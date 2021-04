Rafa Méndez: "Busco gente que sea diferente"

Rafa Méndez se encuentra buscando al “mejor bailarín de España” en The Dancer en TVE junto a los otros dos capitanes, Miguel Ángel Muñoz y Lola Índigo. En Tarde lo que tarde, ha explicado que hay muchisimas personas que bailan en España y que lo están viendo cada lunes. “Bailan todos los estilos, muchas edades diferentes, para todos los públicos” y ha añadido que “está siendo maravilloso en redes y muy comentado”.

Méndez busca que los bailarines sean buenos y le dan igual los estilos. “Yo busco gente que sea diferente, que tenga carisma, que sea de repente autodidacta o muy técnica, pero que sea buena. Si no eres buena, a mí no me interesa”. Ha invitado a futuros concursantes de ediciones futuras que “piensen que vienen ahí para darlo todo”.

El bailarín lamenta las situaciones a las que a veces se tiene que enfrentar con un concursante para decirle que no es el elegido. Aunque explica que “los que nos dedicamos a esto estamos acostumbrados a recibir muchos noes, de esto se trata también”. Cree que este es un momento para “visibilizar la danza” y les desea “lo mejor”.

En The Dancer se habla mucho de los “problemas que tenemos en la vida” y “ en casa”. “Somos personas que dependemos de nuestra historia y los bailarines gracias a nuestra historia somos lo que somos”. En este sentido, el bailarín ha contado que el fue un niño con “muchos problemitas en casa”, “mi papá no estaba bien, pero al final era un tío maravilloso y me impulsaba a bailar. Mi mamá con 13 años me lleva aquí a Santa Cruz de Tenerife a una escuela de baile con poco dinerito y ellos lucharon por mí. Yo jamás pensé que saldría de la isla hasta que de repente llega una gran Carmen Mota, que era una señora coreógrafa muy reconocida que me lleva a Madrid. Mi ilusión era hacer televisión y de ahí de repente me vi en el Lluvia de estrellas con José Luis Moreno”.

“Son coreografías muy cortas, muy pequeñas. Accesibles para todo el mundo y todas las edades. La gente conecta y se quieren sentir importantes de alguna manera. Porque dentro de todo eso estás tú y el video”, ha explicado Méndez sobre los videos virales en la red social Tik Tok.