“Los factores que explican qué hace que la gente que tenga mayor confianza tienen que ver con recursos… pero no solo con recursos económicos. Recursos educativos sobre todo: a mayor educación mayor confianza. Pero también recursos de información, recursos temporales de tiempo, condiciones estructurales que también incentivan la confianza…”

Marta Fraile, Científica Titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC

La confianza o Trust se ha convertido en un asunto capital tanto para individuos, empresas e instituciones, porque sin ella, no hay relación que valga. Se trata de un proceso intuitivo que tiene un sentido evolutivo. Pero, ¿dónde nace la confianza? ¿Qué mecanismos biológicos esconde? La COVID-19 y el afloramiento de teorías conspirativas han incentivado a algunos a investigar cómo es posible depositar más confianza en un desconocido antes que un epidemiólogo o, porqué algunas entidades se enfrentan a una crisis de confianza. Por cierto, ¿qué tan bien o mal parados salen los científicos en esto?

En el segundo episodio de El Cazador de Cerebros.analizamos qué factores hay detrás de ciertas desconfianzas y si somos buenos eligiendo en quién confiamos y en quién no.

Evolución de la confianza en las instituciones

Pero antes de entrar en las causas de la confianza, es importante hacer un análisis de la situación, ¿somos más o menos confiados ahora? ¿Cómo ha cambiado la confianza en las distintas instituciones y colectivos a lo largo del tiempo?

A este respecto, resulta muy interesante el informe Europe´s trust deficit. Causes and Remedies publicado en el 2017 por Centre for Economic Policy Research, y que se centra en la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En el informe se detalla que ha habido una pérdida generalizada de la confianza en las instituciones en los países europeos, eso sí, no ha sido un proceso homogéneo: la pérdida ha sido menor en los países del norte que en países del sur. De aquí nacen cifras como que únicamente un 38% de los ciudadanos europeos confían en sus gobiernos y tampoco llega al aprobado la Unión Europea, que se sitúa en un 45%. Relacionado con esto, los valores de confianza en la clase política caen en España al 12%, un poco por debajo de la media europea, que cae hasta un 20%.

Un ejemplo de la importancia piramidal que tiene a nivel social la confianza nos lo da un dato del mismo informe: de media, en los países europeos los votos para el Parlamento Europeo a los partidos proeuropeos eran alrededor del 70% durante el periodo 1999-2009, mientras que este valor fue alrededor del 60% en las elecciones del 2014.

Aunque invisible, como animales sociales que somos la confianza es fundamental y en el próximo episodio de El Cazador de Cerebros exploramos su origen, evolución y factores que la influyen.