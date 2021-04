Fueron muchos los que conocieron la firma Otrura gracias a Rozalén. La cantante llevó uno de sus diseños en la gala de los Premios Goya y las críticas fueron estupendas. La firma de Veróncia Veronica Abián y Sergio Lazaro se estrena sobre la pasarela de Ifema, aunque ya pudimos ver su talento en el OFF. Son dos amantes de la sastrería, dos enamorados de la costura, dos apasionados de la moda. Se nota en la emoción de sus palabras y en la belleza de sus creaciones. Esta nueva colección está pensada para mujer, y es el resultado de fusionar tradición y oficio. "Estamos muy ilusionados porque es nuestra primera vez aquí y porque realmente es una oportunidad para generar una experiencia, para vivir de cerca la marca", dicen.

Su apuesta va más allá de las tendencias y se enmarca mejor en una filosofía sostenible. "Tenemos una colección permanente y vamos añadiendo piezas, la trabajamos todo el año para ahondar en nuestro concepto 'latente'. Lo suyo es reinvindicar, y esta pasarela es un buen altavoz. "Queremos poner el valor el oficio, llevar el taller a la pasarela". Su taller está en Moral de Calatrava, Ciudad Real, allí se trabaja siguiendo las tradiciones pero renovando cada paso, cada palabra, cada concepto. Las prendas van muy trabajadas, incluso las que parecen sencillas.

Hay una clara apuesta por las superposiciones, de patrones, de tejidos, de texturas. La piel a veces forma parte del look gracias a las transparencias y otras queda completamente oculta. Los abrigos son bellos por fuera y por dentro, y algunos parten del patrón de una blazer. Las asimetrías son una bandera de la libertad con la que trabajan, de las ganas que tienen de jugar con las prendas, de reestructurar. Un trabajo difícil para el que se necesita tener mucho oficio.

Vestidos camiseros que llevan costuras encanilladas conviven con chaquetas que llevan vainicas "donde antes hubo bolsillos, o no", dice Sergio. Destaca un abrigo de patrones escondidos: por delante de lo más normal y por detrás, una sorpresa en forma de rosa que nace al 'abrigo' del tejido.

La modelo Pino Montesdeoca desfila para Otrura. EFE

Hay sastres en pata de gallo y otros con textura brillante, chaquetas sin mangas que dejan al aire las hombreras, un abrigo con una bomber debajo, camisas rebeldes con patrones revolucionados... Y todo con una paleta de color muy contenida. "Son los colores de la casa, los arenas, porcelanas, beiges, blanco, marino y negro. Y en esta ocasión hay un flash amarillo, nos gusta mucho y combina muy bien con todos". Colores elegantes, inclusivos. Como el casting, con modelos de diferentes edades, tallas, razas y géneros: Pino Montesdeoca, Nuria Rothschild, Martina Carrillo o Neus Bermejo, ganadora del premio a mejor modelo en la edición anterior.

Los forros no se hacen ahora con tejidos 'menores', se hacen en organza y llevan vainicas. Son forros que se integran en el patrón, que no se esconden, que se lucen con orgullo. Hay abrigos y chaquetas que son reversibles para remarcar esa idea, esa constante y maravillosa forma de trabajar. Ellos no esconden las entrañas de la prenda, las muestran para honrar las manos del taller, para dar relevancia a todo lo que antes no se veía, y a todos los oficios que antes trabajaban solo en la sombra. Ahora, además, tienen un sitio, merecido, en la pasarela. Antes se pudo ver el trabajo de Fernando Claro y el día lo abrió Andrés Sardá con un vídeo realizado por Eugenio Recuenco y con Lali Espósito y Enrique Auquer como protagonistas. ¡Un arranque de altura!