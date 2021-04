Clemente Lequio se une a la guerra entre Antonia Dell'atte y Ana Obregón para defender a su madre

Cuando Alesandro Lequio hizo unas desafortunadas declaraciones sobre Rocío Carrasco, el foco de atención se centró en su pasado. Y ha sido Antonia Dell'atte, su exmujer, la que le ha llamado maltratador. Ana Obregón, defensora acérrima del conde por ser el padre de su hijo Aless, increpó a la italiana, la italiana respondió y ahora es Clemente Lequio, en hijo de Antonia y Alessandro, el que pide la palabra para apoyar a su madre. "Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier otra forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo. Su coraje y valentía son una fuente de inspiración, no solo para mí, también para todas las personas que han vivido lo mismo".

Clemente acaba de cumplir 33 años y vive en Miami con su pareja, Corbie Gregory, gerente del hotel Nobu Hotel Miami Beach. Hizo Economía y Empresariales en Milán pero trabaja de camarero. Dice que se estableció en Estados Unidos para alejarse de la prensa y del cotilleo, y que no le gusta, como a sus padres, vender y airear su vida privada. Pero ahora ha roto su silencio y ha estallado para gritar públicamente que está al lado de su madre. "Es una pena que en la sociedad del 'despertar de la justicia social', en la cual vivimos, un tema tan serio venga, no solo disminuido y negado después de una sentencia clara, sino al mismo tiempo que mi madre venga tachada de mentirosa, oportunista y, encima de esto, como una criminal sobre un tema grave , real y serio que denunció a su tiempo. A todo hay un límite".

Clemente estaba muy unido a Aless

El joven creció cuando en una familia desestructurada con un gran interés mediático. Antonia y Alesandro se casaron en 1987 y un año después nació Clemente. El matrimonio duró una década y en 1997, cuando Clemente tenía 9 años, se terminó. El conde rehizo su vida con Ana Obregón y juntos tuvieron a Alex, fallecido en mayo de 2020. Tras la separación, Lequio se enamoró de María Palacios, fue en 1999. Pero... en marzo de 2007, tras casi ocho años juntos, se separaron de forma pacífica, acordada y meditada, como dijeron. Pero, porque hay un segundo pero, en 2008 anunciaron que se casaban. 8 años despues, en el verano de 2016, nació Ginevra Ena, llamada así en honor a la reina Victoria Eugenia, bisabuela de Lequio. Clemente, al contrario que sus padres, ha intentado mantener una relación cordial y ha mostrado públicamente el cariño que sentía por Aless y el que siente por Ginevra.

Clemente Lequio, el único hijo de Antonia y Alessandro. Gtres

Ahora su mensaje es de cariño, de apoyo y de solidaridad. De cariño y de apoyo hacia su madre, cuestionada por Ana Obregón, y de solidaridad con las mujes maltratadas y las víctimas de violencia de género. "Espero que la gente tome conciencia de este tema social y que no vea maldad donde no hay", dice. Su madre, la siempre polémica Antonia Dell'Atte, ha leído el mensaje y le envía 11 corazones y las palabras más bonitas del mundo: 'I love you' (Te quiero)