La llegada de un nuevo miembro de la familia trastoca por completo las vidas de quienes le rodean, si no que se lo digan a Orlando Bloom. El actor no ha tenido reparo a la hora de hablar sobre su vida sexual con su prometida, Katy Perry. El diario británico The Guardian ha entrevistado a la estrella de Hollywood y ha sacado a la luz una confesión que ha sorprendido a sus lectores. "¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?", así de directa fue la pregunta del entrevistador, al más puro estilo 'Broncano'. Igual de tajante fue la contestación de Orlando Bloom: "No lo suficiente, aunque acabamos de tener un bebé". La pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Daisy Dove Bloom, el pasado verano. ¿Qué opinará Katy Perry después de que su pareja airee sus intimidades sobre su vida sexual?

Orlando Bloom y Katy Perry con su hija Daisy en una escapada a la playa

Aunque el resto de preguntas pasan automáticamente a un segundo plato, el actor también confiesa quién es el amor de su vida: "Mi hijo, Flynn, y mi hija, Daisy Dove, un perro llamado Mighty y luego, por supuesto, mi prometida".

Orlando Bloom y Katy Perry durante un evento GTRES GTRES

Precisamente ese perro fue el motivo que hizo llorar al intérprete por última vez. "Perdí mi caniche, Mighty. Estuvo fuera de mi vista por solo siete minutos. Se fue a una aventura y no volvió, creo que se lo llevó un coyote. Fue horrible, realmente doloroso. Me enseñó sobre el amor y la lealtad, y cómo puede ser la conexión entre los seres vivos", reconoce.