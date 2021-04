– ¿Me puedes decir tu talla de sujetador?

– Yo qué te voy a decir. El único sujetador que me importa es el mental, que es el que tú te tenías que poner para no hacerme esas preguntas.

Así de rotunda respondía Rocío Jurado a aquella pregunta machista y rancia que, por desgracia, era la tónica del momento en la España gris de finales de los 60. Una sociedad anquilosada y mojigata ante la que la más grande se enfrentó con su voz, su inteligencia y su revolución estética. Con aquellos escotes imposibles en vestidos que perfilaban sus curvas. Trajes que quedaban lejos de la pomposidad de las batas de cola y con los que Rocío Jurado solo quería demostrar una cosa: que valoraba su cuerpo como un patrimonio absolutamente propio, y de nadie más.

“En una época en la que había censura ellas no se autocensuraban”, cuenta la periodista y profesora, especializada en violencia de género, Ana Bernal-Treviño en La hora de La 1. Artistas que, mucho antes de que existiese el me too, tuvieron que luchar contra el ego de una sociedad machista. Lo hicieron a través de un género muy femenino, el de la copla. Aquel que escuchaban nuestras madres y abuelas y que fue germinando en ellas, copla a copla, un cambio de mentalidad. “La copla cantada por mujeres reflejaba, en realidad, todas las opresiones que tenían las mujeres del momento. Madres solteras, amantes…”, comenta Paco Tomás en la tertulia.

28.07 min De cerca - Rocío Jurado

Pioneras del feminismo Pioneras del feminismo en escena que, sin embargo, lo tuvieron más complicado para llevar aquellos desafíos a sus hogares. “Luchaban contra unas estructuras emocionales muy arraigadas. Una cosa era la teoría y otra la práctica. Ocurrió con María Jiménez, que compuso la canción Se acabó, y después sufrió maltrató por parte de su marido”, cuenta Bernal. Aún así, la periodista tiene claro que artistas como Rocío Jurado, María Jiménez o Imperio Argentina también “rompieron el tabú de la violencia machista en un momento en el que no existía ni Ley de violencia género”, cuenta Bernal. Aquellas pioneras, sin embargo, solo hablaron del maltrato físico, apunta Bernal. La violencia psicológica era y sigue siendo algo muy cuestionado.