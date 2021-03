Se llamaba Santi, como su padre, y llegó al mundo junto a sus dos hermanas. La pérdida del hijo de Santiago Cañizares y su mujer, Mayte García, conmocionó al país entero: uno de sus trillizos, y único varón de esta familia numerosa, el pequeño murió con tan solo cinco años a causa de un tumor cerebra. En el aniversario de este día tan triste, tanto el exfutbolista como su esposa han querido recordar al pequeño cuya pérdida devastó al país entero, y a quien echan muchísimo de menos.

"Tres años sin ti... tres vidas desde entonces. Y las que nos quedan... muñequito hermoso de Dios... Quédate tranquilo, aquí todo en orden...", escribe el exfutbolista conmemorando uno de los momentos más tristes de su vida. Lleno de ternura, comparte una foto con su pequeño en los pasillos del hospital. Aunque su enfermedad fue una prueba muy dura para la pareja, el deportista no dudaba en su entrevista con la revista ¡HOLA! poco después de la tragedia. "Volvería a pasar por todo solo por haberlo conocido a él. El amor más puro que te puedes encontrar".

"La mayor lección que nadie me pudo dar"

El amor hacia el pequeño Santi es una constante en las vidas de sus padres, que no dejan pasar la oportunidad de recordarle. Mayte García también le ha mandado un hermoso mensaje. "Mi luz, mi guía... aunque no te lo creas, sigo aprendiendo de ti, cada día! Y cuanto más tiempo pasa, aún valoro más, la mayor lección que nadie me supo dar y la más simple: Valorar lo que la vida nos presenta y con quien nos hace tropezar. Ayudar a quienes tienes, pero sobre todo aprender a cuidarlos. Y lo más importante VIVIR y conseguir lo que te propones, y nunca rendirse, NUNCA JAMÁS! Como te echo de menos, pequeño!! Te quiero".

Sus redes sociales son un templo dedicado a sus cuatro hijos, Santi, Sofía, India y Martina, y también recordaba al pequeño en el que habría sido su cumpleaños, derrochando el mismo agradecimiento: "Gracias por recordarme cada día que la vida es un espectáculo, que dura poco, muy poco, y que hay que vivir con el telón siempre arriba, dando lo mejor de nosotros. Gracias por haberme elegido protagonista de tu historia, esa que ha llegado a muchísimas personas, esa que da mucha fuerza a la gente que ha pasado por donde tú, esa que sencillamente nos ha enseñado a vivir, como si no hubiera un mañana... Hoy brillas con más fuerza en los corazones de todos".