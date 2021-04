Sandra Cervera: "Soy incapaz de no emocionarme en 'The Dancer'"

A pocas horas de su estreno, Sandra Cervera, nos ha desvelado algunos de los secretos del nuevo concurso de Televisión Española, 'The Dancer', en el que comparte protagonismo con Ion Aramendi. La presentadora se estrena en esta faceta con el talent show de baile, un papel que no se parece a sus trabajos anteriores, pero que afronta con muchísima ilusión. Tenemos muchas ganas de ver el gran estreno, por el momento Sandra nos avanza que podremos ver muchísimo talento, muchísimas emociones e historias maravillosas.

Las historias cobran protagonismo

'The Dancer' llega en el momento perfecto en el que todo estamos deseando salir a bailar y sacar toda la energía que llevamos acumulando en estos meses. Es muy probable que los lunes por la noche se conviertan en los antiguos viernes, en ese momento de disfrute en el que los pies no dejan de moverse y nos expresamos a través de los movimientos de nuestro al ritmo de la música. En eso está totalmente de acuerdo Sandra, que afirma que el programa "llega con mucha energía y vitalidad. El baile es pura medicina".

Para la presentadora está siendo una experiencia única, no deja de aprender de los capitanes y de los concursantes: "las historias de los bailarines van a ser el hilo conductor de la propuesta de cada bailarín. Te hacen entender un poco más el sacrificio que lleva la danza". 'The Dancer' nos mostrará unas historias con las que es imposible no emocionarse.