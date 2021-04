Jaime Ostos ha salido de casa a pesar su delicado estado para acompañar a su amigo el empresario Pedro Trapote, que ha dado el último adiós a su hijo, Pedro. El torero ha llegado ayudado por las muletas y del brazo de mujer, Ángeles Grajal. Ostos, que tiene 90 años, está acostumbrado a la prensa y no ha esquivado las preguntas sobre su estado de salud y su paso por el hospital. Dice que está débil, consecuencia de las operaciones que le han hecho en estos meses y que ahora está centrado en la rehabilitación. A sus problemas de movilidad se añade que tuvo Coronavirus y su situación se complicó. Perdió mucho peso y llegó a quedarse en 40 kilos. "Llevo un año entero. Acabo de hacer pesas, acabo de hacer bicicleta y acabo de andar un ratito antes de comer, pero ya hace un año y además con tres meses de dolores".

El diestro Jaime Ostos sigue en rehabilitación y camina con muletas. Gtres

A pesar de la gravedad, el diestro echa mano del humor para quitarle hierro al asunto. "Yo estuve muerto también, gracias a esa que es mi mujer, que es la mejor, me volvió. Llegué allí arriba, estaba San Pedro allí, me reconoció y dijo: ¿Usted es Ostos?, y le dije: sí; y me dijo 'pues bájese rápido que usted no me estropea el cielo'. Y me bajé y aquí estoy, pero muy molesto. Llevo un año con esto y con dos operaciones horrorosas. Ya voy andando, pero a lo primero me dijeron que no iba a poder andar, después que una sillita, después que esto, que lo otro, y haciendo mucha bicicleta, ya ves", relata el torero. "Esta es la segunda vez que he ido arriba, yo tengo un sentido que nadie se muere la víspera sino el día que le toca. Pocos habrán visto el mundo y habrán andado lo que yo he andado. En fin".

Ha estado entrando y saliendo del hospital. Hoy lo recuerda con ese humor que le caracteriza pero no olvida que vivió un episodio dramático. "¿Tu sabes lo duro que es oír al médico decir a mi mujer: ¡yo creo que ya de esta noche no sale?!, ¡eso tiene tela!". Y lo dice él que ha contado hasta 25 graves cogidas en las plazas de toros.

Jaime Ostos con María Ángeles Grajal. "Es mi salvadora", dice el torero. Gtres

A su lado, como siempre, su mujer. María Ángeles Grajal cuida de él, lo protege y le ayuda a caminar cuando las fuerzas flaquean. "Esta fue mi salvadora", dice Ostos. Se casaron en 2014 en una ceremonia íntima celebrada en la iglesia de Villaviciosa de Odón, Madrid. Dos años antes habían anunciado que se casarían en Yerbabuena, la finca donde se casaron Rocío Jurado y Ortega Cano, y Rocío Carrasco con Antonio David. Pero no pudo ser, porque Ortega Cano vendió la finca.

Jaime Ostos ya se había casado antes. El 21 de octubre de 1960 contrajo matrimonio en Sevilla con Consuelo Alcalá, y tuvieron dos hijos: Jaime y Consuelo. La relación terminó en batalla judicial y se separaron tras nueve años de matrimonio, obteniendo después la nulidad eclesiástica. Luego el torero mantuvo una relación con la actriz argentina Lita Trujillo y se casaron por lo civil en San Lorenzo de El Escorial en 1987. Hoy vive feliz con la neumóloga María de los Ángeles Grajal López y juntos tuvieron un hijo, Jacobo. El torero tiene cuatro hijos: Jaime y Consuelo, hijos de Consuelo; Jacobo, hijo de María de los Ángeles; y Gisela, fruto de su relación extramatrimonial con Aurora Díaz.