Eurovisión 2021 - Efendi, la "Mata hari" de Azerbaiyán

Efendi regresa a Eurovisión convertida en toda una "Mata Hari". Si el año pasado se 'personificó' en la reina Cleopatra, ahora vuelve como "una espía impía" para representar a Azerbaiyán en la 65ª edición del certamen europeo. La artista azerí se valdrá de danzas brahmánicas y sonidos orientales para triunfar en Europa como haría hace más de un siglo su alter ego.

El fuego, el deseo y la pasión son las armas con las que participará en la primera semifinal el próximo 18 de mayo. La canción "Mata Hari" sigue el estilo de su propuesta para la edición cancelada de 2020, con fuerte presencia de sonidos étnicos e instrumentos azerís tradicionales. Además, la letra hace un explícito guiño a "Cleopatra" y el tema está inspirado en la figura de otra mujer poderosa de la historia para transmitir un mensaje de empoderamiento femenino:

"Es muy importante hablar de mujeres fuertes para recordar a todas que, a pesar de que todavía vivimos en un mundo lleno de prejuicios, una mujer puede hacer cualquier cosa y el poder femenino no se puede comparar con nada", ha dicho la candidata azerí elegida internamente por la emisora Ictimai.

La canción cuenta la historia de Mata Hari, una bailarina exótica holandesa que fue condenada a muerte por ser espía durante la Primera Guerra Mundial. Efendi quiere reivindicar la fuerza de las mujeres y el papel de estas en la sociedad. Tradicionalmente vinculadas a la ternura, el cuidado y la debilidad, la cantante transmite una visión diferente: "Hay una reina en cada una de nosotras y quiero recordarles que es hora de liberarla".

"Mata Hari" fue escrita y producida por Luuk van Beers y Tony Cornelissen (que colaboraron también con "Cleopatra") junto a Amy van der Wel y Josh Earl.

Letra de "Mata Hari"

I'm a godless spy

I'm a spy, I uncover

All of your secrets, I want them

There's no stopping me now

I'm a liar

Playing the game of desire

Ain't gonna leave no survivors

Would you fall for me now?



Just like Cleopatra (Aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

Yalan da mən yanan da mən yaman da mən



Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari



Undercover

I am a dangerous lover

Drinking my poisonous water

And you're under my spell

Mesmerizing

Moving my hips, you are trying

You can't resist, try to fight it

Got a story to tell



Just like Cleopatra (Aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

Yalan da mən yanan da mən yaman da mən



Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari



Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Just like Cleopatra

Let's start a fire (Shh)

Let's go



Ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Mata Hari