz. Una pareja de baile deportivo que ha mezclado cinco estilos de baile latino en su audición en 'The Dancer'. A pesar de que Rafa Méndez y Lola Indigo no veían a la pareja compensada y sentían que Rosa tenía mucho más nivel que Guillem, Miguel Ángel Muñoz ha asegurado estar enamorado de la pareja y el trabajo que han hecho los dos. Por eso, no ha dudado en darles su Pase Directo.